"Hành trình Sinh viên 5 tốt" Gia Lai: Kết nối sinh viên với doanh nghiệp

(GLO)- Từ tọa đàm với nhà tuyển dụng đến trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp, “Hành trình Sinh viên 5 tốt” vừa được Hội Sinh viên tỉnh Gia Lai tổ chức đã giúp sinh viên nhìn rõ hơn những kỹ năng còn thiếu, chủ động hoàn thiện bản thân và chuẩn bị hành trang nghề nghiệp trong kỷ nguyên số.

“Hành trình Sinh viên 5 tốt” tại tỉnh Gia Lai chính thức khởi động vào sáng 16-5 tại Trường Đại học Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam) bằng buổi tọa đàm “Sinh viên 5 tốt và hành trình chinh phục nhà tuyển dụng trong kỷ nguyên số”, với sự tham gia của hơn 200 sinh viên các trường: Đại học Quy Nhơn, Cao đẳng Y tế Gia Lai, Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn.

Trong bối cảnh chuyển đổi số tác động mạnh mẽ đến thị trường lao động, yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp cũng thay đổi nhanh chóng. Ngoài kiến thức chuyên môn, sinh viên hiện nay còn cần kỹ năng thực hành, khả năng thích ứng, tư duy đổi mới sáng tạo, năng lực công nghệ và tinh thần học hỏi để đáp ứng môi trường làm việc hiện đại.

Đông đảo sinh viên các trường tham gia chương trình tọa đàm. Ảnh: D.L

Từ thực tế đó, tọa đàm được tổ chức như một không gian kết nối để sinh viên trực tiếp lắng nghe chia sẻ từ doanh nghiệp, nhìn nhận rõ hơn những kỹ năng còn thiếu cũng như chuẩn bị hành trang nghề nghiệp từ sớm.

Không khí chương trình diễn ra sôi nổi với nhiều câu hỏi xoay quanh kỹ năng ứng tuyển, yêu cầu tuyển dụng trong thời đại số và cách để sinh viên tạo lợi thế khi bước vào thị trường lao động. Nhiều sinh viên tranh thủ trao đổi với các khách mời là những người trẻ đến từ doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khác nhau.

Các doanh nhân trẻ đến với buổi tọa đàm là chị Hoàng Thị Thu Sen - Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel - Chi nhánh Gia Lai (thứ 2 từ trái sang) và anh Vũ Thành Luân - Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khởi nghiệp sáng tạo Gia Lai, Giám đốc Công ty TNHH Ô tô Hải Thành (thứ 2 từ phải sang). Ảnh: D.L

Từ góc nhìn nhà tuyển dụng, anh Vũ Thành Luân - Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khởi nghiệp sáng tạo Gia Lai, Giám đốc Công ty TNHH Ô tô Hải Thành - cho rằng nhiều sinh viên hiện nay có chuyên môn nhưng vẫn thiếu sự chuẩn bị về tác phong và kỹ năng mềm.

“Doanh nghiệp đánh giá ứng viên không chỉ ở tấm bằng mà còn ở thái độ, sự chỉn chu trong CV, cách chuẩn bị trang phục, kỹ năng giao tiếp khi phỏng vấn. Với sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt, đó là một điểm cộng vì các bạn thường thể hiện được sự năng động, tinh thần trách nhiệm và kỹ năng mềm tốt hơn” - anh Luân chia sẻ.

Anh Vũ Thành Luân (thứ 2 từ trái sang) giải đáp các thắc mắc của sinh viên tại chương trình tọa đàm. Ảnh: D.L

Những chia sẻ thực tế từ doanh nghiệp giúp nhiều sinh viên thay đổi góc nhìn về hành trình học tập của mình. Bạn Ngô Nhật Phát (lớp K48 ngành Sư phạm Hóa, Trường Đại học Quy Nhơn) cho biết trước đây bản thân chủ yếu tập trung vào việc học chuyên môn. Tuy nhiên, sau tọa đàm, Phát nhận ra sinh viên cần tích cực rèn luyện thêm nhiều kỹ năng.

“Tôi thấy mình cần tham gia hoạt động xã hội nhiều hơn, nâng cao kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và khả năng thích nghi với môi trường mới” - Phát nói.

Sinh viên đặt câu hỏi cho các khách mời tại chương trình tọa đàm. Ảnh: D.L

Không dừng ở những trao đổi trong hội trường, chiều cùng ngày, “Hành trình Sinh viên 5 tốt” tiếp tục đưa sinh viên đến tham quan Công ty TNHH Sản xuất Bông Gòn Bình Định tại xã Tuy Phước Tây.

Giữa không gian nhà xưởng với dây chuyền sản xuất vận hành liên tục, nhiều sinh viên lần đầu tận mắt quan sát quy trình tạo ra sản phẩm từ nguyên liệu đầu vào đến khâu hoàn thiện. Các bạn được nghe giới thiệu về quy mô sản xuất, vận hành máy móc cũng như yêu cầu kỹ năng đối với người lao động...

Sinh viên lắng nghe anh Hoàng Đại Thạch - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Bông Gòn Bình Định (đứng) chia sẻ một số thông tin về doanh nghiệp. Ảnh: D.L

Khác với những bài giảng trên lớp, trải nghiệm thực tế giúp sinh viên hình dung rõ hơn khoảng cách giữa kiến thức học thuật và yêu cầu nghề nghiệp. Không ít bạn tranh thủ đặt câu hỏi về cơ hội thực tập, kỹ năng cần chuẩn bị hay xu hướng tuyển dụng trong thời gian tới.

Anh Hoàng Đại Thạch - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Bông Gòn Bình Định - cho biết bản thân từng là sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, nên rất hiểu tâm lý cũng như những băn khoăn của các bạn trẻ trước ngưỡng cửa nghề nghiệp.

Anh Thạch (bìa trái) giới thiệu một số quy trình tạo ra sản phẩm cho sinh viên khi đến thăm nhà xưởng. Ảnh: D.L

“Những chuyến tham quan như thế này giúp sinh viên sớm hình dung môi trường làm việc thực tế, biết mình còn thiếu kỹ năng gì để chủ động hoàn thiện trước khi ra trường. Doanh nghiệp cũng mong muốn đồng hành với sinh viên từ sớm để các bạn tự tin hơn khi bước vào thị trường lao động” - anh Thạch chia sẻ.

Trong khuôn khổ hành trình, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh đã thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Liên (SN 1932) và 10 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tuy Phước (500 nghìn đồng/suất, gồm tiền mặt và quà); sinh viên tham gia dâng hương, nghe thuyết minh tại Khu tưởng niệm Chi bộ Đề Pô - Diêu Trì.

Sau hành trình, nhiều sinh viên cho rằng điều đọng lại không chỉ là kiến thức hay kỹ năng mà còn là cảm nhận rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của người trẻ đối với cộng đồng.

Bạn Nguyễn Quốc Thịnh - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn, Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh năm học 2024-2025 - tâm sự: “Tôi thấy hành trình mang lại cho sinh viên nhiều trải nghiệm thực tế. Không chỉ được tiếp cận doanh nghiệp, chúng tôi còn có cơ hội rèn kỹ năng giao tiếp, hiểu hơn về lịch sử cũng như giá trị của các hoạt động xã hội. Đây là những điều giúp sinh viên trưởng thành toàn diện hơn”.

Từ những chương trình như “Hành trình Sinh viên 5 tốt”, nhiều sinh viên hiểu rằng hành trang nghề nghiệp không chỉ được chuẩn bị bằng kiến thức trên giảng đường mà còn bằng những lần trải nghiệm thực tế, những kỹ năng được bồi đắp từng ngày và tinh thần chủ động thích nghi trước một thị trường lao động luôn vận động.

Theo anh Nguyễn Chí Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh, thời gian qua, công tác kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp được triển khai khá hiệu quả nhờ sự chủ động từ nhiều phía. Nhà trường với vai trò là đơn vị cung ứng nguồn nhân lực và doanh nghiệp là đơn vị tuyển dụng đều có sự chủ động phối hợp. Cùng với đó, tổ chức đoàn - hội và Hội Doanh nhân trẻ cũng tham gia xây dựng nội dung, cách thức tổ chức các chương trình để phù hợp hơn với nhu cầu thực tế.

“Qua những hoạt động này, sinh viên có cơ hội nhìn nhận lại và hoàn thiện bản thân. Bởi không có nhà trường nào có thể trang bị đầy đủ tất cả kỹ năng cho sinh viên. Các bạn cần được va chạm thực tế, được nghe doanh nghiệp chia sẻ, truyền cảm hứng để phát triển những điểm mạnh và khắc phục những kỹ năng còn hạn chế, từ đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ hiện nay” - anh Hiếu nhấn mạnh.

“Hành trình Sinh viên 5 tốt” năm 2026 tại tỉnh Gia Lai mang lại nhiều trải nghiệm đáng quý cho các bạn trẻ tham gia. Ảnh: D.L

Sáng 16-5, tại Trường Đại học Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam) đã diễn ra Ngày hội việc làm QNU JOB FAIR 2026 với sự tham gia của 48 doanh nghiệp cùng hơn 1.500 sinh viên các trường: Đại học Quy Nhơn, Cao đẳng Y tế Gia Lai, Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn. Tại ngày hội, các doanh nghiệp giới thiệu nhu cầu tuyển dụng, vị trí việc làm, chương trình thực tập, môi trường làm việc. Sinh viên tham quan các gian hàng tuyển dụng, nộp hồ sơ ứng tuyển trực tiếp, được tư vấn, định hướng nghề nghiệp phù hợp với xu thế thị trường lao động... Sinh viên tìm hiểu thông tin về vị trí việc làm của một số doanh nghiệp tại ngày hội. Ảnh: D.L Dịp này, Trường Đại học Quy Nhơn ký kết thỏa thuận hợp tác với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai trong việc tư vấn hướng nghiệp, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, giới thiệu việc làm cho sinh viên, học viên và cung cấp người lao động có chuyên môn, chất lượng cao đảm bảo nhu cầu lao động từ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trường Đại học Quy Nhơn ký kết thỏa thuận hợp tác với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai tại chương trình. Ảnh: D.L

