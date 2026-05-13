Gia Lai: Tập huấn kỹ năng ứng dụng AI và chuyển đổi số cho cán bộ Mặt trận, đoàn thể

Lớp tập huấn kỹ năng ứng dụng AI và chuyển đổi số dành cho cán bộ, công chức, viên chức MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội; được tổ chức theo hình thức trực tiếp (120 học viên tham gia) kết hợp trực tuyến với 135 điểm cầu tại các xã, phường.
Tại chương trình, học viên được tập huấn các chuyên đề về sử dụng các phần mềm ChatGPT, Gemini, Google NotebookLM; ứng dụng AI để tạo hình ảnh, thiết kế slide, video trên Canva; đồng thời tham gia hỏi - đáp, kiểm tra cuối khóa.
Thông qua lớp tập huấn, học viên được cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng ứng dụng AI và chuyển đổi số vào công tác chuyên môn, góp phần nâng cao hiệu quả công việc, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số hiện nay.