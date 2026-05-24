Tỉnh đoàn Gia Lai ký kết hợp tác về chuyển đổi số, giáo dục, an sinh

Theo thỏa thuận hợp tác giữa Tỉnh đoàn Gia Lai với Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn, hai đơn vị sẽ cùng triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”; tổ chức đào tạo, tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, an ninh mạng cho cán bộ Đoàn, Hội và thanh thiếu niên; xây dựng nền tảng học tập trực tuyến tích hợp các khóa học kỹ năng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và hỗ trợ chuyển đổi số cho các xã biên giới.

Hai bên cũng phối hợp triển khai các hoạt động “AI vì cộng đồng” trong lĩnh vực giáo dục, nông nghiệp, an sinh xã hội; đào tạo kỹ năng nghề, kết nối việc làm, hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên; tổ chức các sân chơi sáng tạo, hoạt động văn hóa, thể thao, thiện nguyện và khuyến học cho học sinh vùng khó khăn.

Tỉnh đoàn Gia Lai ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn. Ảnh: D.L

Trong khi đó, thỏa thuận hợp tác giữa Tỉnh đoàn với Công ty cổ phần Giáo dục Educa Corporation tập trung triển khai các lớp tiếng Anh giao tiếp, tiếng Anh học thuật, tiếng Anh thiếu nhi; tổ chức các lớp miễn phí hoặc hỗ trợ học phí cho thanh thiếu nhi vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức các cuộc thi tiếng Anh.

Đồng thời, hai bên sẽ phối hợp triển khai các sân chơi ngoại ngữ, hoạt động trải nghiệm và các hoạt động liên quan đến tiếng Anh khác của Tỉnh đoàn, bao gồm việc cử chuyên gia, cung cấp nền tảng kỹ thuật cùng các nguồn lực cần thiết.

Ngoài ra, Công ty cũng sẽ hỗ trợ học liệu, nền tảng học tập ngoại ngữ; trao học bổng là các khóa học tiếng Anh Edupia AI Class cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 trên địa bàn tỉnh Gia Lai; đồng thời hỗ trợ giảm học phí cho đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi tham gia các khóa học.

Tỉnh đoàn Gia Lai ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty cổ phần Giáo dục Educa Corporation. Ảnh: D.L

Theo biên bản ghi nhớ giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai với Tập đoàn Nha khoa Sài Gòn Tâm Đức, hai bên sẽ cung cấp các gói ưu đãi, giới thiệu sản phẩm, triển khai các chương trình, ngày hội liên quan đến chăm sóc sức khỏe răng miệng cho đoàn viên, hội viên, người lao động; hợp tác tạo ra các sản phẩm chung (nếu có); tổ chức các hoạt động truyền thông. Tùy tình hình thực tế, Tập đoàn Nha khoa Sài Gòn Tâm Đức cũng sẽ đồng hành cùng các chương trình, hoạt động do Tỉnh đoàn tổ chức.