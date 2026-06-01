Đoàn trường Đại học Quy Nhơn tổ chức vòng chung kết hội thi "Tiếng hát sinh viên"

(GLO)- Tối 31-5, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) tổ chức đêm chung kết Hội thi “Tiếng hát sinh viên” năm 2026, thu hút sự quan tâm và cổ vũ của đông đảo đoàn viên, sinh viên trong toàn trường.

Hội thi được Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Quy Nhơn triển khai từ ngày 17-4.

Tiết mục “Made in Đất phương Nam” được sinh viên Nguyễn Quốc Trọng -Trương Vũ Uyên cùng nhóm múa Pinky (Khoa Ngoại ngữ) thể hiện. Ảnh: M.N

​Ngay từ vòng loại, Ban tổ chức hội thi đã nhận được 98 tiết mục đăng ký của các thí sinh, nhóm thí sinh tham gia ở các thể loại: đơn ca, song ca, tam ca và tốp ca.

Các tiết mục dự thi tập trung vào chủ đề: Ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam, tình yêu quê hương đất nước, truyền thống dân tộc; đồng thời phản ánh tình yêu tuổi trẻ, tình bạn, ước mơ, hoài bão và những tình cảm gắn bó với mái trường.

Qua chấm điểm, Ban tổ chức đã lựa chọn 25 tiết mục vào vòng bán kết và tiếp tục chọn ra 15 tiết mục tiêu biểu tranh tài tại đêm chung kết.

Tiết mục "Chiếc khăn piêu" do 2 thí sinh Nguyễn Hoàng Duy và Nguyễn Thành Trung (Chi đoàn Toán ứng dụng K46) thể hiện. Ảnh: M.N

Tại vòng chung kết, các thí sinh, nhóm thí sinh đã mang đến nhiều phần trình diễn đặc sắc, được đầu tư công phu cả về chuyên môn lẫn hình thức thể hiện. Nổi bật có các tiết mục như: Chiếc khăn piêu, Việt Nam trong tôi là, Mắt bão, Giải phóng Điện Biên, Tiếng hát nơi đảo xa, Từ làng Sen, Xe đạp, Bản trường ca trên mặt trống đồng, Nỗi nhớ xa quê

Hội thi “Tiếng hát sinh viên” do Đoàn trường - Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức thu hút sự theo dõi của đông đảo sinh viên. Ảnh: M.N

Ban giám khảo đánh giá các tiết mục ở vòng chung kết dựa trên nhiều tiêu chí như: Chất lượng giọng hát và kỹ thuật xử lý bài hát; phong cách biểu diễn, sự tự tin và cá tính âm nhạc; tính sáng tạo trong hòa âm, phối khí hoặc lựa chọn tác phẩm; trang phục và hiệu ứng sân khấu.

Kết quả, ở thể loại đơn ca, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 5 giải ba cho các thí sinh; trong đó, giải nhất được trao cho thí sinh Trần Lê Khánh Linh (Chi đoàn Ngôn ngữ Anh K48F, khoa Ngoại ngữ) với tiết mục “Nỗi nhớ xa quê”.

Ban tổ chức trao giải nhất thể loại song ca, tam ca, tốp ca cho Đội thanh niên xung kích khoa Sư phạm. Ảnh: M.N

Ở thể loại song ca, tam ca, tốp ca, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 4 giải ba cho các nhóm thí sinh. Trong đó, giải nhất được trao cho Đội thanh niên xung kích khoa Sư phạm với tiết mục “Bản trường ca trên mặt trống đồng”.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 2 giải phụ: Tiết mục được yêu thích nhất, Thí sinh triển vọng.

Ban tổ chức hội thi trao giải nhì đơn ca cho các thí sinh. Ảnh: M.N

Hội thi “Tiếng hát sinh viên” được tổ chức nhằm tạo môi trường sinh hoạt văn hóa, văn nghệ lành mạnh và bổ ích cho đoàn viên, sinh viên. Thông qua âm nhạc, chương trình góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, bồi đắp lòng tự hào dân tộc và phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ.

