Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tại các xã thuộc huyện An Lão (cũ)

(GLO)- Ngày 2-8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh đã đi kiểm tra thực tế tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn các xã thuộc huyện An Lão (cũ).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: N.H

Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã đến kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án: tuyến đường thôn Trà Cong, thôn Vạn Xuân, Khu tái định cư Trà Cong (xã An Hòa); dự án xây dựng cầu An Lão tại Km25+727 thuộc tuyến ĐT639; dự án nhà máy sản xuất và chế biến ván gỗ MDF (xã An Lão); công trình nâng cấp mở rộng đường ĐH.02 (từ Km10+200 - Km16+600); công trình nâng cấp, cải tạo kè chống xói lở cánh đồng ruộng xanh (xã An Vinh).

Sau khi kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã làm việc với Đảng ủy, UBND các xã: An Hòa, An Lão, An Vinh, An Toàn về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội từ đầu năm đến nay, công tác số hóa dữ liệu đất đai, giải ngân vốn đầu tư công, đầu tư tư và công tác sắp xếp trường lớp năm học 2026-2027.

Chủ tịch UBND xã An Hòa Huỳnh Tân báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: N.H

Theo báo cáo, trong điều kiện vừa thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, vừa vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với khối lượng công việc lớn, các địa phương đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp thôn, làng và đơn vị sự nghiệp công lập.

Hoạt động của hệ thống chính trị từng bước đi vào nền nếp, cơ bản bảo đảm liên tục, thông suốt. Từ đầu năm 2026 đến nay, tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại các xã thuộc huyện An Lão (cũ) có nhiều chuyển tích cực.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Trần Đình Chương trao đổi làm rõ một số vấn đề liên quan đến số hóa dữ liệu đất đai. Ảnh: N.H

Đối với công tác số hóa dữ liệu đất đai, các địa phương đang tập trung rà soát, cập nhật, chuẩn hóa hồ sơ địa chính; từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, phục vụ công tác quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp trên môi trường số.

Trong lĩnh vực đầu tư công, các xã đang tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn được giao, đặc biệt là nguồn vốn thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Về công tác chuẩn bị cho năm học 2026-2027, các xã đang tập trung sắp xếp trường, lớp, bố trí đội ngũ giáo viên, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ sửa chữa các điểm trường bị xuống cấp, bảo đảm các điều kiện tốt nhất cho việc dạy và học trong năm học mới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra công trình nâng cấp, cải tạo kè chống xói lở cánh đồng ruộng xanh (xã An Vinh). Ảnh: N.H

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của chính quyền các địa phương trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm thời gian qua.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 2 con số của năm 2026.

Trong đó, cần tập trung bám sát kịch bản tăng trưởng được tỉnh giao từ đầu năm để chỉ đạo và đẩy mạnh các giải pháp thực hiện. Khi thực hiện nhiệm vụ cần phân công theo tinh thần "6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) gắn với đánh giá KPI từng tháng, từng quý.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: N.H



Ngoài ra, tập trung đẩy nhanh việc số hóa dữ liệu đất đai, giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn và khẩn trương di dời người dân vùng sạt lở thiên tai đến khu tái định cư an toàn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng nhấn mạnh yêu cầu các địa phương khẩn trương sắp xếp trường lớp cho năm học mới; nguyên tắc sắp xếp là không để học sinh đi học xa hơn trước đây. Đồng thời, rà soát cơ sở vật chất, kịp thời sửa chữa, nâng cấp trường, lớp để đảm bảo cho năm học mới.