Xã Vĩnh Thạnh sẽ đăng cai Ngày hội bóng đá phong trào AFC 2026

Ngày hội bóng đá phong trào AFC năm 2026 sẽ diễn ra ngày 23-5 tại sân bóng đá xã Vĩnh Thạnh, với sự tham gia của học sinh trên địa bàn xã và khu vực lân cận, cùng các em đến từ Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn. Tại ngày hội, các em được tham gia các hoạt động, trò chơi vận động lồng ghép kỹ năng bóng đá phù hợp lứa tuổi.

Ngày hội là dịp để trẻ em giao lưu, thi đấu, rèn luyện kỹ năng bóng đá; qua đó góp phần thúc đẩy phong trào bóng đá cộng đồng phát triển. Ảnh: H.V

Ngày hội bóng đá phong trào AFC là hoạt động thường niên do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) phát động, nhằm thúc đẩy phát triển bóng đá bền vững, tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh lứa tuổi 10-15; góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và tình yêu bóng đá trong cộng đồng.

Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, việc lựa chọn xã Vĩnh Thạnh làm địa điểm đăng cai vì địa phương có phong trào thể thao quần chúng phát triển, điều kiện sân bãi đáp ứng yêu cầu; đồng thời hướng đến mục tiêu tăng cường giao lưu, kết nối, phát triển toàn diện cho trẻ em, đặc biệt là khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số.