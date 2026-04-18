Khai mạc Giải bóng đá Đại hội TDTT phường Quy Nhơn Đông năm 2026

(GLO)- Chiều 17-4, tại sân bóng đá thôn Lý Hưng, Giải bóng đá Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) phường Quy Nhơn Đông lần thứ I năm 2026 đã khởi tranh trong không khí hào hứng và sôi nổi.

Giải bóng đá Đại hội TDTT phường Quy Nhơn Đông năm 2026 có 7 đội bóng đến từ 19 khu phố và 1 đội ngành Giáo dục tham gia.

Các đội bóng được chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm; chọn 2 đội nhất bảng và 2 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào bán kết.

Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu đầu tiên đã diễn ra sôi nổi, với tinh thần thi đấu đoàn kết, trung thực. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo về lực lượng và chiến thuật, các trận đấu diễn ra hấp dẫn, thể hiện chất lượng chuyên môn cao.

Dự kiến, giải đấu kết thúc ngày 19-4.

Đây là dịp để các vận động viên trên địa bàn phường giao lưu, tăng cường tinh thần đoàn kết. Qua đó, Ban tổ chức sẽ tuyển chọn những vận động viên xuất sắc, hình thành lực lượng nòng cốt để chuẩn bị tham gia Giải bóng đá Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai năm 2026.