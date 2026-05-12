Hơn 300 học sinh xã Chư Păh được tuyên truyền về phòng, chống bạo lực học đường

(GLO)- Ngày 11-5, Đoàn xã Chư Păh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường Tiểu học và THCS Nghĩa Hòa tổ chức diễn đàn truyền thông về chăm sóc sức khỏe tâm thần và phòng, chống bạo lực học đường.

Tại diễn đàn, hơn 300 học sinh Trường Tiểu học và THCS Nghĩa Hòa được tuyên truyền, chia sẻ nhiều kiến thức về chăm sóc sức khỏe tâm thần học đường như: nhận diện cảm xúc tiêu cực, cách giải tỏa áp lực trong học tập, kỹ năng chia sẻ với gia đình, thầy cô và bạn bè để xây dựng tinh thần tích cực, phát triển toàn diện.

Diễn đàn truyền thông về chăm sóc sức khỏe tâm thần và phòng, chống bạo lực học đường tại Trường Tiểu học và THCS Nghĩa Hòa (xã Chư Păh). Ảnh: V.T

Bên cạnh đó, đại diện Công an xã Chư Păh cũng phổ biến các nội dung liên quan đến phòng, chống bạo lực học đường; hướng dẫn học sinh kỹ năng nhận diện các hành vi bạo lực, xâm hại, bắt nạt trên môi trường học đường và mạng xã hội. Đồng thời, khuyến khích các em nâng cao ý thức xây dựng môi trường học tập an toàn, đoàn kết, thân thiện và nói không với bạo lực học đường.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao 10 phần quà (trị giá 200.000 đồng/phần) cho các em học sinh nghèo có thành tích xuất sắc trong học tập.