Tuy Phước Bắc triển khai mô hình "Dịch vụ công trực tuyến lưu động" tại các thôn

(GLO)- Nhằm tạo thuận lợi cho người dân, xã Tuy Phước Bắc (tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình "Dịch vụ công trực tuyến lưu động" tại các thôn trên địa bàn.

Theo kế hoạch, mô hình "Dịch vụ công trực tuyến lưu động" được triển khai luân phiên vào thứ bảy hằng tuần tại 26 thôn. Tại đây, cán bộ, công chức hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cấp xã, nhất là trên lĩnh vực đất đai, hộ tịch, bảo trợ xã hội, định danh điện tử và các dịch vụ công trực tuyến.

Tổ công tác Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tuy Phước Bắc hỗ trợ người dân tiếp nhận, hoàn thiện hồ sơ ngay tại thôn. Ảnh: Thanh Phương

Ngày 25-4, ông Lê Thanh Thơm đến nhà văn hóa thôn Tú Thủy để thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho con trai. “Điều tôi hài lòng là cán bộ trực tiếp xuống tiếp dân, lắng nghe, giải thích những vướng mắc và hướng dẫn rất cụ thể, tận tình” - ông Thơm chia sẻ.

Ông Lê Anh Duy - Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Bắc - cho biết: Mô hình được xây dựng xuất phát từ yêu cầu thực tiễn sau khi địa bàn xã mở rộng, nhiều thôn ở xa trung tâm hành chính, người dân đi lại khó khăn. Địa phương ưu tiên triển khai trước tại những thôn xa để bảo đảm quyền tiếp cận dịch vụ công của người dân; giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đồng thời kịp thời tháo gỡ nhiều hồ sơ tồn đọng, vướng mắc kéo dài.

“Mô hình không chỉ hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính mà còn góp phần tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận chuyển đổi số, nhất là người lớn tuổi, người neo đơn chưa có điều kiện tiếp cận dịch vụ công trực tuyến” - ông Duy nhấn mạnh.

Theo ông Đoàn Quốc Tịnh - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tuy Phước Bắc, trong ngày ra quân đầu tiên (25-4), tổ công tác đã tiếp xúc, tư vấn cho gần 60 công dân, chủ yếu thực hiện thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai; tiếp nhận 4 hồ sơ và hướng dẫn hơn 10 trường hợp hoàn thiện hồ sơ để nhận kết quả trực tiếp tại thôn.

Người dân thôn Tú Thủy được hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính tại điểm dịch vụ công trực tuyến lưu động. Ảnh: Thanh Phương

Theo kế hoạch, UBND xã Tuy Phước Bắc sẽ tiếp tục duy trì mô hình, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm lịch triển khai tại từng thôn, qua đó nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, từng bước thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở.