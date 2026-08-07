Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

(GLO)- Sáng 7-8, tại xã Gào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung cùng các đại biểu thuộc Tổ đại biểu HĐND tỉnh số 5 đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tham dự buổi tiếp xúc còn có các đại biểu: Nguyễn Xuân Phước - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Pleiku; Đoàn Hữu Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Diên Hồng; Nguyễn Thị Tường Linh - Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Y Khum - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Phú.



Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: P.D

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại hội trường Đảng ủy xã Gào và kết nối trực tuyến đến điểm cầu Đảng ủy các phường Pleiku, Diên Hồng. Tham dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh cùng hơn 400 cử tri đại diện cho nhân dân tại các điểm cầu.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã được nghe đại biểu HĐND tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 5 (kỳ họp thường lệ giữa năm), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII.

Tại hội nghị, cử tri đã phản ánh và kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đầu tư công, giao thông, thủy lợi, đất đai và chế độ, chính sách đối với đội ngũ hoạt động không chuyên trách sau khi sáp nhập thôn, làng.

Tổ đại biểu số 5 tiếp xúc cử tri phường Pleiku, Diên Hồng và xã Gào. Ảnh: P.D

Cụ thể, cử tri xã Gào đề nghị tỉnh sớm bố trí nguồn vốn mở rộng, nâng cấp các tuyến đường Trần Can, Vũ Lăng; trùng tu các di tích lịch sử trên địa bàn; quan tâm đầu tư khu công nghệ cao nhằm tạo việc làm cho lao động địa phương; khảo sát, xây dựng đập tràn tích nước phục vụ tưới tiêu cho cây cà phê; kiên cố hóa hệ thống kênh mương nội đồng.

Cử tri phường Diên Hồng kiến nghị rà soát các dự án không còn khả thi để điều chỉnh hoặc hủy bỏ quy hoạch, có cơ chế linh hoạt đối với các diện tích đất nằm trong quy hoạch nhưng kéo dài, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân; đầu tư duy tu, sửa chữa tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng; khắc phục tình trạng sạt lở dòng chảy tại một số tuyến đường; tăng cường bảo đảm an ninh trật tự tại các khu nhà trọ; siết chặt công tác quản lý cư trú và sắp xếp, đánh số nhà đồng bộ.

Cử tri xã Gào nêu ý kiến. Ảnh: P.D

Cử tri phường Pleiku kiến nghị giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt; bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực một số trường học; xem xét cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người dân từ 60 tuổi trở lên cùng một số vấn đề dân sinh khác.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và các đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, giải trình, làm rõ đối với những nội dung thuộc thẩm quyền. Những kiến nghị còn lại được tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Các đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Gào. Ảnh: P.D

Kết luận hội nghị, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung ghi nhận và tiếp thu toàn bộ các ý kiến, kiến nghị của cử tri và khẳng định, các ý kiến đều xác đáng, xuất phát từ thực tiễn đời sống và phản ánh những vấn đề mà người dân quan tâm.

Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của các xã, phường, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, đánh giá từng trường hợp cụ thể để có hướng xử lý phù hợp; đồng thời tổng hợp, kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết đối với những nội dung vượt thẩm quyền, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Đồng chí đề nghị các sở, ban, ngành của tỉnh khẩn trương tiếp thu, tổng hợp, rà soát các chương trình, dự án liên quan để kịp thời thông tin, giải đáp cho cử tri.