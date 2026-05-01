Tăng phân cấp, giảm thời gian cấp phép khám chữa bệnh

(GLO)- Việc ban hành Nghị quyết số 21/2026/NQ-CP cho thấy quyết tâm cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế, trọng tâm là rút ngắn thời gian cấp phép khám - chữa bệnh và đẩy mạnh phân cấp, nâng cao hiệu lực quản lý, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ngày 29-4-2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 21/2026/NQ-CP về cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính (TTHC) và phân cấp thẩm quyền thực hiện TTHC trong lĩnh vực y tế.

Nghị quyết không chỉ đặt mục tiêu rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cấp mới giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, mà còn thể hiện bước chuyển rõ rệt trong tư duy quản lý, từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tăng quyền chủ động cho địa phương và giảm chi phí tuân thủ cho hệ thống y tế.

Các thay đổi liên quan đến TTHC sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, đáp ứng tốt hơn yêu cầu bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân trong giai đoạn phát triển mới.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của Nghị quyết là rút ngắn quy trình cấp mới giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Cụ thể, thủ tục được thiết kế lại theo hướng rõ ràng, minh bạch, với các mốc thời gian cụ thể: cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm định trong thời hạn 40 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ và cấp giấy phép trong vòng 10 ngày làm việc nếu đủ điều kiện. Quy định này góp phần khắc phục tình trạng kéo dài thời gian xử lý hồ sơ, tạo thuận lợi cho các cơ sở y tế sớm đi vào hoạt động.

Cùng với việc tinh giản thủ tục, Nghị quyết cũng đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền về địa phương, giao Chủ tịch UBND cấp tỉnh thực hiện nhiều TTHC quan trọng trong lĩnh vực y tế. Thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ và thu hồi giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; cấp, điều chỉnh giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe; cho phép nhập khẩu mẫu bệnh phẩm… đều được chuyển giao cho cấp tỉnh thực hiện.

Ngoài ra, Nghị quyết cũng cắt giảm và bãi bỏ nhiều TTHC không còn phù hợp, trong đó có 6 thủ tục được chính thức không thực hiện, liên quan đến công bố sản phẩm, điều kiện tiêm chủng, điều trị nghiện, xét nghiệm HIV, an toàn sinh học và đào tạo thực hành trong lĩnh vực sức khỏe.

Mặt khác, hàng loạt điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực y tế được loại bỏ hoặc đơn giản hóa, đặc biệt ở các lĩnh vực như an toàn sinh học phòng xét nghiệm, dịch vụ tiêm chủng, điều trị nghiện bằng thuốc thay thế, tư vấn và xét nghiệm HIV, cũng như hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm giảm chi phí tuân thủ, tạo môi trường thuận lợi hơn cho các tổ chức, cá nhân tham gia cung ứng dịch vụ y tế.

Theo lộ trình, các quy định về phân cấp TTHC sẽ có hiệu lực từ ngày 1-7-2026; nội dung cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh dự kiến áp dụng từ ngày 1-7-2027.

Cải cách lần này không dừng ở việc đơn giản hóa thủ tục, mà hướng tới tái cấu trúc phương thức quản lý trong lĩnh vực y tế, đề cao tính chịu trách nhiệm của địa phương, đồng thời tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch.

Nếu được triển khai đồng bộ và hiệu quả, những thay đổi này sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khám - chữa bệnh, đáp ứng tốt hơn yêu cầu bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân trong giai đoạn phát triển mới.