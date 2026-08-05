Gia Lai ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10-8-2026.

Bộ tiêu chí là căn cứ để đánh giá thực trạng và mức độ đạt nội dung tiêu chí đối với các xã và phường An Bình thực hiện xây dựng nông thôn mới; đồng thời là căn cứ để thẩm định, xét công nhận các xã và phường An Bình đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại.

Diện mạo nông thôn mới của xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai. Ảnh: N.T

Theo Quyết định, các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh căn cứ tiêu chí được phân công phụ trách để ban hành hướng dẫn thực hiện, đánh giá chi tiết và hồ sơ minh chứng cụ thể các nội dung tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí; tăng cường chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn địa phương triển khai Bộ tiêu chí; thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện và chịu trách nhiệm thẩm định các tiêu chí thuộc lĩnh vực phụ trách.

Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức triển khai Bộ tiêu chí; hướng dẫn cấp xã xây dựng kế hoạch thực hiện; theo dõi, đôn đốc, giám sát tiến độ, kết quả thực hiện; đồng thời tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

UBND các xã và phường An Bình chủ động rà soát, đánh giá thực trạng các nội dung tiêu chí theo Bộ tiêu chí; ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai Bộ tiêu chí theo lộ trình đạt chuẩn nông thôn mới đã được UBND tỉnh ban hành.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh được đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện; đồng thời thực hiện giám sát, phản biện xã hội và chủ trì lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới theo quy định.