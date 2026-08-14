Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 14/8: Leagues Cup sôi động

(GLO)- Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 14/8/2026 đáng chú ý với Inter Miami bị loại khỏi Leagues Cup, Rangers dừng bước ở Europa League và loạt trận quốc tế tiếp tục diễn ra.

Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 14/8/2026 đáng chú ý với việc Inter Miami dừng bước ở Leagues Cup, Rangers bị loại khỏi Europa League.

Đêm nay, bóng đá châu Âu có các trận tại Bundesliga 2, giải hạng Nhì Tây Ban Nha và vòng loại Europa League.

Hình minh họa (AI).

Thông tin cập nhật lúc khoảng 6h25 ngày 14/8, các mốc giờ trong bài tính theo giờ Việt Nam.

Kết quả bóng đá đáng chú ý ngày 13 và rạng sáng 14/8

Giải đấu Trận đấu Kết quả Leagues Cup Inter Miami - Club León 2-3 Europa League Rangers - Jagiellonia Białystok 1-1 Europa League Anderlecht - PAOK 3-2 Europa League Beşiktaş - Hradec Králové 1-0 Europa League Pafos - Salzburg 3-3 Europa League Hearts - Benfica 1-1 Conference League Shelbourne - Ajax 2-2 Conference League Tobol - Partizan 1-2 Conference League Hajduk Split - Žalgiris 4-0 Conference League Qarabağ - Dynamo Kyiv 2-0

UEFA xác nhận Jagiellonia vượt Rangers với tổng tỷ số 3-2, Anderlecht loại PAOK 4-2, Beşiktaş thắng Hradec 2-0 sau hai lượt và Benfica vượt Hearts với tổng tỷ số đậm 7-2. Ở Conference League, Ajax đi tiếp 5-3, Partizan thắng chung cuộc 5-1 và Hajduk Split áp đảo Žalgiris 9-2.

Inter Miami thua ngược, chính thức rời Leagues Cup

Một trong những kết quả thu hút sự chú ý nhất với độc giả Việt Nam là thất bại 2-3 của Inter Miami trước Club León.

Inter Miami bước vào trận với yêu cầu phải thắng trong 90 phút để duy trì hy vọng đi tiếp. Đội bóng Florida thậm chí hai lần vượt lên, nhưng León đều tìm được bàn gỡ trước khi Daniel Arcila ghi bàn quyết định ở phút 83. León kết thúc Phase One với 9 điểm tuyệt đối, trong khi Inter Miami chính thức bị loại.

Thất bại cho thấy vấn đề của Inter Miami không nằm ở khả năng tạo cơ hội. Khi buộc phải đẩy cao đội hình để tìm chiến thắng, khoảng trống phía sau xuất hiện nhiều hơn và León đã tận dụng tốt những thời điểm đó.

Việc dừng bước ngay sau Phase One chắc chắn là kết quả thất vọng với một đội bóng sở hữu nhiều ngôi sao. Nhưng ở góc độ dài hạn, Inter Miami cũng có thêm quãng thời gian tập trung cho MLS thay vì phải tiếp tục chia sức ở Leagues Cup.

Rangers bị loại khỏi Europa League

Rangers hòa Jagiellonia Białystok 1-1 trên sân nhà ở lượt về và thua chung cuộc 2-3 sau hai lượt.

Đại diện Scotland đã tự đặt mình vào thế khó sau thất bại 1-2 ở lượt đi. Trở về sân nhà nhưng chỉ có được một trận hòa đồng nghĩa Rangers không thể hoàn thành màn ngược dòng.

Dù vậy, mùa cúp châu Âu của Rangers chưa kết thúc. Theo thể thức UEFA, các đội thua tại vòng loại thứ ba Europa League sẽ chuyển xuống vòng play-off Conference League. Rangers đã được xếp gặp Jablonec ở vòng đấu tiếp theo.

Đây là cơ hội để Rangers sửa sai, nhưng việc phải xuống sân chơi hạng ba châu Âu rõ ràng không phải mục tiêu của đội bóng khi bước vào mùa giải.

Benfica đi tiếp nhẹ nhàng

Benfica hòa Hearts 1-1 ở lượt về nhưng vẫn thắng chung cuộc tới 7-2 sau hai trận.

Cách biệt 6-1 từ lượt đi giúp đại diện Bồ Đào Nha gần như không chịu áp lực trong chuyến làm khách tại Scotland. Benfica có thể quản lý trận đấu, giữ sức cho các trụ cột và không cần mạo hiểm.

Đối thủ của Benfica tại vòng play-off Europa League là Aarhus. Đội thắng sau hai lượt sẽ giành quyền dự vòng phân hạng Europa League 2026/27.

Ajax không thắng nhưng vẫn giành vé

Ajax bị Shelbourne cầm hòa 2-2, nhưng lợi thế từ chiến thắng 3-1 ở lượt đi đủ giúp đội bóng Hà Lan đi tiếp với tổng tỷ số 5-3.

Ajax không có một trận đấu hoàn toàn thuyết phục, song ở thể thức hai lượt, điều quan trọng nhất vẫn là kiểm soát lợi thế chung cuộc.

Đối thủ tiếp theo của Ajax sẽ là Sion tại vòng play-off Conference League.

Lịch bóng đá châu Âu tối 14 và rạng sáng 15/8

Giờ Việt Nam Trận đấu Giải 23h30 Holstein Kiel - St. Pauli Bundesliga 2 23h30 Eintracht Braunschweig - Bochum Bundesliga 2 23h30 Real Sociedad B - Castellón LaLiga Hypermotion 1h30, 15/8 Coventry City - Monaco Giao hữu 2h00, 15/8 KÍ Klaksvík - Lech Poznań Europa League

Bundesliga xác nhận Holstein Kiel - St. Pauli và Braunschweig - Bochum là hai trận mở màn vòng 2 Bundesliga 2 trong ngày 14/8. LaLiga cũng xếp Real Sociedad B - Castellón là trận mở màn lịch ngày 14/8 tại giải hạng Nhì Tây Ban Nha.

Coventry City - Monaco: Bài kiểm tra đáng giá trước mùa mới

Coventry City tiếp Monaco tại Coventry Building Society Arena lúc 1h30 sáng 15/8 theo giờ Việt Nam, tương ứng 19h30 tại Anh ngày 14/8. CLB Coventry xác nhận đây là trận giao hữu tiền mùa giải của họ trước đại diện Ligue 1.

Monaco có trình độ kỹ thuật cao và thường chơi với tốc độ lớn, nên đây là bài kiểm tra phù hợp để Coventry đánh giá chất lượng đội hình trước mùa giải mới.

Với một trận giao hữu cuối giai đoạn chuẩn bị, tỷ số không phải vấn đề duy nhất. Điều quan trọng hơn là khả năng duy trì cường độ trong 90 phút và mức độ gắn kết giữa các tuyến.

KÍ Klaksvík - Lech Poznań: Tấm vé Europa League cuối cùng

Trận KÍ Klaksvík - Lech Poznań là cuộc đối đầu cuối cùng của vòng loại thứ ba Europa League.

Lech thắng 1-0 ở lượt đi nhờ bàn thắng muộn và đang nắm lợi thế nhỏ trước chuyến làm khách tại Quần đảo Faroe.

Khoảng cách một bàn chưa đủ để Lech có thể đá phòng ngự trong cả trận. Klaksvík chỉ cần một bàn để đưa tổng tỷ số trở về cân bằng.

Lech cũng đang có phong độ tốt ở giải quốc nội sau chiến thắng 3-0 trước Piast Gliwice, nên đội bóng Ba Lan có lý do để tự tin.

Đội thắng cặp này sẽ gặp Thun ở vòng play-off Europa League.

Bóng đá Việt Nam: Chờ bán kết ASEAN Cup

Ngày 14/8, đội tuyển Việt Nam không thi đấu. ASEAN Hyundai Cup đang trong quãng nghỉ ngắn trước khi vòng bán kết khởi tranh vào ngày 15/8.

Lịch bán kết:

Ngày Giờ Việt Nam Trận đấu 15/8 20h00 Singapore - Thái Lan 16/8 20h00 Malaysia - Việt Nam 18/8 20h00 Thái Lan - Singapore 19/8 20h00 Việt Nam - Malaysia

Việt Nam bước vào bán kết với tư cách nhất bảng A. Thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ đánh rơi 2 điểm sau bốn trận vòng bảng và ghi 13 bàn - nhiều nhất giải ở vòng bảng.

Malaysia đứng nhì bảng B và được chơi lượt đi trên sân Kuala Lumpur Football Stadium. Phía Malaysia thừa nhận Việt Nam được đánh giá cao hơn, nhưng chính tâm thế cửa dưới có thể khiến đội chủ nhà chơi quyết liệt ngay từ đầu.

Với Việt Nam, mục tiêu ở lượt đi không nhất thiết phải là một chiến thắng bằng mọi giá. Một thế trận kiểm soát tốt, hạn chế bàn thua và tạo lợi thế trước lượt về tại Mỹ Đình ngày 19/8 sẽ có giá trị rất lớn.