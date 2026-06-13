Hơn 600 golfer tham gia Giải FLC Pleiku Golf Tournament 2026 - Đại ngàn hội tụ

(GLO)- Ngày 13-6, tại FLC Golf Links Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Đông) đã diễn ra lễ khai mạc Giải FLC Pleiku Golf Tournament 2026 - Đại ngàn hội tụ. Giải đấu thu hút hơn 600 golfer trên cả nước tham gia tranh tài.

Các golfer tham gia tranh tài tại Giải FLC Pleiku Golf Tournament 2026 - Đại ngàn hội tụ diễn ra tại FLC Golf Links Quy Nhơn. Ảnh: ĐVCC

Giải FLC Pleiku Golf Tournament 2026 - Đại ngàn hội tụ diễn ra từ ngày 12 đến 14-6.

Theo điều lệ, các golfer được chia thành 3 bảng đấu và thi đấu theo thể thức đấu gậy, áp dụng handicap ngày (System 36). Trong đó, bảng A dành cho golfer có handicap từ 0 đến 16 (cut -3), bảng B dành cho golfer có handicap từ 17 đến 26 (cut -4), còn bảng C dành cho golfer có handicap từ 27 trở lên.

Các golfer thi đấu tại Giải FLC Pleiku Golf Tournament 2026 - Đại ngàn hội tụ trong ngày thi đấu thứ hai. Ảnh: ĐVCC

Điểm nhấn của giải đấu là hệ thống giải thưởng Hole-In-One có giá trị 200 tỷ đồng, gồm 20 sản phẩm bất động sản cao cấp tại Dự án FLC Pleiku Golf Club & Luxury City Resort, 1 xe ô tô và 4 thẻ founder FLC Golf Club Pleiku.

Kết thúc ngày thi đấu đầu tiên (12-6), golfer Quách Hữu Hợi đứng đầu bảng A, Phạm Văn Tư xếp nhất bảng B, Hà Công Tuấn đứng đầu bảng C.

Giải đấu được tổ chức nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, quảng bá những nét đặc sắc, thu hút du khách đến với du lịch golf tại tỉnh Gia Lai. Đây cũng là dịp để các golfer trên toàn quốc giao lưu với nhau; qua đó góp phần thúc đẩy phong trào golf Việt Nam phát triển mạnh mẽ.