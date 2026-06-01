Hơn 260 đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia khai mạc hoạt động hè tại phường Diên Hồng

(GLO)- Chiều 1-6, Ban Chỉ đạo hoạt động hè phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) tổ chức khai mạc hoạt động hè và phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với sự tham dự của lãnh đạo địa phương, các đoàn thể, phụ huynh cùng hơn 260 đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn.

Hoạt động hè năm nay được tổ chức với nhiều nội dung thiết thực nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi trong dịp hè; đồng thời phát huy vai trò của tổ chức Đoàn - Hội - Đội trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của gia đình, nhà trường và xã hội về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Đại diện thanh thiếu nhi phường Diên Hồng hưởng ứng các hoạt động hè. Ảnh: Bá Bính

Tại buổi lễ, Ban Chỉ đạo hoạt động hè phường đã phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, kêu gọi các cấp, các ngành và toàn xã hội quan tâm chăm lo trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em yếu thế; tăng cường tuyên truyền phòng - chống bạo lực học đường, tai nạn thương tích, đuối nước và xâm hại trẻ em trong dịp hè.

Đại diện Công an phường Diên Hồng tuyên truyền về phòng - chống bạo lực học đường cho các thanh thiếu nhi. Ảnh: Bá Bính

Theo kế hoạch, chương trình hoạt động hè năm nay được triển khai theo từng chủ đề xuyên suốt 3 tháng hè. Trong đó, tháng 6 với chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”. Tháng 7 với chủ đề “Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, hướng thanh thiếu nhi đến đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” thông qua các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Tháng 8 với chủ đề “Tiếp sức đến trường, thắp sáng tương lai”, tập trung vận động nguồn lực hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số chuẩn bị hành trang bước vào năm học mới 2026-2027.

Quang cảnh buổi khai mạc. Ảnh: Bá Bính

Bên cạnh đó, trong dịp hè năm 2026, phường Diên Hồng cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, kỹ năng sống và sinh hoạt cộng đồng, góp phần tạo môi trường hè an toàn, vui tươi và bổ ích cho thanh thiếu nhi.