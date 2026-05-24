Tỉnh đoàn Gia Lai ký kết hợp tác về chuyển đổi số, giáo dục, an sinh

DƯƠNG LINH
(GLO)- Chiều 24-5, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030 với Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn, Công ty cổ phần Giáo dục Educa Corporation (TP Hà Nội) và Tập đoàn Nha khoa Sài Gòn Tâm Đức (TP Hồ Chí Minh).

Theo thỏa thuận hợp tác giữa Tỉnh đoàn Gia Lai với Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn, hai đơn vị sẽ cùng triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”; tổ chức đào tạo, tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, an ninh mạng cho cán bộ Đoàn, Hội và thanh thiếu niên; xây dựng nền tảng học tập trực tuyến tích hợp các khóa học kỹ năng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và hỗ trợ chuyển đổi số cho các xã biên giới.

Hai bên cũng phối hợp triển khai các hoạt động “AI vì cộng đồng” trong lĩnh vực giáo dục, nông nghiệp, an sinh xã hội; đào tạo kỹ năng nghề, kết nối việc làm, hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên; tổ chức các sân chơi sáng tạo, hoạt động văn hóa, thể thao, thiện nguyện và khuyến học cho học sinh vùng khó khăn.

Tỉnh đoàn Gia Lai ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn. Ảnh: D.L

Trong khi đó, thỏa thuận hợp tác giữa Tỉnh đoàn với Công ty cổ phần Giáo dục Educa Corporation tập trung triển khai các lớp tiếng Anh giao tiếp, tiếng Anh học thuật, tiếng Anh thiếu nhi; tổ chức các lớp miễn phí hoặc hỗ trợ học phí cho thanh thiếu nhi vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức các cuộc thi tiếng Anh.

Đồng thời, hai bên sẽ phối hợp triển khai các sân chơi ngoại ngữ, hoạt động trải nghiệm và các hoạt động liên quan đến tiếng Anh khác của Tỉnh đoàn, bao gồm việc cử chuyên gia, cung cấp nền tảng kỹ thuật cùng các nguồn lực cần thiết.

Ngoài ra, Công ty cũng sẽ hỗ trợ học liệu, nền tảng học tập ngoại ngữ; trao học bổng là các khóa học tiếng Anh Edupia AI Class cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 trên địa bàn tỉnh Gia Lai; đồng thời hỗ trợ giảm học phí cho đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi tham gia các khóa học.

Tỉnh đoàn Gia Lai ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty cổ phần Giáo dục Educa Corporation. Ảnh: D.L

Theo biên bản ghi nhớ giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai với Tập đoàn Nha khoa Sài Gòn Tâm Đức, hai bên sẽ cung cấp các gói ưu đãi, giới thiệu sản phẩm, triển khai các chương trình, ngày hội liên quan đến chăm sóc sức khỏe răng miệng cho đoàn viên, hội viên, người lao động; hợp tác tạo ra các sản phẩm chung (nếu có); tổ chức các hoạt động truyền thông. Tùy tình hình thực tế, Tập đoàn Nha khoa Sài Gòn Tâm Đức cũng sẽ đồng hành cùng các chương trình, hoạt động do Tỉnh đoàn tổ chức.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai ký kết biên bản ghi nhớ phối hợp với Tập đoàn Nha khoa Sài Gòn Tâm Đức. Ảnh: D.L
Gia Lai: Tập huấn kỹ năng ứng dụng AI và chuyển đổi số cho cán bộ Mặt trận, đoàn thể

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Ngày 13 và 14-5, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam), Tỉnh đoàn phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn tổ chức lớp tập huấn kỹ năng ứng dụng AI và chuyển đổi số năm 2026.

Ban tổ chức tặng học bổng cho các em học sinh nghèo tại điểm Trường Tiểu học Hùng Vương (buôn Ma Giai). Ảnh: ĐVCC

Mang yêu thương tới học sinh nghèo xã Phú Túc

Chuyển động trẻ

(GLO)- Ngày 8-5, Đoàn xã Phú Túc (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Khuyến học xã và 2 nhà hảo tâm Alê H’Nhoang, Alex Frei tổ chức chương trình trao tặng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại điểm Trường Tiểu học Hùng Vương (buôn Ma Giai).

Đoàn UBND tỉnh triển khai chương trình "Áo xanh hành động - phục vụ nhân dân" tại xã Canh Liên.

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Ngày 9-5, Đoàn UBND tỉnh phối hợp với Đoàn xã Canh Liên, Đoàn Công ty Điện lực Gia Lai, Đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định, Đoàn Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức chương trình “Áo xanh hành động - phục vụ nhân dân” tại xã Canh Liên.

Trao huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho Đại úy Nguyễn Hữu Đạo

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Ngày 7-5, thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, anh Đỗ Đức Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Gia Lai đã trao bằng khen và huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Đại úy Nguyễn Hữu Đạo, đoàn viên Chi đoàn Công an phường An Phú vì có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước.

Hơn 200 cán bộ Đoàn được tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ.

Hơn 200 cán bộ Đoàn, Hội, Đội và đoàn viên thanh niên được tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Ngày 24-4, tại hội trường trụ sở Đảng ủy phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai), Đoàn phường Pleiku phối hợp với tổ chức Đoàn các phường Diên Hồng, Thống Nhất, Hội Phú, An Phú và 2 xã Biển Hồ, Gào tổ chức lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội - Đội năm 2026.

