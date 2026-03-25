Gia Lai: Nhiều hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

(GLO)- Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), ngày 24-3, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa.

* Chiều 24-3, Đoàn cơ sở các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026).

Tại chương trình, đại diện Đoàn cơ sở đã ôn lại truyền thống 95 năm xây dựng và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, qua đó khẳng định vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chị Nguyễn Kiều Oanh - Phó Bí thư Đoàn cơ sở các cơ quan Đảng tỉnh, Bí thư Chi đoàn các ban Đảng tỉnh phát động đoàn viên, thanh niên tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ngoài ra, đơn vị đã phát động đoàn viên, thanh niên tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ VI năm 2026; góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Dịp này, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở các cơ quan Đảng tỉnh đã tuyên dương 15 cán bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu năm 2026, có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động và công tác.

* Chiều cùng ngày, Đoàn phường Quy Nhơn Tây tổ chức lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tại chương trình, Đoàn phường Quy Nhơn Tây, Đoàn cơ sở Trung đoàn Cảnh sát Cơ động E23 và Đoàn cơ sở Trại tạm giam số 2 (Công an tỉnh) đã ký kết quy chế phối hợp nhằm tăng cường đoàn kết, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ thông qua việc triển khai các hoạt động an sinh xã hội.

Trao bảng tượng trưng, tặng công trình thanh niên "Khu vui chơi dành cho thiếu nhi".

Dịp này, Đoàn phường Quy Nhơn Tây phối hợp với Đoàn Công ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai và Chi đoàn Văn phòng tỉnh (thuộc Đoàn thanh niên Agribank chi nhánh Bình Định) tặng công trình thanh niên “Khu vui chơi dành cho thiếu nhi” (trị giá 12 triệu đồng) tại Trường Mầm non Phước Mỹ.

* Tại xã Nhơn Châu, Chi đoàn Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh, Chi đoàn Bảo tàng tỉnh, Chi đoàn Sở Công Thương, Chi đoàn Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Nhơn Châu tổ chức chương trình “Nâng bước đến trường - hướng về hải đảo”.

Tại chương trình, các đơn vị đã trao 10 suất quà (1 triệu đồng/suất, gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; 50 suất quà cho học sinh có thành tích học tập xuất sắc (200 nghìn đồng/suất, gồm vở và đồ dùng học tập).

Dịp này, các đơn vị còn tổ chức chương trình đổi rác thải nhựa lấy quà với tổng kinh phí 2 triệu đồng; thu gom rác thải tại khu vực Cột cờ Tổ quốc.

* Tại xã Tuy Phước, Đoàn Thanh niên xã tổ chức chương trình gặp mặt kỷ niệm, ôn lại truyền thống; đồng thời ra mắt công trình thanh niên “Thư viện số” với khoảng 200 đầu sách, triển khai tại gần 50 điểm trường và khu vực công cộng.

Dịp này, Đoàn Thanh niên xã Tuy Phước tuyên dương 11 đoàn viên, thanh niên tiêu biểu đến từ các trường THPT và trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn.