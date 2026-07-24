Lấy mẫu giám định ADN hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai

Hoạt động nằm trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.
Lãnh đạo phường Pleiku đã đến động viên các lực lượng thực hiện nhiệm vụ; đồng thời yêu cầu quá trình lấy mẫu phải bảo đảm chặt chẽ, khoa học, đúng quy trình và giữ gìn sự tôn nghiêm đối với các phần mộ liệt sĩ.
Việc giám định ADN góp phần từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ và thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ.