Từ những hoạt động nhỏ gieo nên “Cánh én hồng”

(GLO)- Bằng sự tận tụy, sáng tạo và nhiệt huyết với công tác Đội, cô giáo Đặng Thị Thủy (SN 1991) - Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Pleiku) - vừa vinh dự được Hội đồng Đội Trung ương trao tặng Giải thưởng “Cánh én hồng” năm 2026.

Phần thưởng là sự ghi nhận cho hành trình bền bỉ của nữ giáo viên trẻ luôn tâm huyết với thiếu nhi và phong trào Đội.

Gieo kỹ năng sống từ những điều gần gũi

Suốt 12 năm gắn bó với công tác Đội và phong trào thiếu nhi, cô giáo Đặng Thị Thủy luôn tâm niệm hoạt động dành cho đội viên, thiếu nhi không chỉ dừng lại ở phong trào mà phải trở thành môi trường để học sinh rèn luyện nhân cách, kỹ năng sống và nuôi dưỡng những điều tốt đẹp.

Cô giáo Đặng Thị Thủy tổ chức sinh hoạt chủ điểm “Rạng ngời trang sử Đội ta”, giúp học sinh thêm hiểu, thêm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đội TNTP Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Chí

Từ suy nghĩ đó, cô đã triển khai nhiều mô hình gần gũi với học sinh tiểu học như: “Chiến binh xanh - Chung tay vì môi trường”, “Giờ ra chơi trải nghiệm, sáng tạo”, “Vườn hoa Nghìn việc tốt”… Qua mỗi chương trình, học sinh được trực tiếp tham gia, rèn kỹ năng giao tiếp, hợp tác và nâng cao ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

Đặc biệt, các hoạt động giáo dục truyền thống như “Hành trình ký ức - Nối nhịp tự hào”, “Mâm cơm nghĩa tình - Trọn lòng tri ân”, “Tấm thiệp yêu thương - Tri ân trao gửi” hay hành trình trải nghiệm văn hóa Tây Nguyên đã để lại nhiều dấu ấn trong học sinh; góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương.

Mâm cơm nghĩa tình là dịp để các em học sinh lắng nghe những câu chuyện về một thời khói lửa. Ảnh: Minh Chí

Em Đào Trần Thảo Nguyên (lớp 5/1, Trường Tiểu học Chu Văn An) cho biết: “Tham gia các hoạt động do cô Thủy tổ chức, em cảm thấy tự tin và mạnh dạn hơn. Em thích nhất là các chương trình tri ân, hoạt động giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, em hiểu rằng ngoài học tốt còn phải biết yêu thương, sẻ chia và giúp đỡ mọi người”.

Không dừng lại ở việc tổ chức các sân chơi tập thể, cô Thủy còn chú trọng để học sinh thật sự trở thành “nhân vật chính” trong từng hoạt động. Từ trò chơi dân gian, làm sản phẩm tái chế đến sáng tác video clip hay tham gia các chương trình tri ân, học sinh đều được trực tiếp tham gia. Chính sự chủ động ấy giúp các em tự tin và hào hứng hơn.

Cô giáo Đặng Thị Thủy chia sẻ: “Tôi luôn nghĩ, một hoạt động thành công không nhất thiết phải thật lớn hay thật hoành tráng. Chỉ cần sau hoạt động đó, một em học sinh biết tự tin phát biểu hơn, biết giúp bạn hơn, biết nói lời cảm ơn hay biết nhặt rác bỏ đúng nơi quy định thì hoạt động ấy đã có giá trị”.

Theo cô Thủy, điều quan trọng nhất của người làm Tổng phụ trách Đội là phải yêu trẻ, hiểu trẻ và kiên trì với trẻ. “Người làm Tổng phụ trách Đội không chỉ tổ chức phong trào hay sinh hoạt tập thể mà còn phải biết tạo môi trường để học sinh được rèn luyện, mạnh dạn thể hiện bản thân và sống tốt hơn mỗi ngày” - cô bộc bạch.

Học sinh tham quan “Góc tuyên dương người tốt, việc tốt”. Ảnh: Minh Chí

Bên cạnh giáo dục kỹ năng sống, cô Thủy còn tích cực đưa công nghệ số vào các chương trình dành cho thiếu nhi thông qua các cuộc thi video clip, mã QR tuyên truyền, bảng tuyên dương trực tuyến hay ứng dụng “Làm việc tốt”. Nhiều mô hình của Liên đội Trường Tiểu học Chu Văn An đã được các trường học trên địa bàn học hỏi, nhân rộng.

Anh Nguyễn Chí Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh - đánh giá: “Cô giáo Đặng Thị Thủy là một trong những Tổng phụ trách Đội tiêu biểu của tỉnh, luôn năng động, sáng tạo và có nhiều mô hình tạo sức lan tỏa tích cực trong trường học. Giải thưởng “Cánh én hồng” là sự ghi nhận xứng đáng cho quá trình nỗ lực, cống hiến bền bỉ của cô Thủy đối với công tác chăm lo, giáo dục thiếu nhi”.

Người “truyền lửa” cho phong trào thiếu nhi

Sự gần gũi, trách nhiệm cùng cách tổ chức linh hoạt của cô đã giúp Liên đội Trường Tiểu học Chu Văn An nhiều năm liền trở thành điểm sáng phong trào thiếu nhi tại địa phương. Nhiều mô hình do cô khởi xướng đã được các Liên đội học hỏi, nhân rộng; giúp nhiều sân chơi dành cho thiếu nhi trở nên sinh động và gần gũi hơn.

Điều khiến cô giáo Đặng Thị Thủy nhớ nhất trong hành trình hơn 12 năm gắn bó với công tác Đội chính là sự thay đổi của học sinh qua từng việc nhỏ mỗi ngày. “Có những em ban đầu rất rụt rè, không dám đứng trước tập thể. Nhưng sau nhiều lần tham gia trò chơi, sinh hoạt tập thể hay các chương trình trải nghiệm, các em trở nên tự tin, mạnh dạn và biết phối hợp với bạn bè hơn” - cô Thủy chia sẻ.

Theo cô Thủy, những phong trào như “Vòng tay bè bạn”, “Nuôi heo đất - Trao yêu thương” đã giúp học sinh hiểu rằng yêu thương không phải điều gì quá lớn lao. Đôi khi, điều đó bắt đầu từ việc tặng bạn một quyển vở, chia sẻ chiếc áo ấm hay dành cho nhau một lời động viên đúng lúc. Trong 6 năm qua, Liên đội đã trao hơn 600 phần quà cho học sinh khó khăn với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng.

Cô giáo Đặng Thị Thủy cùng Liên đội Trường Tiểu học Chu Văn An gặp gỡ, giao lưu với nữ du kích Huỳnh Thị Tuyết Sương trong chương trình “Tháng Ba - Tri ân những đóa hoa”. Ảnh: Minh Chí

Cô giáo Đinh Thị Phượng - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu Văn An - nhận xét: “Cô Thủy là giáo viên trẻ năng động, nhiệt tình, luôn tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của Đoàn, Đội từ cấp phường đến thành phố và tỉnh. Với những đóng góp của mình, cô hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu “Cánh én hồng” năm 2026”.

Với cô giáo Đặng Thị Thủy, giải thưởng lần này không chỉ là niềm vui cá nhân mà còn là động lực để tiếp tục đổi mới sân chơi dành cho thiếu nhi theo hướng gần gũi, thiết thực hơn với học sinh.

“Với tôi, Giải thưởng “Cánh én hồng” không phải là điểm dừng mà là sự khích lệ để tiếp tục đồng hành cùng những ước mơ tuổi thơ. Tôi mong mỗi học sinh đều cảm thấy vui khi đến trường, tự hào khi tham gia các hoạt động tập thể và biết rằng mình có thể làm những việc tốt, dù nhỏ bé, để góp phần làm đẹp lớp học, nhà trường và quê hương” - cô Thủy bày tỏ.

Với cô giáo Đặng Thị Thủy, những việc làm nhỏ như một lời cảm ơn, một quyển vở sẻ chia hay một hành động đẹp mỗi ngày chính là “hạt mầm” của lòng nhân ái. Và từ những điều giản dị ấy, một “Cánh én hồng” đã được vun đắp bằng tất cả sự tận tâm với thiếu nhi.