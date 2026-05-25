Tuổi trẻ Gia Lai xung kích vì cộng đồng và môi trường xanh

(GLO)- Sáng 24-5, các cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh Gia Lai đồng loạt ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 với nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Môi trường thế giới.

Tại các địa phương, hàng trăm đoàn viên, thanh niên đã tham gia dọn vệ sinh môi trường, phát quang đường làng, xử lý rác thải, tu sửa công trình thanh niên; đồng thời, triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân tiếp cận nền tảng số, kích hoạt định danh điện tử và cài đặt ứng dụng iGiaLai.

Đoàn xã Ia Phí cắm biển cảnh báo phòng ngừa đuối nước. Ảnh: ĐVCC

Nhiều mô hình ý nghĩa cũng được triển khai như “Vườn ươm thanh niên”, thu gom phế liệu gây quỹ, cắm biển cảnh báo phòng ngừa đuối nước, sửa chữa cầu dân sinh…

Tại các xã biên giới, vùng căn cứ cách mạng như: Ia Krái, Ia Lâu, Krong... đoàn viên, thanh niên tham gia dọn vệ sinh tại di tích lịch sử, địa chỉ đỏ.

Đoàn xã Sró triển khai mô hình “Vườn ươm thanh niên”. Ảnh: ĐVCC

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 có chủ đề “Tuổi trẻ Gia Lai xung kích đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tiên phong chuyển đổi số, sáng tạo vì cộng đồng” diễn ra từ tháng 5 đến hết tháng 8; tập trung hướng về cơ sở, ưu tiên địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới; phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong bảo vệ môi trường, chuyển đổi số và xây dựng nông thôn mới.