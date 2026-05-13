Gia Lai: Tập huấn kỹ năng ứng dụng AI và chuyển đổi số cho cán bộ Mặt trận, đoàn thể

DƯƠNG LINH
(GLO)- Ngày 13 và 14-5, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam), Tỉnh đoàn phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn tổ chức lớp tập huấn kỹ năng ứng dụng AI và chuyển đổi số năm 2026.

Lớp tập huấn kỹ năng ứng dụng AI và chuyển đổi số dành cho cán bộ, công chức, viên chức MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội; được tổ chức theo hình thức trực tiếp (120 học viên tham gia) kết hợp trực tuyến với 135 điểm cầu tại các xã, phường.

Báo cáo viên đến từ Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn hướng dẫn học viên sử dụng phần mềm AI Google NotebookLM. Ảnh: D.L

Tại chương trình, học viên được tập huấn các chuyên đề về sử dụng các phần mềm ChatGPT, Gemini, Google NotebookLM; ứng dụng AI để tạo hình ảnh, thiết kế slide, video trên Canva; đồng thời tham gia hỏi - đáp, kiểm tra cuối khóa.

Học viên thực hành sử dụng phần mềm Google NotebookLM tại lớp tập huấn. Ảnh: D.L

Thông qua lớp tập huấn, học viên được cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng ứng dụng AI và chuyển đổi số vào công tác chuyên môn, góp phần nâng cao hiệu quả công việc, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số hiện nay.

Cán bộ Đoàn xã, phường và thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng tỉnh Gia Lai tham gia lớp tập huấn chuyên sâu về chuyển đổi số và kỹ năng công nghệ do Tỉnh đoàn tổ chức vào ngày 10-4.

Tỉnh đoàn Gia Lai tập huấn chuyển đổi số đợt 2 - 2026

(GLO)- Ngày 10-4, Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức lớp tập huấn chuyển đổi số đợt 2 - 2026 cho Thường trực Đoàn các xã, phường, đơn vị trực thuộc; thành viên các tổ công nghệ số cộng đồng và đội hình bình dân học vụ số trên địa bàn tỉnh.

Trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Đại úy Nguyễn Hữu Đạo

(GLO)- Ngày 7-5, thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, anh Đỗ Đức Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Gia Lai đã trao bằng khen và huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Đại úy Nguyễn Hữu Đạo, đoàn viên Chi đoàn Công an phường An Phú vì có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước.

Đoàn UBND tỉnh Gia Lai trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết và Cuộc thi ảnh “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

(GLO)- Ngày 29-4, Đoàn UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời trao giải Cuộc thi ảnh “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Gần 300 học sinh tham gia diễn đàn chăm sóc sức khỏe tâm thần và phòng, chống bạo lực học đường

(GLO)- Ngày 20-4, Đoàn xã, Hội đồng Đội xã Al Bá (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Al Bá và Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Phan Đăng Lưu tổ chức Diễn đàn truyền thông về chăm sóc sức khỏe tâm thần và phòng, chống bạo lực học đường năm 2026, thu hút gần 300 học sinh tham gia.

“Chiếc xe tri thức” khơi dậy đam mê khoa học cho học sinh Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 12-3 đến 17-4, chương trình “Chiếc xe tri thức” do Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo (Sở Khoa học và Công nghệ), Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn tổ chức đã góp phần khơi dậy đam mê khoa học cho học sinh.

Trường THPT Số 1 Tuy Phước đoạt giải nhất “Đường đến thành công - UTC2” tỉnh Gia Lai năm 2026

(GLO)- Chiều 19-4, tại Nhà Văn hóa trung tâm phường Bình Định đã diễn ra vòng chung kết chương trình “Đường đến thành công - UTC2” tỉnh Gia Lai năm 2026 do Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Đoàn phường Bình Định tổ chức.

