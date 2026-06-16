(GLO)- Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, từ ngày 18 đến 24-6, vùng biển Gia Lai (bao gồm xã đảo Nhơn Châu) trong kỳ triều giảm.

Kỳ triều giảm (hay còn gọi triều kém) là hiện tượng biên độ dao động mực nước giữa lúc triều lên và triều xuống thấp nhất trong tháng.

Vùng biển Gia Lai từ 18 đến 24-6 trong kỳ triều giảm, thích hợp cho du lịch biển. Ảnh: P.V

Dự báo ngày 18 đến 24-6, mực nước triều cao nhất đạt 250 cm xuất hiện vào khoảng 10 giờ 40 phút; mực nước triều thấp nhất đạt 60 cm xuất hiện vào khoảng 19 giờ 55 phút.

Qua theo dõi những giờ qua, vùng biển Gia Lai không mưa. Tầm nhìn trên 10 km. Gió Nam đến Tây Nam cấp 3-4. Độ cao sóng phổ biến dao động từ 1-2 m.

Trong khoảng thời gian này, cơ quan khí tượng dự báo ít có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết, hải văn nguy hiểm. Kỳ triều giảm khiến mực nước rút sâu làm lộ ra nhiều dải đá ngầm, rong rêu và rạn san hô, tạo điều kiện lý tưởng cho du khách khám phá du lịch biển.