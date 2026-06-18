Họp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị

(GLO)- Chiều 18-6, Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết trong 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Vũ

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy cùng các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số, bảo đảm an toàn thông tin, kết nối và chia sẻ dữ liệu có nhiều chuyển biến rõ nét. Hạ tầng kỹ thuật, các nền tảng số và cơ sở dữ liệu được quan tâm đầu tư, từng bước hoàn thiện. Nhiều quy trình nghiệp vụ được số hóa, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ.

Vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng cao; tinh thần chủ động, tích cực trong tiếp cận, sử dụng các ứng dụng số để xử lý công việc ngày càng được phát huy. Phương thức làm việc truyền thống từng bước được chuyển đổi sang môi trường số, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý công việc.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận, thống nhất nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm. Theo đó, Ban Chỉ đạo tiếp tục phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 57-NQ/TW và các văn bản liên quan của Trung ương, của tỉnh đến các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ.

Đẩy mạnh tuyên truyền về chuyển đổi số và phong trào “Bình dân học vụ số” trên các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng mạng xã hội và Internet bằng nhiều hình thức phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị; tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong học tập, nâng cao nhận thức, phát triển kỹ năng số, thúc đẩy chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị.

Ban Chỉ đạo cũng xác định tiếp tục lãnh đạo triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trong Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW; Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh về triển khai chuyển đổi số trong Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai năm 2026; Kế hoạch triển khai 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử trong toàn Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, tham mưu ban hành các quy định, quy chế, quy trình nghiệp vụ trên môi trường số theo mô hình xử lý toàn trình; triển khai thủ tục hành chính của Đảng trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, tạo hành lang pháp lý thống nhất, phù hợp thực tiễn.

Cùng với đó, bổ sung, sửa đổi các quy định về cập nhật, khai thác, kết nối, chia sẻ dữ liệu, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”; xây dựng cơ chế đánh giá định lượng hiệu quả chuyển đổi số của từng cơ quan, đơn vị gắn với mục tiêu giảm chi phí, tiết kiệm thời gian, hiện đại hóa quy trình và nâng cao hiệu quả xử lý công việc.

Đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Vũ

Ban Chỉ đạo tiếp tục triển khai hiệu quả các phần mềm, ứng dụng do Trung ương triển khai như: Sổ tay đảng viên điện tử, Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp các cơ quan Đảng, ứng dụng Phòng họp không giấy, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Đảng và các phần mềm nội bộ dùng chung theo ngành, lĩnh vực; đồng thời, tiếp tục cập nhật thông tin, chuẩn hóa dữ liệu đảng viên trên phần mềm CSDL 4.0 theo quy định.

Ngoài ra, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đơn giản hóa thủ tục hành chính; rà soát, cắt giảm các thủ tục không cần thiết; ứng dụng công nghệ số để tự động hóa quy trình, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ tại các cơ quan, đơn vị.

Đẩy mạnh kết nối, liên thông với các cơ sở dữ liệu của tỉnh và cơ sở dữ liệu quốc gia, bảo đảm khả năng chia sẻ, trao đổi thông tin giữa các nền tảng dữ liệu, phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành.