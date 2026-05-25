Tuổi trẻ Gia Lai xung kích vì cộng đồng và môi trường xanh

(GLO)- Sáng 24-5, các cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh Gia Lai đồng loạt ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 với nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Môi trường thế giới.

Tại các địa phương, hàng trăm đoàn viên, thanh niên đã tham gia dọn vệ sinh môi trường, phát quang đường làng, xử lý rác thải, tu sửa công trình thanh niên; đồng thời, triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân tiếp cận nền tảng số, kích hoạt định danh điện tử và cài đặt ứng dụng iGiaLai.

Đoàn xã Ia Phí cắm biển cảnh báo phòng ngừa đuối nước. Ảnh: ĐVCC

Nhiều mô hình ý nghĩa cũng được triển khai như “Vườn ươm thanh niên”, thu gom phế liệu gây quỹ, cắm biển cảnh báo phòng ngừa đuối nước, sửa chữa cầu dân sinh…

Tại các xã biên giới, vùng căn cứ cách mạng như: Ia Krái, Ia Lâu, Krong... đoàn viên, thanh niên tham gia dọn vệ sinh tại di tích lịch sử, địa chỉ đỏ.

Đoàn xã Sró triển khai mô hình “Vườn ươm thanh niên”. Ảnh: ĐVCC

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 có chủ đề “Tuổi trẻ Gia Lai xung kích đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tiên phong chuyển đổi số, sáng tạo vì cộng đồng” diễn ra từ tháng 5 đến hết tháng 8; tập trung hướng về cơ sở, ưu tiên địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới; phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong bảo vệ môi trường, chuyển đổi số và xây dựng nông thôn mới.

"Hành trình Sinh viên 5 tốt" Gia Lai: Kết nối sinh viên với doanh nghiệp

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Từ tọa đàm với nhà tuyển dụng đến trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp, “Hành trình Sinh viên 5 tốt” vừa được Hội Sinh viên tỉnh Gia Lai tổ chức đã giúp sinh viên nhìn rõ hơn những kỹ năng còn thiếu, chủ động hoàn thiện bản thân và chuẩn bị hành trang nghề nghiệp trong kỷ nguyên số.

Gia Lai: Tập huấn kỹ năng ứng dụng AI và chuyển đổi số cho cán bộ Mặt trận, đoàn thể

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Ngày 13 và 14-5, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam), Tỉnh đoàn phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn tổ chức lớp tập huấn kỹ năng ứng dụng AI và chuyển đổi số năm 2026.

Ban tổ chức tặng học bổng cho các em học sinh nghèo tại điểm Trường Tiểu học Hùng Vương (buôn Ma Giai). Ảnh: ĐVCC

Mang yêu thương tới học sinh nghèo xã Phú Túc

Chuyển động trẻ

(GLO)- Ngày 8-5, Đoàn xã Phú Túc (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Khuyến học xã và 2 nhà hảo tâm Alê H’Nhoang, Alex Frei tổ chức chương trình trao tặng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại điểm Trường Tiểu học Hùng Vương (buôn Ma Giai).

Đoàn UBND tỉnh triển khai chương trình “Áo xanh hành động - phục vụ nhân dân” tại xã Canh Liên

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Ngày 9-5, Đoàn UBND tỉnh phối hợp với Đoàn xã Canh Liên, Đoàn Công ty Điện lực Gia Lai, Đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định, Đoàn Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức chương trình “Áo xanh hành động - phục vụ nhân dân” tại xã Canh Liên.

Trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Đại úy Nguyễn Hữu Đạo

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Ngày 7-5, thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, anh Đỗ Đức Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Gia Lai đã trao bằng khen và huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Đại úy Nguyễn Hữu Đạo, đoàn viên Chi đoàn Công an phường An Phú vì có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước.

Đoàn UBND tỉnh Gia Lai trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết và Cuộc thi ảnh “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Ngày 29-4, Đoàn UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời trao giải Cuộc thi ảnh “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Hơn 200 cán bộ Đoàn, Hội, Đội và đoàn viên thanh niên được tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Ngày 24-4, tại hội trường trụ sở Đảng ủy phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai), Đoàn phường Pleiku phối hợp với tổ chức Đoàn các phường Diên Hồng, Thống Nhất, Hội Phú, An Phú và 2 xã Biển Hồ, Gào tổ chức lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội - Đội năm 2026.

