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Phường Quy Nhơn Nam ra mắt mô hình “Hai thế hệ đồng hành chuyển đổi số”

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DƯƠNG LINH
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(GLO)- Chiều 13-8, Hội Cựu chiến binh phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) và Đoàn Thanh niên phường tổ chức ra mắt mô hình “Hai thế hệ đồng hành chuyển đổi số”.

Theo chương trình phối hợp, mỗi chi hội cựu chiến binh và chi đoàn thành lập Tổ hỗ trợ chuyển đổi số; hướng dẫn hội viên, đoàn viên và người dân sử dụng điện thoại thông minh, VNeID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, tuyên truyền phòng - chống lừa đảo trên không gian mạng.

Đoàn Thanh niên phường còn phối hợp số hóa hồ sơ, hình ảnh, tư liệu truyền thống của Hội, xây dựng cơ sở dữ liệu, mã QR giới thiệu hoạt động.

Mô hình cũng gắn chuyển đổi số với các hoạt động giáo dục truyền thống như: sinh hoạt chuyên đề, giao lưu nhân chứng lịch sử, hành trình về địa chỉ đỏ, thắp nến tri ân, chăm sóc công trình ghi công liệt sĩ; đồng thời, phối hợp thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng đô thị văn minh...

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Đại diện Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên phường Quy Nhơn Nam ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: ĐVCC

Theo kế hoạch, 100% chi hội cựu chiến binh và chi đoàn xây dựng, thực hiện kế hoạch phối hợp hằng năm và duy trì nhóm Zalo hoặc nền tảng số phù hợp.

Mỗi chi hội phối hợp với chi đoàn tổ chức ít nhất 2 hoạt động/năm, gồm 1 hoạt động về chuyển đổi số và 1 hoạt động giáo dục truyền thống hoặc vì cộng đồng...

Mục tiêu đặt ra là hằng năm hỗ trợ từ 300 lượt người dân trở lên sử dụng dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử và các tiện ích số; 100% cán bộ Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên sử dụng thành thạo nền tảng số phục vụ công tác; 100% chi hội có lực lượng đoàn viên, thanh niên phối hợp hỗ trợ chuyển đổi số và duy trì ít nhất 1 mô hình, cách làm hiệu quả để nhân rộng...

Mô hình hướng đến xây dựng chính quyền số, công dân số, xã hội số trên địa bàn phường; đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa các thế hệ, phát huy vai trò của cựu chiến binh trong giáo dục truyền thống và tinh thần xung kích của thanh niên trong chuyển đổi số.

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