Gia Lai: Tập huấn kỹ năng ứng dụng AI và chuyển đổi số cho cán bộ Mặt trận, đoàn thể

(GLO)- Ngày 13 và 14-5, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam), Tỉnh đoàn phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn tổ chức lớp tập huấn kỹ năng ứng dụng AI và chuyển đổi số năm 2026.

Lớp tập huấn kỹ năng ứng dụng AI và chuyển đổi số dành cho cán bộ, công chức, viên chức MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội; được tổ chức theo hình thức trực tiếp (120 học viên tham gia) kết hợp trực tuyến với 135 điểm cầu tại các xã, phường.

Báo cáo viên đến từ Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn hướng dẫn học viên sử dụng phần mềm AI Google NotebookLM. Ảnh: D.L

Tại chương trình, học viên được tập huấn các chuyên đề về sử dụng các phần mềm ChatGPT, Gemini, Google NotebookLM; ứng dụng AI để tạo hình ảnh, thiết kế slide, video trên Canva; đồng thời tham gia hỏi - đáp, kiểm tra cuối khóa.

Học viên thực hành sử dụng phần mềm Google NotebookLM tại lớp tập huấn. Ảnh: D.L

Thông qua lớp tập huấn, học viên được cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng ứng dụng AI và chuyển đổi số vào công tác chuyên môn, góp phần nâng cao hiệu quả công việc, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số hiện nay.