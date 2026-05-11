Gia Lai: 100% liên đội đồng loạt chào cờ theo nghi thức Đội

DƯƠNG LINH
(GLO)- Chào mừng 85 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026), sáng 11-5, 100% liên đội các trường tiểu học và THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai đồng loạt tổ chức lễ chào cờ theo đúng nghi thức Đội.

Liên đội Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Ayun Pa (phường Ayun Pa) thực hiện lễ chào cờ theo nghi thức Đội. Ảnh: Tỉnh đoàn

Lễ chào cờ được triển khai theo công văn của Hội đồng Đội Trung ương và kế hoạch của Hội đồng Đội tỉnh Gia Lai nhằm giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy niềm tự hào của đội viên, thiếu nhi về tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh qua 85 năm xây dựng và trưởng thành.

Liên đội Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân (phường Quy Nhơn Tây) lồng ghép việc tuyên dương danh hiệu "Cháu ngoan Bác Hồ" trong lễ chào cờ sáng 11-5. Ảnh: Tỉnh đoàn

Bên cạnh phần nghi lễ, nhiều liên đội còn lồng ghép tổ chức lễ kết nạp đội viên cho học sinh tiểu học, lễ trưởng thành đội cho học sinh THCS; sinh hoạt chuyên đề “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”; đồng thời triển khai các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại vùng sâu, vùng xa.

Đoàn UBND tỉnh Gia Lai trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết và Cuộc thi ảnh “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

(GLO)- Ngày 29-4, Đoàn UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời trao giải Cuộc thi ảnh “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Hơn 200 cán bộ Đoàn, Hội, Đội và đoàn viên thanh niên được tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ

(GLO)- Ngày 24-4, tại hội trường trụ sở Đảng ủy phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai), Đoàn phường Pleiku phối hợp với tổ chức Đoàn các phường Diên Hồng, Thống Nhất, Hội Phú, An Phú và 2 xã Biển Hồ, Gào tổ chức lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội - Đội năm 2026.

Gần 300 học sinh tham gia diễn đàn chăm sóc sức khỏe tâm thần và phòng, chống bạo lực học đường

(GLO)- Ngày 20-4, Đoàn xã, Hội đồng Đội xã Al Bá (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Al Bá và Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Phan Đăng Lưu tổ chức Diễn đàn truyền thông về chăm sóc sức khỏe tâm thần và phòng, chống bạo lực học đường năm 2026, thu hút gần 300 học sinh tham gia.

“Chiếc xe tri thức” khơi dậy đam mê khoa học cho học sinh Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 12-3 đến 17-4, chương trình “Chiếc xe tri thức” do Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo (Sở Khoa học và Công nghệ), Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn tổ chức đã góp phần khơi dậy đam mê khoa học cho học sinh.

Trường THPT Số 1 Tuy Phước đoạt giải nhất “Đường đến thành công - UTC2” tỉnh Gia Lai năm 2026

(GLO)- Chiều 19-4, tại Nhà Văn hóa trung tâm phường Bình Định đã diễn ra vòng chung kết chương trình “Đường đến thành công - UTC2” tỉnh Gia Lai năm 2026 do Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Đoàn phường Bình Định tổ chức.

