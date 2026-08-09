Bê bối bóng đá Hàn Quốc: HLV Kim Sang Sik được "minh oan"

(GLO)- Ngày 8-8, Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) lên tiếng xin lỗi về vụ việc các trọng tài quốc tế từng được tiếp đãi bằng những dịch vụ không phù hợp khi làm nhiệm vụ tại nước này. Tuyên bố của KFA đồng thời góp phần làm rõ những nghi vấn liên quan HLV Kim Sang Sik.

Vụ việc bắt nguồn từ kết quả thanh tra được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hàn Quốc thực hiện năm 2016 và mới được truyền thông nước này công bố lại.

HLV Kim Sang-sik cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho 2 giải lớn trong năm nay. Ảnh: Minh Tú/TNO

Theo hồ sơ thanh tra, trong khoảng thời gian từ tháng 3-2011 đến tháng 3-2012, KFA đã 7 lần sử dụng thẻ thanh toán của liên đoàn cho hoạt động tiếp đãi trọng tài quốc tế và quan chức điều hành trận đấu. Một số khoản chi được thực hiện tại các cơ sở massage và có liên quan đến dịch vụ tình dục.

Những trọng tài được tiếp đãi đến từ Nhật Bản, UAE, Iran, Bahrain và Uzbekistan. 7 trận đấu liên quan không chỉ có giao hữu mà còn bao gồm vòng loại World Cup 2014 và vòng loại Olympic London 2012.

Đội tuyển Hàn Quốc bất bại trong cả 7 trận được đề cập, với thành tích 5 thắng và 2 hòa, trong đó trận gặp Kuwait có mối liên hệ với HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Kim Sang Sik.

Trước khi theo nghiệp huấn luyện, ông Kim Sang Sik từng có nhiều năm thi đấu cho đội tuyển Hàn Quốc. Ông có 59 lần khoác áo đội tuyển quốc gia trong giai đoạn 2000-2012 và chia tay đội tuyển ở tuổi 36.

Ông Kim Sang Sik có mặt trong chiến thắng 2-0 của Hàn Quốc trước Kuwait tại vòng loại World Cup 2014 vào đầu năm 2012.

Tuy nhiên, những thông tin được công bố đến nay cho thấy, ông Kim Sang Sik không tham gia vào việc tổ chức hay thực hiện những hoạt động tiếp đãi nói trên.

Thông báo này cũng làm rõ vị trí của Kim Sang Sik trong vụ việc. Việc ông thi đấu trong trận Hàn Quốc thắng Kuwait 2-0 chỉ tạo ra mối liên hệ về thời điểm và trận đấu, trong khi các tài liệu được công bố tập trung vào hoạt động tiếp đãi trọng tài của các quan chức KFA.

Trong thông báo ngày 8-8, KFA cũng tách biệt trách nhiệm của các quan chức liên quan với những cầu thủ từng thi đấu cho đội tuyển. Liên đoàn cho rằng những vấn đề được phát hiện không thể làm tổn hại đến thành tích của đội tuyển cũng như sự cống hiến của các cầu thủ trong giai đoạn đó.

Theo truyền thông Hàn Quốc, các khoản chi gây tranh cãi diễn ra dưới thời Chủ tịch KFA Cho Chung-yun, người giữ chức vụ này đến năm 2013.

Bê bối trên được đưa ra trong thời điểm KFA đang chịu sức ép sau hàng loạt tranh cãi. Ngày 6-8, cảnh sát Seoul khám xét trụ sở KFA trong cuộc điều tra liên quan đến quy trình bổ nhiệm HLV Hong Myung-bo năm 2024.