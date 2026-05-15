Quan tâm vun đắp những “mầm xanh”

(GLO)- Là “ngôi nhà chung” của thiếu nhi, thời gian qua, Hội đồng Đội các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều phong trào, hoạt động thiết thực nhằm tạo môi trường để đội viên, thiếu nhi học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện.

Thêm nhiều sân chơi bồi đắp kỹ năng

Chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941- 15/5/2026), các địa phương, đơn vị trường học đã tổ chức nhiều sân chơi thiết thực cho đội viên, thiếu nhi.

Ngày 23-4, Đoàn phường - Hội đồng Đội phường Quy Nhơn Nam tổ chức Hội thi “Chỉ huy Đội giỏi” năm học 2025-2026 với sự tham gia của 34 thí sinh đến từ 9 liên đội trên địa bàn phường.

Với tinh thần “Bản lĩnh - Kỹ năng - Sáng tạo”, các thí sinh lần lượt trải qua nhiều phần thi gay cấn như: Kiểm tra kiến thức về Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; giải mật thư; thực hành Semaphore, Morse; thắt nút dây, nhận diện dấu đi đường; thực hành nghi thức Đội và kỹ năng quản trò. Các nội dung thi không chỉ đòi hỏi kiến thức mà còn yêu cầu sự tự tin, bản lĩnh và khả năng điều hành tập thể.

Theo chị Bùi Thị Thanh Loan - Bí thư Đoàn phường, Chủ tịch Hội đồng Đội phường Quy Nhơn Nam, hội thi góp phần nâng cao chất lượng công tác Đội và phong trào thiếu nhi tại địa phương, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tích cực trong công tác Đội.

Ban Tổ chức hội thi đã trao nhiều giải thưởng cho các cá nhân xuất sắc. Là thí sinh đạt giải nhất khối tiểu học, em Trần Gia Khang - Liên đội phó Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ - chia sẻ: “Hội thi giúp em có cơ hội gặp gỡ, cọ xát để nâng cao kỹ năng và học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ các bạn chỉ huy Đội ở những trường khác”.​

Em Trần Gia Khang (hàng trước, bìa phải) - Liên đội phó Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ đạt giải nhất Hội thi “Chỉ huy Đội giỏi” năm học 2025-2026 do Đoàn phường - Hội đồng Đội phường Quy Nhơn Nam tổ chức. Ảnh: M.N

Ngày 12-5, Đoàn Thanh niên - Hội đồng Đội xã Pờ Tó tổ chức Hội thi “Tiếng hát măng non” với chủ đề “Bác Hồ với thiếu nhi, thiếu nhi với Bác Hồ”, thu hút sự tham gia của 6 liên đội.

Tiết mục của các liên đội ca ngợi Bác Hồ kính yêu, truyền thống Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và khát vọng vươn lên của thế hệ măng non hôm nay.

Em Nguyễn Mai Phương (lớp 5A) là thành viên đội văn nghệ Liên đội Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (xã Pờ Tó) đạt giải nhất hội thi. Phương chia sẻ: “Hội thi giúp em có cơ hội thể hiện năng khiếu ca hát, đồng thời bày tỏ sự kính yêu với Bác Hồ. Em mong sẽ có thêm nhiều sân chơi như thế này để chúng em thể hiện năng khiếu và khả năng làm việc nhóm”.

Tiết mục biểu diễn của Liên đội Trường Tiểu học Võ Thị Sáu tại Hội thi “Tiếng hát măng non” do Đoàn Thanh niên - Hội đồng Đội xã Pờ Tó tổ chức. Ảnh: ĐVCC

“Vì đàn em thân yêu”

Thời gian qua, Hội đồng Đội các cấp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm giáo dục đội viên, thiếu nhi sống đẹp. Trong đó, Liên đội Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Ia Grai (xã Ia Grai) tạo dấu ấn với mô hình “Ngôi nhà kế hoạch nhỏ”.

Mô hình được làm bằng khung sắt, mái tôn, chia thành nhiều ngăn để chứa giấy vụn, chai nhựa, lon nước… Học sinh nội trú của trường đều chủ động thu gom, phân loại rác thải tái chế và mang đến “Ngôi nhà kế hoạch nhỏ”.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Ia Grai tích cực gây quỹ từ mô hình “Ngôi nhà kế hoạch nhỏ”. Ảnh: ĐVCC

Ngoài ra, Liên đội Trường cũng triển khai phong trào “Nuôi heo đất giúp bạn đến trường”.

Ngày 11-5 vừa qua, từ nguồn quỹ nuôi heo đất và “Ngôi nhà kế hoạch nhỏ”, Liên đội đã trao kinh phí hỗ trợ cho 3 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Em Ksor Thư (lớp 8A) bày tỏ: “Em rất vui vì có thể góp một phần nhỏ để giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn”.

Chị Trần Thị Kim Loan - Tổng phụ trách Đội Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Ia Grai - chia sẻ: “Thông qua những việc làm nhỏ, các em học được cách sẻ chia, biết quan tâm đến bạn bè và hình thành những giá trị sống tích cực ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường”.

Ngày 12-5, Hội đồng Đội phường Thống Nhất triển khai công trình măng non “Góc học tập cho em”. 7 góc học tập đã được trao tặng cho đội viên, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại 7 liên đội trên địa bàn.

Nhận được góc học tập mới, em Lê Nguyễn Thành Đạt (lớp 2.2, Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa) bày tỏ: “Em rất vui và sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng mọi người”.

Bên cạnh đó, Hội đồng Đội tỉnh cũng triển khai có hiệu quả chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Gia Lai”, “Áo xanh thân thương - Cùng em tới trường”… trao tặng hàng nghìn suất quà, đồ dùng học tập, xe đạp, quần áo cho các em thiếu nhi.

Anh Nguyễn Chí Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh - nhìn nhận: Các phong trào, mô hình được Hội đồng Đội các cấp triển khai trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đều hướng đến mục tiêu tạo cho thiếu nhi một môi trường học tập, rèn luyện an toàn, lành mạnh và giàu tính trải nghiệm.

“Từ những hoạt động gần gũi, thiết thực, thiếu nhi không chỉ được bồi đắp kỹ năng, tinh thần trách nhiệm mà còn được khơi dậy khát vọng vươn lên, biết sống yêu thương.

Đó cũng chính là cách tổ chức Đội đang từng ngày vun đắp những “mầm xanh” hôm nay trở thành những công dân tốt, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và quê hương, đất nước mai sau” - anh Hiếu nhấn mạnh.