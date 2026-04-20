Trường THPT Số 1 Tuy Phước đoạt giải nhất “Đường đến thành công - UTC2” tỉnh Gia Lai năm 2026

DƯƠNG LINH
(GLO)- Chiều 19-4, tại Nhà Văn hóa trung tâm phường Bình Định đã diễn ra vòng chung kết chương trình “Đường đến thành công - UTC2” tỉnh Gia Lai năm 2026 do Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Đoàn phường Bình Định tổ chức.

Trải qua vòng loại với sự tham gia của 16 đội thi, chương trình “Đường đến thành công - UTC2” tỉnh Gia Lai năm 2026 đã chọn ra 4 đội xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết gồm: Trường THPT Số 1 An Nhơn (phường Bình Định), Trường THPT Số 2 An Nhơn (phường An Nhơn), Trường THPT Số 1 Tuy Phước (xã Tuy Phước) và Trường THPT Số 3 Tuy Phước (xã Tuy Phước Đông).

Các đội so tài với nhau qua các phần thi kịch tính. Ảnh: ĐVCC

Tại đây, 4 đội đã có màn so tài kịch tính thông qua các phần thi, thể hiện vốn kiến thức rộng, tư duy nhanh nhạy cùng tinh thần thi đấu hết mình.

Kết quả, giải nhất thuộc về Trường THPT Số 1 Tuy Phước; giải nhì thuộc về Trường THPT Số 1 An Nhơn; hai đội Trường THPT Số 3 Tuy Phước và Trường THPT Số 2 An Nhơn đồng giải ba.

Trao giải nhất cho đội đến từ Trường THPT Số 1 Tuy Phước. Ảnh: ĐVCC

Chương trình “Đường đến thành công” là cuộc thi học thuật dành cho học sinh THPT do Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức từ năm 2023. Qua 4 mùa, chương trình không ngừng mở rộng quy mô, góp phần bồi dưỡng tri thức, kỹ năng và khơi dậy khát vọng chinh phục tri thức cho học sinh.

Đại biểu, các đội thi chụp ảnh lưu niệm tại chung kết cuộc thi. Ảnh: ĐVCC
Bí quyết chinh phục điểm SAT 1% cao nhất thế giới của học sinh phố núi

Bí quyết chinh phục điểm SAT 1% cao nhất thế giới của học sinh phố núi

(GLO)- Tại kỳ thi SAT năm 2026, nhiều học sinh đến từ Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Diên Hồng) đã xuất sắc ghi tên mình vào nhóm "thủ khoa SAT" khi nằm trong top 1% cao nhất thế giới. Để chinh phục thành tích ấn tượng này, các em đã có hành trình nỗ lực bền bỉ và bí quyết bứt phá ngoạn mục.

Cô gái kể chuyện đại ngàn qua những khung hình biết nói

Cô gái kể chuyện đại ngàn qua những khung hình biết nói

(GLO)- Thay cho những trang chỉ dẫn khô khan, cô gái Vòng Thị Huyền (biệt danh "Huyền Tỷ") kể câu chuyện về Gia Lai bằng ngôn ngữ của hình ảnh và cảm xúc. Từ mạng xã hội, cô thổi sức sống mới vào những thắng cảnh quen thuộc, đưa vẻ đẹp đại ngàn đến gần hơn với người dân khắp nơi.

