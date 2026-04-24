Sôi nổi vòng chung kết cuộc thi Hùng biện tiếng Anh tại Trường Đại học Quy Nhơn

(GLO)- Tối 23-4, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp cùng Câu lạc bộ Tiếng Anh QNU và Liên chi đoàn - Liên chi hội Khoa Ngoại ngữ tổ chức vòng chung kết cuộc thi Hùng biện tiếng Anh lần thứ IV - “English Arena 2026”.

Vượt qua gần 200 thí sinh ở vòng sơ khảo, 20 thí sinh xuất sắc nhất đã bước vào vòng chung kết cuộc thi Hùng biện tiếng Anh lần thứ IV - “English Arena 2026”.

Tại đây, 20 thí sinh chia làm 4 đội tranh tài ở 4 phần thi. Mở đầu là phần thi “Khởi động”, mỗi đội xây dựng và trình diễn một tiểu phẩm ngắn (3-5 phút) theo chủ đề “Bản sắc thanh niên trong kỷ nguyên số” (Youth Identity in the Digital Era). Các đội phải sử dụng đầy đủ bộ đạo cụ đã bốc thăm trước, đồng thời có thể sáng tạo thêm tình huống, nhân vật để hoàn thiện nội dung.

Ở phần thi “Phản ứng nhanh”, mỗi đội bốc thăm một video tình huống, sau khi theo dõi sẽ trả lời câu hỏi được đưa ra. Nội dung trả lời phải đúng trọng tâm, sử dụng từ vựng phù hợp với chủ đề.

Tiếp đó, phần thi “Kiến thức xã hội” diễn ra dưới hình thức trả lời nhanh các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến kiến thức xã hội và nội dung cuộc thi.

Cuối cùng là phần thi “Về đích” (tranh biện). Hai đội có điểm số cao nhất bước vào vòng này, thực hiện hùng biện và phản biện với chủ đề: “Có nên cho phép sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) như một công cụ học tập chính thức cho sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn”. Mỗi đội lần lượt trình bày quan điểm (ủng hộ hoặc phản đối), sau đó tham gia phản biện trực tiếp.

Trao giải nhất cho đội LEADers. Ảnh: Huy Trần

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức trao giải nhất cho đội LEADers; giải nhì thuộc về đội 5 Michellin Stars; đồng giải ba là các đội Vibe 5 Jet Jet và Digital Fingerprints. Đội Vibe 5 Jet Jet đồng thời giành giải “Đội thi được yêu thích nhất”.

Cuộc thi là sân chơi học thuật bổ ích, giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng tiếng Anh, tư duy phản biện, sự tự tin và khả năng hội nhập; đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào học tập ngoại ngữ trong nhà trường.