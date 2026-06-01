Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chuyển động trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Sống đẹp Kỹ năng sống Khởi nghiệp

Hơn 260 đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia khai mạc hoạt động hè tại phường Diên Hồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGỌC HẰNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 1-6, Ban Chỉ đạo hoạt động hè phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) tổ chức khai mạc hoạt động hè và phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với sự tham dự của lãnh đạo địa phương, các đoàn thể, phụ huynh cùng hơn 260 đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn.

Hoạt động hè năm nay được tổ chức với nhiều nội dung thiết thực nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi trong dịp hè; đồng thời phát huy vai trò của tổ chức Đoàn - Hội - Đội trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của gia đình, nhà trường và xã hội về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

dai-dien-thanh-thieu-nhi-phuong-dien-hong-huong-ung-cac-hoat-dong-he.jpg
Đại diện thanh thiếu nhi phường Diên Hồng hưởng ứng các hoạt động hè. Ảnh: Bá Bính

Tại buổi lễ, Ban Chỉ đạo hoạt động hè phường đã phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, kêu gọi các cấp, các ngành và toàn xã hội quan tâm chăm lo trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em yếu thế; tăng cường tuyên truyền phòng - chống bạo lực học đường, tai nạn thương tích, đuối nước và xâm hại trẻ em trong dịp hè.

dai-dien-cong-an-phuong-dien-hong-tuyen-truyen-bao-luc-hoc-duong-cho-cac-thanh-thieu-nhi.jpg
Đại diện Công an phường Diên Hồng tuyên truyền về phòng - chống bạo lực học đường cho các thanh thiếu nhi. Ảnh: Bá Bính

Theo kế hoạch, chương trình hoạt động hè năm nay được triển khai theo từng chủ đề xuyên suốt 3 tháng hè. Trong đó, tháng 6 với chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”. Tháng 7 với chủ đề “Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, hướng thanh thiếu nhi đến đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” thông qua các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Tháng 8 với chủ đề “Tiếp sức đến trường, thắp sáng tương lai”, tập trung vận động nguồn lực hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số chuẩn bị hành trang bước vào năm học mới 2026-2027.

quang-canh-buoi-khai-mac.jpg
Quang cảnh buổi khai mạc. Ảnh: Bá Bính

Bên cạnh đó, trong dịp hè năm 2026, phường Diên Hồng cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, kỹ năng sống và sinh hoạt cộng đồng, góp phần tạo môi trường hè an toàn, vui tươi và bổ ích cho thanh thiếu nhi.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai ký kết hợp tác về chuyển đổi số, giáo dục, an sinh.

Tỉnh đoàn Gia Lai ký kết hợp tác về chuyển đổi số, giáo dục, an sinh

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Chiều 24-5, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030 với Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn, Công ty cổ phần Giáo dục Educa Corporation (TP Hà Nội) và Tập đoàn Nha khoa Sài Gòn Tâm Đức (TP Hồ Chí Minh).

Thường trực Đảng ủy phường An Phú chủ trì hội nghị đối thoại với thế hệ trẻ, lắng nghe tâm tư và định hướng vai trò của thanh niên.

Lãnh đạo phường An Phú đối thoại với đoàn viên thanh niên

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Chiều 21-5, Thường trực Đảng ủy phường An Phú (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị đối thoại với đoàn viên, thanh niên năm 2026 với chủ đề: “Phát huy vai trò của thanh niên trong ổn định tổ chức, phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đẩy mạnh chuyển đổi số”.

Gia Lai: Đồng hành với đội viên trong thời đại số.

Gia Lai: Đồng hành với đội viên trong thời đại số

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Bên cạnh được tạo điều kiện tiếp cận công nghệ, đội viên ở Gia Lai còn được trang bị kỹ năng số, giữ an toàn trên không gian mạng và bước đầu làm quen với AI. Qua các hoạt động trải nghiệm gần gũi, thế hệ măng non dần hình thành thói quen sử dụng công nghệ an toàn, phù hợp với lứa tuổi.

Gia Lai: Tập huấn kỹ năng ứng dụng AI và chuyển đổi số cho cán bộ Mặt trận, đoàn thể

Gia Lai: Tập huấn kỹ năng ứng dụng AI và chuyển đổi số cho cán bộ Mặt trận, đoàn thể

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Ngày 13 và 14-5, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam), Tỉnh đoàn phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn tổ chức lớp tập huấn kỹ năng ứng dụng AI và chuyển đổi số năm 2026.

Trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Đại úy Nguyễn Hữu Đạo

Trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Đại úy Nguyễn Hữu Đạo

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Ngày 7-5, thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, anh Đỗ Đức Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Gia Lai đã trao bằng khen và huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Đại úy Nguyễn Hữu Đạo, đoàn viên Chi đoàn Công an phường An Phú vì có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước.

null