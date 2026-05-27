(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 48/2026/QĐ-UBND ban hành quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá, tàu phục vụ nuôi trồng thủy sản hoạt động trên biển và trong vùng nước nội địa trên địa bàn tỉnh.

Quy định này gồm 4 chương với 10 điều, quy định chi tiết phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; nguyên tắc cấp văn bản chấp thuận; quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá, tàu phục vụ nuôi trồng thủy sản hoạt động trên biển.

Tỉnh Gia Lai ban hành quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá và tàu phục vụ nuôi trồng thủy sản. Ảnh: Mộc Trà

Cùng với đó là quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong vùng nước nội địa và tổ chức thi hành (trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND các xã, phường)…

Quyết định số 48/2026/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 1-6-2026. Đồng thời, thay thế Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 5-9-2019 của UBND tỉnh Bình Định (cũ) ban hành quy định tiêu chí đặc thù của địa phương và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong vùng nước nội địa trên địa bàn tỉnh Bình Định và Quyết định số 84/2024/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong vùng nước nội địa trên địa bàn tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND.