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Thời sự

Phát hiện, quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boòng

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HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
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(GLO)- Ngày 13-8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết: Đội K52 đã quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực làng Sơr (làng Gà cũ), xã Ia Boòng.

Trước đó, trong quá trình làm vườn, ông Ksor Tân (SN 1980, trú tại làng Sơr) phát hiện một số mảnh tăng và xương nghi là hài cốt liệt sĩ nên báo cho Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Boòng và Đội K52 đến kiểm tra, khảo sát.

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Lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực làng Sơr, xã Ia Boòng. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Kết hợp thông tin do ông Trần Bình Nhưỡng - cháu rể liệt sĩ và ông Lê Thanh Đạm - em ruột liệt sĩ Lê Văn Cảng (quê xã Thiệu Quang, tỉnh Thanh Hóa) cùng một số nguồn tin khác cung cấp, Đội K52 tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm.

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Đội K52 quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boòng. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Đến ngày 12-8, Đội K52 quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ, nâng số hài cốt liệt sĩ được quy tập tại khu vực này trong năm 2026 lên 8 hài cốt. Trước đó, trong năm 2025, đơn vị cũng đã quy tập 18 hài cốt liệt sĩ tại khu vực trên.

Hiện các hài cốt liệt sĩ cùng di vật liên quan được đơn vị tiếp tục bảo quản, phục vụ công tác xác minh thông tin; đồng thời mở rộng tìm kiếm nhằm đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình và đồng đội.

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