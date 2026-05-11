Gia Lai: 100% liên đội đồng loạt chào cờ theo nghi thức Đội

(GLO)- Chào mừng 85 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026), sáng 11-5, 100% liên đội các trường tiểu học và THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai đồng loạt tổ chức lễ chào cờ theo đúng nghi thức Đội.

Liên đội Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Ayun Pa (phường Ayun Pa) thực hiện lễ chào cờ theo nghi thức Đội. Ảnh: Tỉnh đoàn

Lễ chào cờ được triển khai theo công văn của Hội đồng Đội Trung ương và kế hoạch của Hội đồng Đội tỉnh Gia Lai nhằm giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy niềm tự hào của đội viên, thiếu nhi về tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh qua 85 năm xây dựng và trưởng thành.

Liên đội Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân (phường Quy Nhơn Tây) lồng ghép việc tuyên dương danh hiệu "Cháu ngoan Bác Hồ" trong lễ chào cờ sáng 11-5. Ảnh: Tỉnh đoàn

Bên cạnh phần nghi lễ, nhiều liên đội còn lồng ghép tổ chức lễ kết nạp đội viên cho học sinh tiểu học, lễ trưởng thành đội cho học sinh THCS; sinh hoạt chuyên đề “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”; đồng thời triển khai các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại vùng sâu, vùng xa.