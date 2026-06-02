Thời tiết ngày 2-6: Vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau có mưa rào và giông

(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 2-6 có sự phân hóa rõ rệt giữa các vùng miền. Vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Từ chiều 2-6 mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động, sóng biển cao 2-3 m.

Trên đất liền, khu vưc Duyên hải Nam Trung bộ nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 25 độ C, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 34-36 độ C, có nơi trên 37 độ; phía Nam 29-32 độ C.

Phía Bắc (từ TP. Đà Nẵng đến phía Đông Quảng Ngãi) ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Phía Nam có mưa rào và giông vài nơi.

Riêng Khánh Hòa và phía Đông Lâm Đồng chiều và tối có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung bộ nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.