Trường THPT Số 1 Tuy Phước đoạt giải nhất “Đường đến thành công - UTC2” tỉnh Gia Lai năm 2026

(GLO)- Chiều 19-4, tại Nhà Văn hóa trung tâm phường Bình Định đã diễn ra vòng chung kết chương trình “Đường đến thành công - UTC2” tỉnh Gia Lai năm 2026 do Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Đoàn phường Bình Định tổ chức.

Trải qua vòng loại với sự tham gia của 16 đội thi, chương trình “Đường đến thành công - UTC2” tỉnh Gia Lai năm 2026 đã chọn ra 4 đội xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết gồm: Trường THPT Số 1 An Nhơn (phường Bình Định), Trường THPT Số 2 An Nhơn (phường An Nhơn), Trường THPT Số 1 Tuy Phước (xã Tuy Phước) và Trường THPT Số 3 Tuy Phước (xã Tuy Phước Đông).

Các đội so tài với nhau qua các phần thi kịch tính. Ảnh: ĐVCC

Tại đây, 4 đội đã có màn so tài kịch tính thông qua các phần thi, thể hiện vốn kiến thức rộng, tư duy nhanh nhạy cùng tinh thần thi đấu hết mình.

Kết quả, giải nhất thuộc về Trường THPT Số 1 Tuy Phước; giải nhì thuộc về Trường THPT Số 1 An Nhơn; hai đội Trường THPT Số 3 Tuy Phước và Trường THPT Số 2 An Nhơn đồng giải ba.

Trao giải nhất cho đội đến từ Trường THPT Số 1 Tuy Phước. Ảnh: ĐVCC

Chương trình “Đường đến thành công” là cuộc thi học thuật dành cho học sinh THPT do Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức từ năm 2023. Qua 4 mùa, chương trình không ngừng mở rộng quy mô, góp phần bồi dưỡng tri thức, kỹ năng và khơi dậy khát vọng chinh phục tri thức cho học sinh.