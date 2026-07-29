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Gia Lai có thêm 6 tổ chức được cấp chứng nhận hoạt động thử nghiệm

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(GLO)- Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Gia Lai vừa công bố danh sách các tổ chức được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 27-7-2026, trong đó có 6 tổ chức được cấp mới và 7 trường hợp được cấp bổ sung, sửa đổi.

Việc công bố nhằm tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân tra cứu thông tin, đồng thời phục vụ công tác quản lý, kiểm tra hoạt động thử nghiệm theo quy định.

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Những đơn vị được công nhận đủ điều kiện thực hiện hoạt động thử nghiệm trong các lĩnh vực hóa học, sinh học, dược phẩm, điện - điện tử. Ảnh minh họa: Trọng Lợi

Theo đó, 6 tổ chức được cấp mới Giấy chứng nhận gồm: Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Gia Lai; Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh; Công ty Thủy điện Ialy - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Công ty TNHH Dịch vụ Khoa học Kiểm nghiệm Gia Lai; Công ty TNHH Thí nghiệm điện Gia Định; Công ty TNHH Kiểm nghiệm Môi trường và Kiểm định Miền Trung.

Đây là những đơn vị được công nhận đủ điều kiện thực hiện hoạt động thử nghiệm trong các lĩnh vực hóa học, sinh học, dược phẩm, điện - điện tử.

Bên cạnh các trường hợp cấp mới, Sở KH&CN cũng công bố 7 trường hợp được cấp bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với một số tổ chức, doanh nghiệp có phòng thử nghiệm đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Sở KH&CN cho biết sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về các tổ chức thử nghiệm, giám định, chứng nhận, xác nhận giá trị sử dụng và kiểm tra, xác nhận (gồm các trường hợp cấp mới, cấp bổ sung, sửa đổi, cấp lại và thu hồi giấy chứng nhận) trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo quy định.

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