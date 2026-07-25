Bão Noul (bão số 2) mạnh lên cấp 9, hướng vào Biển Đông

Cường độ bão Noul (bão số 2) đã mạnh lên đầu cấp 9. Dự báo trong đêm nay 24.7 hoặc rạng sáng mai 25.7, bão Noul đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 2 năm 2026.

Chiều 24.7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bão Noul đang di chuyển rất nhanh theo hướng tây tây bắc, hướng vào Biển Đông và sẽ là cơn bão số 2 năm 2026.

Dự báo đường đi của bão Noul (cơn bão số 2 năm 2026) trong những ngày tới

Cập nhật lúc 13 giờ hôm nay, tâm bão Noul ở vị trí khoảng 18,7 độ vĩ bắc và 122,6 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 90 km về phía đông đông bắc.

So với thời điểm 7 giờ sáng nay, cường độ bão đã mạnh lên đầu cấp 9, tương đương tốc độ gió từ 62 - 88 km/giờ, giật cấp 12.

Bão Noul đang di chuyển với tốc độ khoảng 25 km/giờ. Dự báo trong đêm nay hoặc rạng sáng ngày mai 25.7, bão Noul sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 2 năm 2026.

Dự báo đến 13 giờ ngày 25.7, tâm bão số 2 ở vị trí khoảng 21,3 độ vĩ bắc và 117,9 độ kinh đông, trên vùng biển đông bắc của khu vực bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 430 km về phía đông đông nam. Lúc này, cường độ bão số 2 có khả năng mạnh lên cấp 10 - 11, giật cấp 13.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, theo dự báo hiện tại, bão Noul chủ yếu di chuyển theo hướng tây tây bắc khả năng cao (xác suất trên 80%) sẽ đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Nhưng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, Biển Đông sẽ có gió mạnh, sóng lớn đe dọa an toàn của tàu, thuyền, các hoạt động trên vùng biển gần tâm bão đi qua.

Dự báo bắt đầu từ chiều tối nay 24.7, vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9, sóng biển cao 3 - 5 m. Vùng gần tâm bão đi qua, gió mạnh cấp 10 - 11, giật cấp 13. Sóng cao 4 - 6 m, biển động dữ dội.

Khi bão đi vào vùng biển đông bắc của khu vực bắc Biển Đông, vùng biển nguy hiểm được xác định từ 18,5 - 21,5 độ vĩ bắc và phía đông kinh tuyến 118,5 độ kinh đông.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng từ cơn bão số 2.

Bão số 2 năm 2026 có tên quốc tế là cơn bão Noul. Tên bão do Triều Tiên đăng ký vào danh sách tên bão của Ủy ban bão, Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO). Đây cũng là cơn bão số 12 xuất hiện trên vùng biển tây bắc Thái Bình Dương trong năm 2026.

Theo Phan Hậu (TNO)