Tỉnh đoàn Gia Lai trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

MINH NHẬT
(GLO)- Chiều 30-5, Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức lễ trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) lần thứ nhất.

Triển khai từ ngày 14-4 đến 20-5-2026, Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được gần 300 tác phẩm dự thi của những tác giả thuộc các cơ sở Đoàn.

Ban tổ chức cuộc thi trao giải cho các tác giả. Ảnh: ĐVCC

Nội dung tập trung vào các nhóm chủ đề: kiên định, bảo vệ, bổ sung, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; đổi mới nội dung, phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới gắn với thực hiện “Chiến lược công tác chính trị, tư tưởng trong bối cảnh chuyển đổi số”…

Kết quả, Ban tổ chức cuộc thi đã trao 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 4 giải khuyến khích cho các tác giả. Trong đó, giải A được trao cho anh Nguyễn Đức Tôn, Bí thư Đoàn trường Đại học Quy Nhơn; 2 giải B được trao cho các tác giả: Mã Thị Liễu (Chuyên viên Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, thành viên CLB Lý luận trẻ tỉnh), Nguyễn Thị Nhàn (Bí thư Liên Chi đoàn Khoa Lý luận chính trị - Luật và Quản lý nhà nước, Trường Đại học Quy Nhơn, thành viên CLB Lý luận trẻ tỉnh).

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ lĩnh vực văn hóa

(GLO)- Trong kỷ nguyên số, văn hóa không chỉ là đời sống tinh thần mà đã trở thành không gian cạnh tranh về giá trị, bản sắc và định hướng phát triển. Các luận điệu xuyên tạc về chính sách văn hóa của Việt Nam xuất hiện ngày càng nhiều với hình thức tinh vi hơn.

Thường trực Đảng ủy phường An Phú chủ trì hội nghị đối thoại với thế hệ trẻ, lắng nghe tâm tư và định hướng vai trò của thanh niên.

Lãnh đạo phường An Phú đối thoại với đoàn viên thanh niên

(GLO)- Chiều 21-5, Thường trực Đảng ủy phường An Phú (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị đối thoại với đoàn viên, thanh niên năm 2026 với chủ đề: “Phát huy vai trò của thanh niên trong ổn định tổ chức, phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đẩy mạnh chuyển đổi số”.

Gia Lai: Đồng hành với đội viên trong thời đại số.

(GLO)- Bên cạnh được tạo điều kiện tiếp cận công nghệ, đội viên ở Gia Lai còn được trang bị kỹ năng số, giữ an toàn trên không gian mạng và bước đầu làm quen với AI. Qua các hoạt động trải nghiệm gần gũi, thế hệ măng non dần hình thành thói quen sử dụng công nghệ an toàn, phù hợp với lứa tuổi.

"Hành trình Sinh viên 5 tốt" Gia Lai: Kết nối sinh viên với doanh nghiệp

(GLO)- Từ tọa đàm với nhà tuyển dụng đến trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp, “Hành trình Sinh viên 5 tốt” vừa được Hội Sinh viên tỉnh Gia Lai tổ chức đã giúp sinh viên nhìn rõ hơn những kỹ năng còn thiếu, chủ động hoàn thiện bản thân và chuẩn bị hành trang nghề nghiệp trong kỷ nguyên số.

Gia Lai: Tập huấn kỹ năng ứng dụng AI và chuyển đổi số cho cán bộ Mặt trận, đoàn thể

(GLO)- Ngày 13 và 14-5, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam), Tỉnh đoàn phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn tổ chức lớp tập huấn kỹ năng ứng dụng AI và chuyển đổi số năm 2026.

Ban tổ chức tặng học bổng cho các em học sinh nghèo tại điểm Trường Tiểu học Hùng Vương (buôn Ma Giai). Ảnh: ĐVCC

Mang yêu thương tới học sinh nghèo xã Phú Túc

(GLO)- Ngày 8-5, Đoàn xã Phú Túc (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Khuyến học xã và 2 nhà hảo tâm Alê H’Nhoang, Alex Frei tổ chức chương trình trao tặng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại điểm Trường Tiểu học Hùng Vương (buôn Ma Giai).

Đoàn UBND tỉnh triển khai chương trình “Áo xanh hành động - phục vụ nhân dân” tại xã Canh Liên.

(GLO)- Ngày 9-5, Đoàn UBND tỉnh phối hợp với Đoàn xã Canh Liên, Đoàn Công ty Điện lực Gia Lai, Đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định, Đoàn Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức chương trình “Áo xanh hành động - phục vụ nhân dân” tại xã Canh Liên.

