Tỉnh đoàn Gia Lai trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Chiều 30-5, Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức lễ trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) lần thứ nhất.

Triển khai từ ngày 14-4 đến 20-5-2026, Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được gần 300 tác phẩm dự thi của những tác giả thuộc các cơ sở Đoàn.

Ban tổ chức cuộc thi trao giải cho các tác giả. Ảnh: ĐVCC

Nội dung tập trung vào các nhóm chủ đề: kiên định, bảo vệ, bổ sung, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; đổi mới nội dung, phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới gắn với thực hiện “Chiến lược công tác chính trị, tư tưởng trong bối cảnh chuyển đổi số”…

Kết quả, Ban tổ chức cuộc thi đã trao 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 4 giải khuyến khích cho các tác giả. Trong đó, giải A được trao cho anh Nguyễn Đức Tôn, Bí thư Đoàn trường Đại học Quy Nhơn; 2 giải B được trao cho các tác giả: Mã Thị Liễu (Chuyên viên Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, thành viên CLB Lý luận trẻ tỉnh), Nguyễn Thị Nhàn (Bí thư Liên Chi đoàn Khoa Lý luận chính trị - Luật và Quản lý nhà nước, Trường Đại học Quy Nhơn, thành viên CLB Lý luận trẻ tỉnh).