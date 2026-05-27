Ươm mầm tài năng pickleball nhí ở phố núi

(GLO)- Pickleball đang là môn thể thao thịnh hành hàng đầu ở phố núi, với nhu cầu tập luyện ở nhiều lứa tuổi, trong đó có trẻ em, thanh thiếu niên. Câu lạc bộ (CLB) Pickleball Junior Phạm Gia Khang là nơi hiếm hoi quy tụ những tay vợt nhí tài năng nhằm bồi dưỡng, ươm mầm cho tương lai.

Ông Nguyễn Đồng Hưng - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Phạm Gia Khang là người sáng lập kiêm Chủ nhiệm của CLB Pickleball Junior Phạm Gia Khang.

Câu lạc bộ Pickleball Junior Phạm Gia Khang là nơi ươm mầm nhiều tay vợt trẻ tài năng ở phố núi. Ảnh: Hưng Nguyễn

Ông Hưng vốn có một CLB pickleball quy tụ khoảng 20 tay vợt mạnh thường xuyên “chinh chiến” ở các giải đấu trong và ngoài tỉnh. Đi nhiều nơi, trải qua nhiều giải đấu, ông Hưng nhận thấy có rất nhiều cậu bé đam mê pickleball nhưng chưa có sân chơi hoặc hội nhóm dành riêng cho lứa tuổi mình.

Bên cạnh đó, tấm gương của Hoàng Samurai - tay vợt 16 tuổi nổi danh cả nước đã truyền cảm hứng cho ông Hưng để thành lập CLB cho các tay vợt nhí. “Chúng tôi có mối quan hệ rất thân thiết với Hoàng Samurai. Được tiếp cận với pickleball sớm, bằng năng khiếu và sự khổ luyện, em ấy đã trở thành một trong những tay vợt hàng đầu quốc gia hiện tại.

Các tay vợt trẻ được tạo cơ hội tập huấn chuyên môn sâu về Pickleball. Ảnh: Hưng Nguyễn

Nhờ pickleball, tương lai của em đã rộng mở, nên tôi nghĩ tại sao Gia Lai không có riêng cho mình những Hoàng Samurai như vậy, hay đơn giản chỉ là một tập thể để các em thoải mái vui chơi, chia sẻ cùng nhau niềm đam mê với môn thể thao này” - ông Hưng bộc bạch.

Đầu tháng 4-2026, CLB Pickleball Junior Phạm Gia Khang chính thức ra mắt với 12 thành viên ở lứa tuổi sinh năm 2009-2015. Đây hầu hết là những tay vợt có năng khiếu ở khu vực Pleiku, An Khê hay cả khu vực Kon Tum.

Hằng tuần, các thành viên nhí được các huấn luyện tập luyện đều đặn. Các em cũng được cung cấp trang phục, ba lô, lệ phí đăng ký, chi phí đi lại khi tham gia các giải đấu ở xa.

Được sự uốn nắn, chỉ dạy của các huấn luyện viên cũng như được bồi dưỡng trong môi trường với các đồng đội cùng trang lứa, các thành viên của CLB như được tiếp lửa đam mê và nhanh chóng có những tiến bộ rõ rệt.

Khi đăng ký tham gia các giải đấu, CLB đã liên tiếp giành những thành tích cao ngay cả ở các giải mở rộng không phân chia lứa tuổi.

Tay vợt trẻ Trần Quốc Đạt (thứ 2 từ phải qua) giành chức vô địch ở Giải Pickleball Coach Xuân Trường. Ảnh: Hưng Nguyễn

Gần nhất, tại Giải Pickleball Coach Xuân Trường lần thứ I - 2026 diễn ra ở phường Diên Hồng vào ngày 17-5 quy tụ hơn 250 vận động viên, các thành viên của CLB Pickleball Junior Phạm Gia Khang đã giành được 2 chức vô địch và cùng 1 ngôi á quân.

Cụ thể, tay vợt Trần Quốc Đạt (SN 2011) đã vô địch ở nội dung đôi hỗn hợp điểm trình 4.7, Trần Nguyên Khang (SN 2011) vô địch nội dung đôi hỗn hợp điểm trình 5.2, cặp tay vợt Châu Gia Bảo (SN 2011) - Nguyễn Tấn Dũng (SN 2011) đã giành ngôi á quân ở nội dung đôi hỗn hợp điểm trình 5.2.

Trước đó vào đầu tháng 5, tay vợt Trần Quốc Đạt cũng đã xuất sắc giành chức vô địch nội dung đôi hỗn hợp điểm trình 5.25 ở Giải Pickleball Hà Thanh Quy Nhơn. Ngoài ra, Quốc Đạt cùng Võ Nhật Khang (SN 2010) đã giành ngôi á quân ở nội dung đôi hỗn hợp điểm trình 5.55.

Tại giải AK Pickleball tranh Cúp Hùng Phát tổ chức vào cuối tháng 4, CLB Pickleball Junior Phạm Gia Khang cũng giành được 1 giải nhất, 2 giải nhì và 1 giải 3.

Trong các thành viên của CLB Pickleball Junior Phạm Gia Khang, có một số tay vợt đang được đánh giá khá cao tại làng pickleball phố núi. Đơn cử như Nhật Khang đang được chấm điểm trình 2.78 hay Quốc Đạt đang có điểm trình 2.69.

Quốc Đạt chia sẻ: “Ba mẹ em có chơi pickleball và hay đưa em theo cùng, em đã tập luyện được hơn 1 năm trước. Trước giờ em có rất ít bạn chơi cùng, phải đến khi gia nhập CLB Pickleball Junior Phạm Gia Khang em mới gặp được nhiều bạn cùng lứa để thi đấu, vui chơi cùng nhau.

Sau mỗi giờ học, em rất thích đến sân để tập luyện và mong rằng sẽ được thi đấu ở nhiều giải để tiến bộ nhiều hơn nữa”.

Theo ông Hưng, trong dịp hè 2026, CLB sẽ tập trung sinh hoạt, tập huấn trong vòng 1 tháng để chuẩn bị tham gia giải Pickleball Hào Hiếu Open sẽ được tổ chức vào cuối tháng 6-2026. Đây là giải đấu hiếm hoi dành riêng cho lứa tuổi U16 với nữ và U14 với nam. Riêng nội dung dành cho các vận động viên trẻ dự kiến quy tụ khoảng 50 tay vợt nhí đến từ nhiều tỉnh, thành trong khu vực.

Các tay vợt nhí của CLB Pickleball Junior Phạm Gia Khang đã giành nhiều giải thưởng ở các giải đấu phong trào. Ảnh: Hưng Nguyễn

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Hùng - huấn luyện viên pickleball tại khu vực Pleiku - cho hay: “CLB Pickleball Junior Phạm Gia Khang là mô hình hay khi tận dụng nguồn lực xã hội hóa để tạo sân chơi cho các em thiếu niên. Tại đây, các em không chỉ được tập luyện, giao lưu về thể thao, mà hơn cả là nâng cao ý thức rèn luyện, cùng nhau chia sẻ, vươn lên trong học tập.

Nhờ được các huấn luyện viên giàu kinh nghiệm chỉ dạy, cùng với việc thi đấu ở nhiều giải phong trào, các em đã tiến bộ nhanh chóng và sẽ là tương lai của pickleball phố núi”.