Sôi nổi vòng chung kết cuộc thi Hùng biện tiếng Anh tại Trường Đại học Quy Nhơn

DƯƠNG LINH
(GLO)- Tối 23-4, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp cùng Câu lạc bộ Tiếng Anh QNU và Liên chi đoàn - Liên chi hội Khoa Ngoại ngữ tổ chức vòng chung kết cuộc thi Hùng biện tiếng Anh lần thứ IV - “English Arena 2026”.

Vượt qua gần 200 thí sinh ở vòng sơ khảo, 20 thí sinh xuất sắc nhất đã bước vào vòng chung kết cuộc thi Hùng biện tiếng Anh lần thứ IV - “English Arena 2026”.

Tại đây, 20 thí sinh chia làm 4 đội tranh tài ở 4 phần thi. Mở đầu là phần thi “Khởi động”, mỗi đội xây dựng và trình diễn một tiểu phẩm ngắn (3-5 phút) theo chủ đề “Bản sắc thanh niên trong kỷ nguyên số” (Youth Identity in the Digital Era). Các đội phải sử dụng đầy đủ bộ đạo cụ đã bốc thăm trước, đồng thời có thể sáng tạo thêm tình huống, nhân vật để hoàn thiện nội dung.

Ở phần thi “Phản ứng nhanh”, mỗi đội bốc thăm một video tình huống, sau khi theo dõi sẽ trả lời câu hỏi được đưa ra. Nội dung trả lời phải đúng trọng tâm, sử dụng từ vựng phù hợp với chủ đề.

Tiếp đó, phần thi “Kiến thức xã hội” diễn ra dưới hình thức trả lời nhanh các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến kiến thức xã hội và nội dung cuộc thi.

Cuối cùng là phần thi “Về đích” (tranh biện). Hai đội có điểm số cao nhất bước vào vòng này, thực hiện hùng biện và phản biện với chủ đề: “Có nên cho phép sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) như một công cụ học tập chính thức cho sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn”. Mỗi đội lần lượt trình bày quan điểm (ủng hộ hoặc phản đối), sau đó tham gia phản biện trực tiếp.

Trao giải nhất cho đội LEADers. Ảnh: Huy Trần

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức trao giải nhất cho đội LEADers; giải nhì thuộc về đội 5 Michellin Stars; đồng giải ba là các đội Vibe 5 Jet Jet và Digital Fingerprints. Đội Vibe 5 Jet Jet đồng thời giành giải “Đội thi được yêu thích nhất”.

Cuộc thi là sân chơi học thuật bổ ích, giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng tiếng Anh, tư duy phản biện, sự tự tin và khả năng hội nhập; đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào học tập ngoại ngữ trong nhà trường.

Các đội chụp hình lưu niệm cùng Ban tổ chức. Ảnh: Huy Trần
Nghị lực vượt khó của chàng sinh viên Bahnar

Giáo dục

(GLO)- Giữa nhiều tấm gương tiêu biểu của Trường Cao đẳng Gia Lai, Đinh Văn Châu (SN 2003, lớp trưởng lớp Bảo vệ thực vật 2024AB, Khoa Nông - Lâm) là một trong những gương mặt nổi bật bởi tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên và sự tận tâm trong học tập cũng như công tác Đoàn.

Gia Lai: “Cháy” hết mình tại Ngày hội “Học sinh 3 tốt”

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Ngày 28-3, tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt (phường Pleiku), Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức ngày hội “Học sinh 3 tốt” năm 2026 với nhiều hoạt động hấp dẫn, thu hút hơn 500 học sinh thuộc các phường Pleiku, Hội Phú, Thống Nhất, Diên Hồng tham gia. Các em học sinh "cháy" hết mình trong không khí tươi vui, sôi nổi.

Tuổi trẻ phường Pleiku sôi nổi chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn.

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Sáng 26-3, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết và Bảo tàng Pleiku, Đoàn phường Pleiku tổ chức chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026) với chủ đề “Tuổi trẻ Pleiku - 95 năm khát vọng và cống hiến”, thu hút 400 đoàn viên, thanh niên tham gia.

60s Gia Lai: Sôi nổi ngày hội của Thanh niên

60s Gia Lai

(GLO)- Tháng Ba, không khí tuổi trẻ lan tỏa khắp Gia Lai với nhiều hoạt động sôi nổi. Trong đó, ngày hội thanh niên tại các trường học đã diễn ra với không khí rộn ràng, năng động, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo nên bức tranh trẻ trung, đầy năng lượng.

