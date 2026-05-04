Gia Lai có 2 đại diện đạt Giải thưởng Kim Đồng năm học 2025-2026

(GLO)- Ngày 4-5, Hội đồng Đội Trung ương thông báo kết quả xét tặng Giải thưởng Cánh én hồng và Kim Đồng năm học 2025-2026. Gia Lai có 2 đại diện đạt Giải thưởng Kim Đồng.

Theo đó, Ban Bí thư Trung ương Đoàn quyết định trao Giải thưởng Kim Đồng cho 98 cán bộ chỉ huy Đội, đội viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và công tác Đội trên toàn quốc.

Tỉnh Gia Lai có 2 đội viên được vinh danh gồm: em Nguyễn Thục Quyên (Trường THCS Tuy Phước, xã Tuy Phước) và em Mai Thân Anh Thư (Trường THCS Ngô Mây, phường Quy Nhơn Nam).​

Thục Quyên đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ cấp tỉnh giai đoạn 2023-2025; đạt giải khuyến khích cuộc thi Sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 20 - 2024; giải nhất cuộc thi Sáng tạo thanh Thiếu niên Nhi đồng tỉnh Bình Định lần thứ XI - 2024...

Thục Quyên là Liên Đội trưởng gương mẫu trong công tác Đội lẫn học tập. Ảnh: ĐVCC

Anh Thư 3 năm liền đạt giải nhất cuộc thi “Chỉ huy Đội giỏi” cấp trường năm học 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024; đạt giải ba hội thi kỹ năng “Chỉ huy đội giỏi” cấp thành phố năm học 2023-2024; đạt giải ba hội thi “Kỹ năng chuyên môn Đội” cấp trường năm học 2022-2023; 3 năm liền đạt giải nhất hội thi “Kỹ năng chuyên môn Đội” cấp trường năm học 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026; 4 năm liền đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Đội cấp trường năm học 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025.

Mới đây, Anh Thư còn đạt giải nhì tại hội thi "Chỉ huy Đội giỏi cấp phường" năm học 2025-2026.

Anh Thư đạt giải nhì tại hội thi "Chỉ huy Đội giỏi cấp phường" năm học 2025-2026. Ảnh: ĐVCC

Giải thưởng Kim Đồng là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn dành cho đội viên, cán bộ chỉ huy Đội có thành tích tiêu biểu, góp phần lan tỏa phong trào thiếu nhi và xây dựng tổ chức Đội vững mạnh.