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Phường Pleiku tập huấn kỹ năng số, ứng dụng AI trong công việc

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(GLO)- Sáng 6-8, UBND phường Pleiku tổ chức tập huấn sử dụng các nền tảng số thiết yếu, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI) cho 120 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phường; đại diện các tổ dân phố, làng, trường học và Trạm Y tế trên địa bàn.

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Các đại biểu đươc truyền đạt những nội dung về chuyển đổi số và phong trào “Bình dân học vụ số”. Ảnh: Bá Bính

Tại buổi tập huấn, chuyên viên Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ) đã trực tiếp truyền đạt các nội dung về chuyển đổi số và phong trào “Bình dân học vụ số”; hướng dẫn sử dụng các nền tảng số thiết yếu như dịch vụ công trực tuyến; VNeID; kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng AI cơ bản và khai thác AI phục vụ công việc.

Bên cạnh đó, đại biểu còn được trang bị kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin, phòng - chống lừa đảo trực tuyến, khai thác nền tảng “Bình dân học vụ số” và xử lý các tình huống thực tế.

Trong quá trình tập huấn, các đại biểu tích cực trao đổi, thảo luận và thực hành trực tiếp trên máy tính, máy tính bảng; chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình ứng dụng công nghệ và AI vào công việc; từng bước nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, phục vụ người dân, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trên địa bàn phường.

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