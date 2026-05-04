Gia Lai có 2 đại diện đạt Giải thưởng Kim Đồng năm học 2025-2026

DƯƠNG LINH
(GLO)- Ngày 4-5, Hội đồng Đội Trung ương thông báo kết quả xét tặng Giải thưởng Cánh én hồng và Kim Đồng năm học 2025-2026. Gia Lai có 2 đại diện đạt Giải thưởng Kim Đồng.

Theo đó, Ban Bí thư Trung ương Đoàn quyết định trao Giải thưởng Kim Đồng cho 98 cán bộ chỉ huy Đội, đội viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và công tác Đội trên toàn quốc.

Tỉnh Gia Lai có 2 đội viên được vinh danh gồm: em Nguyễn Thục Quyên (Trường THCS Tuy Phước, xã Tuy Phước) và em Mai Thân Anh Thư (Trường THCS Ngô Mây, phường Quy Nhơn Nam).​

Thục Quyên đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ cấp tỉnh giai đoạn 2023-2025; đạt giải khuyến khích cuộc thi Sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 20 - 2024; giải nhất cuộc thi Sáng tạo thanh Thiếu niên Nhi đồng tỉnh Bình Định lần thứ XI - 2024...

Thục Quyên là Liên Đội trưởng gương mẫu trong công tác Đội lẫn học tập. Ảnh: ĐVCC

Anh Thư 3 năm liền đạt giải nhất cuộc thi “Chỉ huy Đội giỏi” cấp trường năm học 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024; đạt giải ba hội thi kỹ năng “Chỉ huy đội giỏi” cấp thành phố năm học 2023-2024; đạt giải ba hội thi “Kỹ năng chuyên môn Đội” cấp trường năm học 2022-2023; 3 năm liền đạt giải nhất hội thi “Kỹ năng chuyên môn Đội” cấp trường năm học 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026; 4 năm liền đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Đội cấp trường năm học 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025.

Mới đây, Anh Thư còn đạt giải nhì tại hội thi "Chỉ huy Đội giỏi cấp phường" năm học 2025-2026.

Anh Thư đạt giải nhì tại hội thi "Chỉ huy Đội giỏi cấp phường" năm học 2025-2026. Ảnh: ĐVCC

Giải thưởng Kim Đồng là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn dành cho đội viên, cán bộ chỉ huy Đội có thành tích tiêu biểu, góp phần lan tỏa phong trào thiếu nhi và xây dựng tổ chức Đội vững mạnh.

Những kênh lắng nghe ý kiến trực tiếp giúp nhà trường kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tháo gỡ khó khăn cho các em học sinh.

Gia Lai: Chú trọng kỹ năng sống, lắng nghe học sinh

(GLO)- Môi trường học đường an toàn không chỉ dựa vào nội quy mà còn được củng cố từ việc trang bị kỹ năng sống và kịp thời nắm bắt, tháo gỡ tâm lý cho học sinh. Tại Gia Lai, các đơn vị đang chú trọng triển khai đồng bộ các giải pháp, góp phần xây dựng môi trường học đường tiến bộ.

Gần 300 học sinh tham gia diễn đàn chăm sóc sức khỏe tâm thần và phòng, chống bạo lực học đường

(GLO)- Ngày 20-4, Đoàn xã, Hội đồng Đội xã Al Bá (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Al Bá và Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Phan Đăng Lưu tổ chức Diễn đàn truyền thông về chăm sóc sức khỏe tâm thần và phòng, chống bạo lực học đường năm 2026, thu hút gần 300 học sinh tham gia.

"Chiếc xe tri thức" khơi dậy đam mê khoa học cho học sinh Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 12-3 đến 17-4, chương trình “Chiếc xe tri thức” do Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo (Sở Khoa học và Công nghệ), Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn tổ chức đã góp phần khơi dậy đam mê khoa học cho học sinh.

Trường THPT Số 1 Tuy Phước đoạt giải nhất "Đường đến thành công - UTC2" tỉnh Gia Lai năm 2026

(GLO)- Chiều 19-4, tại Nhà Văn hóa trung tâm phường Bình Định đã diễn ra vòng chung kết chương trình “Đường đến thành công - UTC2” tỉnh Gia Lai năm 2026 do Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Đoàn phường Bình Định tổ chức.

Nghị lực vượt khó của chàng sinh viên Bahnar

(GLO)- Giữa nhiều tấm gương tiêu biểu của Trường Cao đẳng Gia Lai, Đinh Văn Châu (SN 2003, lớp trưởng lớp Bảo vệ thực vật 2024AB, Khoa Nông - Lâm) là một trong những gương mặt nổi bật bởi tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên và sự tận tâm trong học tập cũng như công tác Đoàn.

