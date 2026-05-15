Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chuyển động trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Sống đẹp Kỹ năng sống Khởi nghiệp

Ban Thanh niên Công an tỉnh tổ chức hành trình về địa chỉ đỏ tại xã Krong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH NHẬT MINH NHẬT
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 14-5, tại xã Krong (tỉnh Gia Lai), Ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hành trình về địa chỉ đỏ với chủ đề “Người chiến sĩ Công an - Vì Nhân dân phục vụ”.

hanh-trinh-ve-dia-chi-do.jpg
Ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hành trình về địa chỉ đỏ với chủ đề “Người chiến sĩ Công an - Vì Nhân dân phục vụ”. Ảnh: ĐVCC

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại Căn cứ địa cách mạng Khu 10 và Bia di tích Ban An ninh tỉnh Gia Lai. Hoạt động nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là đoàn viên, thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ phục vụ Nhân dân.

Dịp này, Ban Thanh niên Công an tỉnh phối hợp Đoàn Thanh niên Ngân hàng Agribank Bình Định, nhà hảo tâm ở phường Hoài Nhơn Bắc trao tặng công trình thanh niên “Ánh sáng vùng cao” và “Ánh sáng an ninh (gồm 8 trụ đèn năng lượng mặt trời trị giá 27 triệu đồng) cho Công an xã Krong, UBND xã Krong để triển khai lắp đặt tại một số tuyến đường trên địa bàn xã.

tang-cong-trinh-anh-sang-vung-cao.jpg
Ban Thanh niên Công an tỉnh trao bảng tượng trưng công trình thanh niên “Ánh sáng an ninh” cho Công an xã Krong. Ảnh: ĐVCC

Tối cùng ngày, chương trình nghệ thuật “Người chiến sĩ Công an - Vì Nhân dân phục vụ” với chủ đề “Tự hào quá khứ - Vững bước tương lai” được Ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San và Câu lạc bộ Văn nghệ sĩ trẻ tỉnh tổ chức đã thu hút đông đảo người dân địa phương đến xem, cổ vũ.

mot-tiet-muc-van-nghe-tai-chuong-trinh-nghe-thuat.jpg
Một tiết mục văn nghệ được biểu diễn tại chương trình. Ảnh: ĐVCC

Những tiết mục văn nghệ đặc sắc như: “Lời Đảng hiệu triệu trái tim”, “Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai”, “Người là niềm tin tất thắng”, “Cô gái vót chông”, “Hành khúc Công an nhân dân Việt Nam”, “Huyền thoại tháp cổ”… do cán bộ, chiến sĩ, văn nghệ sĩ đến từ Ban Thanh niên Công an tỉnh, Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San và Câu lạc bộ Văn nghệ sĩ trẻ tỉnh biểu diễn đã tạo không khí sôi nổi, giàu cảm xúc.

Nhân dịp này, Ban Thanh niên Công an tỉnh đã 100 suất quà (mỗi suất trị giá 300.000 đồng) cho các hộ gia đình khó khăn; phối hợp với Đoàn Thanh niên Ngân hàng Agribank Đông Gia Lai tặng 20 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Krong.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Bảo tàng Pleiku – Điểm chạm văn hóa giữa đại ngàn

Bảo tàng Pleiku – Điểm chạm văn hóa giữa đại ngàn

(GLO)- Giữa lòng phố núi, Bảo tàng Pleiku như một “kho ký ức sống”, nơi lưu giữ và kể lại câu chuyện lịch sử – văn hóa của vùng đất Tây Nguyên. Nơi đây sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm sâu sắc về bản sắc dân tộc, để mỗi bước chân tham quan là một hành trình trở về với cội nguồn.

Có thể bạn quan tâm

Trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Đại úy Nguyễn Hữu Đạo

Trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Đại úy Nguyễn Hữu Đạo

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Ngày 7-5, thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, anh Đỗ Đức Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Gia Lai đã trao bằng khen và huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Đại úy Nguyễn Hữu Đạo, đoàn viên Chi đoàn Công an phường An Phú vì có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước.

Gần 300 học sinh tham gia diễn đàn chăm sóc sức khỏe tâm thần và phòng, chống bạo lực học đường

Gần 300 học sinh tham gia diễn đàn chăm sóc sức khỏe tâm thần và phòng, chống bạo lực học đường

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Ngày 20-4, Đoàn xã, Hội đồng Đội xã Al Bá (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Al Bá và Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Phan Đăng Lưu tổ chức Diễn đàn truyền thông về chăm sóc sức khỏe tâm thần và phòng, chống bạo lực học đường năm 2026, thu hút gần 300 học sinh tham gia.

“Chiếc xe tri thức” khơi dậy đam mê khoa học cho học sinh Gia Lai

“Chiếc xe tri thức” khơi dậy đam mê khoa học cho học sinh Gia Lai

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Từ ngày 12-3 đến 17-4, chương trình “Chiếc xe tri thức” do Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo (Sở Khoa học và Công nghệ), Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn tổ chức đã góp phần khơi dậy đam mê khoa học cho học sinh.

null