Tuổi trẻ phường Pleiku sôi nổi chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn

MINH CHÍ
(GLO)- Sáng 26-3, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết và Bảo tàng Pleiku, Đoàn phường Pleiku tổ chức chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026) với chủ đề “Tuổi trẻ Pleiku - 95 năm khát vọng và cống hiến”, thu hút 400 đoàn viên, thanh niên tham gia.

Đoàn viên, thanh niên phường Pleiku dâng hoa tưởng niệm tại Quảng trường Đại Đoàn Kết. Ảnh: Minh Chí

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu và đoàn viên đã dâng hoa tưởng niệm tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Tiếp đó, Đoàn phường đã tổ chức lễ tuyên dương 22 cán bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu vì có nhiều đóng góp tích cực trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương.

Trao giấy khen cho các cán bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu. Ảnh: Minh Chí

Nhằm củng cố, phát triển lực lượng, Ban Thường vụ Đoàn phường Pleiku đã trao thẻ Đoàn cho 40 đoàn viên mới, đại diện cho 328 thanh niên ưu tú được kết nạp trong đợt này.

Bên cạnh đó, chương trình còn trao 10 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập. Đặc biệt, công trình thanh niên “Thắp sáng đường làng” trị giá 10 triệu đồng tại làng Ơp được trao tặng, góp phần phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân, nhất là vào ban đêm.

Trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Minh Chí
Trao bảng tượng trưng công trình thanh niên “Thắp sáng đường làng” tại làng Ơp. Ảnh: Minh Chí

Chương trình khép lại bằng màn dân vũ “Khát vọng tuổi trẻ” với sự tham gia của khoảng 200 đoàn viên, thanh niên, tạo không khí sôi nổi, thể hiện tinh thần đoàn kết, xung kích và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Pleiku trong giai đoạn mới.

Tiết mục dân vũ “Khát vọng tuổi trẻ” thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Ảnh: Minh Chí
