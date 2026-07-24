Lấy mẫu giám định ADN hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 23-7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai (phường Pleiku), UBND phường Pleiku phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai lấy mẫu hài cốt của liệt sĩ chưa xác định danh tính để phục vụ giám định ADN.

Hoạt động nằm trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Các lực lượng tiến hành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Bá Bính

Lãnh đạo phường Pleiku đã đến động viên các lực lượng thực hiện nhiệm vụ; đồng thời yêu cầu quá trình lấy mẫu phải bảo đảm chặt chẽ, khoa học, đúng quy trình và giữ gìn sự tôn nghiêm đối với các phần mộ liệt sĩ.

Việc giám định ADN góp phần từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ và thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ.