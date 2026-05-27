Tạo sân chơi bóng đá cho thanh thiếu nhi vùng biên

(GLO)- Gần đây, phong trào bóng đá tại xã Đức Cơ diễn ra sôi nổi, không chỉ giúp nâng cao sức khỏe, tạo sân chơi lành mạnh mà còn góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết, nâng cao đời sống tinh thần cho người trẻ.

Anh Hoàng Anh Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Giang Nam (xã Đức Cơ), sinh ra và lớn lên tại xã Đức Cơ. Năm 2007, anh ra TP Hà Nội theo học chuyên ngành Âm nhạc tại Trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Sau khi tốt nghiệp năm 2014, anh ở lại trường công tác với vai trò giảng viên thanh nhạc.

Câu lạc bộ Làng Sung (xã Ia Dơk) vô địch Giải Bóng đá vô địch các câu lạc bộ dân tộc thiểu số Đức Cơ tranh Cúp Gạo sạch An Phát 2026. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, anh Tuấn luôn dành tình yêu cho bóng đá. Năm 2010, anh tham gia thi đấu cho đội bóng FC Music, một CLB bóng đá phong trào quy tụ nhiều văn nghệ sĩ tại TP Hà Nội và thường xuyên góp mặt ở các giải bóng đá phủi khu vực phía Bắc.

Sau đó, anh tham gia tổ chức và phát triển nhiều giải bóng đá sân 7 người tại Hà Nội. Năm 2025, anh trở về xã Đức Cơ, tiếp tục theo đuổi đam mê bóng đá và đóng góp cho sự phát triển phong trào thể thao tại địa phương.

“Trước thực trạng phong trào bóng đá tại địa phương có dấu hiệu thoái trào do thiếu người đứng ra tổ chức giải đấu, trong khi cơ sở sân bãi xuống cấp, chưa được đầu tư nâng cấp, nhiều đội bóng mong muốn tôi đứng ra gây dựng và phát triển lại phong trào bóng đá sân 7. Qua đó tạo sân chơi lành mạnh, đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể thao và thỏa niềm đam mê của anh em cầu thủ tại địa phương” - anh Tuấn chia sẻ.

Năm 2025, anh Tuấn đầu tư xây dựng sân bóng cỏ nhân tạo Giang Nam (xã Đức Cơ) có diện tích 2.800 m², gồm cụm sân bóng 7 người và sân bóng 5 người, với tổng chi phí hơn 3 tỷ đồng.

Với mong muốn tạo thêm sân chơi cho thanh niên, từ cuối tháng 3.2026, anh Tuấn tổ chức Giải Bóng đá Đức Cơ League mùa 1 (ĐCL S1- tranh Cúp Góc Hà Nội) tại sân bóng đá Giang Nam.

Giải quy tụ gần 200 cầu thủ của 6 CLB phong trào đến từ các xã: Đức Cơ, Ia Pnôn, Bàu Cạn, Ia Dom và Ia Krêl. Các đội thi đấu theo thể thức bóng đá sân 7 người vào chiều tối thứ Bảy hằng tuần, vòng tròn lượt đi và lượt về. Giải dự kiến kết thúc vào ngày 30-5.

Từ khi khai mạc đến nay, nhiều trận đấu đã diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo mọi người theo dõi, cổ vũ. Các trận đấu được livestream trên mạng xã hội, có bình luận viên góp phần lan tỏa hình ảnh giải đấu đến gần hơn với người hâm mộ bóng đá phong trào trong khu vực.

Anh Bùi Quang Thành - cầu thủ đội Giang Nam FC (xã Đức Cơ) cho biết: “Trước mỗi trận đấu, tôi rất háo hức. Các đội tham gia giải đều có nhiều cầu thủ thi đấu tốt, mang đến những trận đấu chất lượng và giàu tính cống hiến. Bên cạnh thành tích thi đấu, giải còn là dịp để anh em học hỏi kinh nghiệm bóng đá, tăng cường tinh thần đoàn kết”.

Một trận đấu tại Giải bóng đá Đức Cơ League mùa 1. Ảnh R’Ô HOK

Còn anh Rơ Lan Cửu - cầu thủ đội Trại bò Quang Tá (xã Ia Dom) chia sẻ: “Giải tổ chức thi đấu vào thứ Bảy nên mọi người đều sắp xếp được thời gian để thi đấu và giao lưu với các đội bóng khác. Với tinh thần thi đấu quyết tâm và đoàn kết, toàn đội đặt mục tiêu hướng đến đoạt cúp vô địch”.

Cuối tháng 4-2025, anh Tuấn còn quan tâm tổ chức Giải Bóng đá vô địch các CLB dân tộc thiểu số Đức Cơ tranh Cúp Gạo sạch An Phát 2026. Giải quy tụ hơn 130 cầu thủ đến từ 8 đội bóng phong trào thuộc các CLB ở xã Đức Cơ và các xã lân cận. Kết thúc giải, CLB Làng Sung (xã Ia Dơk) vô địch.

Anh Rơ Mah Jưh - đội trưởng CLB Làng Sung - chia sẻ: “Tôi mong thời gian tới giải sẽ tiếp tục được tổ chức thường xuyên để anh em có thêm cơ hội giao lưu, cọ xát, học hỏi kinh nghiệm, đồng thời tăng cường tinh thần đoàn kết và gắn bó giữa các CLB”.

Theo ông Lê Văn Nam - chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Đức Cơ, hiện toàn xã có 6 sân bóng đá cỏ nhân tạo hoạt động thường xuyên. Bên cạnh đó, địa phương còn duy trì 2 lớp bóng đá cộng đồng với gần 100 học sinh tham gia học tập và rèn luyện.

“Việc các đơn vị, tổ chức và cá nhân tham gia tổ chức những giải bóng đá góp phần thúc đẩy phong trào thể thao phát triển mạnh hơn, đồng thời đáp ứng nhu cầu rèn luyện và thỏa niềm đam mê thể thao của người dân. Thời gian tới, Phòng Văn hóa - Xã hội sẽ tham mưu UBND xã tổ chức thêm các giải bóng đá nhi đồng, tạo sân chơi lành mạnh cho các em” - ông Nam cho biết.