Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả quản lý đo lường, chất lượng

(GLO)- Thời gian qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ) đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, cải cách TTHC và hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng chương trình bảo đảm đo lường, góp phần bảo đảm tính chính xác trong giao dịch thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đồng hành cùng DN nâng cao chất lượng đo lường

Ông Phan Ngọc Anh - Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - cho biết: Đơn vị hiện thực hiện các dịch vụ kỹ thuật như cấp giấy chứng nhận, giấy xác nhận, giấy phép liên quan đến hoạt động thử nghiệm, giám định, chứng nhận sản phẩm hàng hóa và hệ thống quản lý; kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo và chuẩn đo lường.

Công chức Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng kiểm tra công tác đo lường trên địa bàn. Ảnh: Phan Anh

Từ đầu năm 2026 đến nay, Chi cục đã tiếp nhận, tham mưu UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận cho 3 tổ chức đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường và 6 tổ chức đăng ký hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Việc thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm và cấp giấy chứng nhận tại địa phương giúp tổ chức, cá nhân giảm đáng kể thời gian, chi phí vận chuyển và chờ đợi so với việc phải gửi đến các trung tâm ngoài tỉnh như trước.

Đồng thời, đây cũng là căn cứ pháp lý xác nhận phương tiện đo, sản phẩm hàng hóa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định; góp phần bảo đảm tính chính xác trong giao dịch thương mại, hạn chế gian lận đo lường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Thời gian gần đây, Chi cục chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang hỗ trợ, đồng hành cùng DN; tăng cường hướng dẫn xây dựng chương trình bảo đảm đo lường, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các công cụ cải tiến năng suất, chất lượng.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và hướng dẫn trực tuyến nhằm rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, giảm chi phí cho tổ chức, cá nhân.

Thông qua các đợt khảo sát tại cơ sở sản xuất kinh doanh, Chi cục kịp thời hướng dẫn khắc phục tồn tại liên quan đến đo lường, mã số mã vạch, truy xuất nguồn gốc và ghi nhãn hàng hóa; phối hợp liên ngành kiểm tra các lĩnh vực có nguy cơ gian lận cao như xăng dầu, vàng, điện, hàng đóng gói sẵn.

Đại diện Công ty CP Cấp thoát nước Bình Định cho biết, sau khi tham gia Chương trình bảo đảm đo lường do Chi cục tuyên truyền, hướng dẫn, DN được hỗ trợ kiểm soát chu kỳ kiểm định phương tiện đo, tư vấn đổi mới công nghệ và giới thiệu đơn vị kiểm định uy tín.

Nhờ kiểm định định kỳ đúng quy định, các phương tiện đo luôn bảo đảm chính xác, hạn chế khiếu nại từ khách hàng. Hiện công ty cung cấp nước cho hơn 133 nghìn khách hàng, bảo đảm chất lượng nước đạt chuẩn và minh bạch trong đo đếm.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý

Ứng dụng công nghệ số, cải cách thủ tục hành chính và hỗ trợ DN xây dựng chương trình bảo đảm đo lường đang giúp công tác quản lý tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần minh bạch thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hiện nay, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tập trung triển khai các giải pháp gắn với KHCN, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; từng bước số hóa hồ sơ, dữ liệu chuyên ngành, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý, thống kê và tra cứu thông tin.

Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng khảo sát, xác định sản phẩm và lựa chọn tổ chức, doanh nghiệp xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc. Ảnh: Phan Anh

Trong lĩnh vực đo lường, Chi cục hỗ trợ DN ứng dụng công nghệ nhằm kiểm soát quá trình đo, nâng cao độ chính xác của phương tiện đo, giảm thất thoát trong sản xuất kinh doanh. Ở lĩnh vực năng suất, chất lượng, đơn vị tăng cường hỗ trợ DN áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, tiêu chuẩn quốc tế và các công cụ cải tiến gắn với chuyển đổi số, hướng tới sản xuất, dịch vụ thông minh.

Hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa cũng được chú trọng, thông qua việc khuyến khích DN xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc, nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới như Blockchain, AI phù hợp xu hướng phát triển hiện nay. Qua đó góp phần minh bạch thông tin sản phẩm và nâng cao niềm tin của người tiêu dùng.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Chi cục tổ chức 3 đợt kiểm tra, khảo sát về đo lường và chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường. Đơn vị kiểm tra chất lượng và thông tin hàng hóa tại 2 cơ sở kinh doanh xăng dầu ở phường Quy Nhơn Bắc và xã Tuy Phước; lấy 21 mẫu hàng hóa gồm dầu nhờn động cơ, xăng RON 95 III và dầu DO, tất cả đều đáp ứng yêu cầu.

Đối với hoạt động khảo sát phương tiện đo nhóm 2 trong trao đổi, buôn bán nông sản, Chi cục kiểm tra 42 trạm cân; trong đó có 32 trạm sử dụng phương tiện đo còn hiệu lực kiểm định, 3 trạm ngừng hoạt động, 4 trạm chưa thực hiện kiểm định và 3 trạm sử dụng phương tiện đo hết hiệu lực kiểm định. Qua khảo sát, Chi cục đã hướng dẫn các cơ sở liên hệ tổ chức kiểm định trước khi đưa vào sử dụng.

“Thời gian tới, Chi cục tiếp tục tuyên truyền các quy định mới về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm hàng hóa; tăng cường đào tạo chuyên môn cho đội ngũ công chức; nâng cấp cơ sở dữ liệu quản lý phương tiện đo và hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm.

Đồng thời, tiếp tục hỗ trợ DN xây dựng chương trình bảo đảm đo lường, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, mở rộng truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm chủ lực nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và phát triển bền vững” - ông Phan Ngọc Anh nhấn mạnh.