UBND tỉnh Gia Lai thành lập tổ công tác đặc biệt tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế

Theo đó, Tổ công tác rà soát, cắt giảm thủ tục, tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế trên địa bàn tỉnh do Phó Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Như Ý làm Tổ trưởng; Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Võ Gia Nghĩa làm Tổ phó; các thành viên là lãnh đạo các Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ và Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 (Sở Tư pháp) Trần Thị Túy là thành viên kiêm thư ký.

Tỉnh Gia Lai trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) cho các dự án. Ảnh: Đ.T

Tổ công tác được giao thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ cốt lõi: tham mưu ban hành, tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, cắt giảm thủ tục đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính đang cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân để kịp thời tham mưu tháo gỡ; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thúc đẩy đơn giản hóa thủ tục nội bộ và tháo gỡ vướng mắc do quy định của pháp luật; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo thường xuyên, định kỳ theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh.

Việc thành lập Tổ công tác rà soát, cắt giảm thủ tục, tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế trên địa bàn tỉnh được xem là động thái quan trọng nhằm tạo bước đột phá trong cải cách hành chính, hiện thực hóa các mục tiêu đổi mới quy trình pháp lý và đơn giản hóa thủ tục kinh doanh theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương tại địa phương.