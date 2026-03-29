Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình “Tháng ba tình nguyện” tại xã Krong

(GLO)- Ngày 29-3, tại làng Vir (xã Krong), Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai phối hợp với Đoàn phường Quy Nhơn Tây và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình “Tháng ba tình nguyện” năm 2026.

Trong khuôn khổ chương trình, các đơn vị đã tổ chức hành trình về nguồn, dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử cách mạng tỉnh Gia Lai và Bia di tích lịch sử Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng tỉnh Gia Lai giai đoạn 1962 - 1975 (tại xã Krong), qua đó giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng cho đoàn viên, thanh niên.

Chị Nguyễn Thị Bích Hậu, Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh dâng hương tại Khu di tích lịch sử cách mạng tỉnh Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai, Đoàn phường Quy Nhơn Tây và Đoàn xã Krong đã tổ chức lễ ký kết chương trình kết nghĩa, tạo nền tảng cho việc phối hợp triển khai các hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian tới.

Cùng với đó, các đơn vị đã trao tặng 1 máy lọc nước cho người dân làng Vir, 20 suất quà cho người dân xã Krong và 1.000 cuốn vở cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Krong.

Các đơn vị tặng quà cho người dân và thiếu nhi ở xã Krong. Ảnh: ĐVCC

Dịp này, Đại diện Chi đoàn Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh cũng đã tuyên truyền cho thiếu nhi những kiến thức pháp luật, kỹ năng về phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em.

Chương trình góp phần lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026).