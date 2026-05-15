Ban Thanh niên Công an tỉnh tổ chức hành trình về địa chỉ đỏ tại xã Krong

(GLO)- Ngày 14-5, tại xã Krong (tỉnh Gia Lai), Ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hành trình về địa chỉ đỏ với chủ đề “Người chiến sĩ Công an - Vì Nhân dân phục vụ”.

Ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hành trình về địa chỉ đỏ với chủ đề “Người chiến sĩ Công an - Vì Nhân dân phục vụ”. Ảnh: ĐVCC

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại Căn cứ địa cách mạng Khu 10 và Bia di tích Ban An ninh tỉnh Gia Lai. Hoạt động nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là đoàn viên, thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ phục vụ Nhân dân.

Dịp này, Ban Thanh niên Công an tỉnh phối hợp Đoàn Thanh niên Ngân hàng Agribank Bình Định, nhà hảo tâm ở phường Hoài Nhơn Bắc trao tặng công trình thanh niên “Ánh sáng vùng cao” và “Ánh sáng an ninh (gồm 8 trụ đèn năng lượng mặt trời trị giá 27 triệu đồng) cho Công an xã Krong, UBND xã Krong để triển khai lắp đặt tại một số tuyến đường trên địa bàn xã.

Ban Thanh niên Công an tỉnh trao bảng tượng trưng công trình thanh niên “Ánh sáng an ninh” cho Công an xã Krong. Ảnh: ĐVCC

Tối cùng ngày, chương trình nghệ thuật “Người chiến sĩ Công an - Vì Nhân dân phục vụ” với chủ đề “Tự hào quá khứ - Vững bước tương lai” được Ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San và Câu lạc bộ Văn nghệ sĩ trẻ tỉnh tổ chức đã thu hút đông đảo người dân địa phương đến xem, cổ vũ.

Một tiết mục văn nghệ được biểu diễn tại chương trình. Ảnh: ĐVCC

Những tiết mục văn nghệ đặc sắc như: “Lời Đảng hiệu triệu trái tim”, “Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai”, “Người là niềm tin tất thắng”, “Cô gái vót chông”, “Hành khúc Công an nhân dân Việt Nam”, “Huyền thoại tháp cổ”… do cán bộ, chiến sĩ, văn nghệ sĩ đến từ Ban Thanh niên Công an tỉnh, Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San và Câu lạc bộ Văn nghệ sĩ trẻ tỉnh biểu diễn đã tạo không khí sôi nổi, giàu cảm xúc.

Nhân dịp này, Ban Thanh niên Công an tỉnh đã 100 suất quà (mỗi suất trị giá 300.000 đồng) cho các hộ gia đình khó khăn; phối hợp với Đoàn Thanh niên Ngân hàng Agribank Đông Gia Lai tặng 20 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Krong.