Nhận định Indonesia vs Việt Nam, 20h30 ngày 3/8: Trận chiến bản lề

(GLO)- Việt Nam làm khách trước Indonesia lúc 20h30 ngày 3/8 trong trận then chốt bảng A ASEAN Cup 2026, nơi ba điểm có thể quyết định vé bán kết của hai đội.

Việt Nam làm khách trước Indonesia lúc 20h30 ngày 3/8 tại Bogor trong trận đấu bản lề bảng A ASEAN Cup 2026, nơi ba điểm có thể định đoạt cuộc đua giành vé bán kết.

Hình minh họa (AI)

Thời gian, địa điểm thi đấu Indonesia vs Việt Nam

Hạng mục Thông tin Trận đấu Indonesia vs Việt Nam Giải đấu ASEAN Hyundai Cup 2026 Vòng đấu Lượt trận thứ ba bảng A Thời gian 20h30 ngày 3/8/2026, giờ Việt Nam Địa điểm Bogor, Indonesia Sân vận động Pakansari Địa chỉ Jalan Kampung Cikempong No.22, Bogor

Trung tâm trận đấu của ban tổ chức và thông tin hậu cần được công bố trước đó đều hiển thị giờ bóng lăn là 20h30. Một bản tin họp báo ngày 2/8 lại ghi 20h00, vì vậy khán giả nên truy cập kênh phát sóng từ 20h00 để không bỏ lỡ phần bình luận trước trận.

Link xem trực tiếp Indonesia vs Việt Nam

Khán giả Việt Nam có thể theo dõi trận đấu trên những kênh và nền tảng được công bố:

FPT Play

Truyền hình: VTV6

Đường dẫn phát trực tiếp cụ thể thường được hiển thị hoặc ghim gần giờ bóng lăn. Người xem nên truy cập đúng nền tảng chính thức, tránh những trang yêu cầu tải ứng dụng hoặc cung cấp thông tin cá nhân không rõ nguồn gốc.

Nhận định Indonesia vs Việt Nam

Trận đấu tại Pakansari mang ý nghĩa bản lề đối với cả hai đội, nhưng sức ép đang nghiêng nhiều hơn về phía Việt Nam. Sau hai lượt trận, Indonesia giành trọn sáu điểm, còn thầy trò HLV Kim Sang Sik mới có bốn điểm và đang đứng thứ ba bảng A.

Một thất bại có thể khiến Việt Nam mất quyền tự quyết trong cuộc đua vào bán kết. Ngược lại, nếu giành chiến thắng, nhà đương kim vô địch sẽ vươn lên có bảy điểm, san bằng điểm số với Singapore và đẩy Indonesia xuống vị trí thứ ba.

Indonesia nguy hiểm ở chuyển đổi trạng thái

Indonesia bước vào trận đấu với phong độ cao. Đội chủ nhà mở màn bằng chiến thắng 5-1 trước Campuchia, sau đó vượt qua Timor Leste 3-0 dù phải chờ đến khoảng 16 phút cuối mới phá vỡ được hệ thống phòng ngự của đối thủ.

Mitch Baker đang là cái tên nổi bật nhất trên hàng công Indonesia. Tiền đạo trẻ này lập hat-trick ngay trong trận ra mắt trước Campuchia và ghi thêm một bàn vào lưới Timor Leste, nâng thành tích lên bốn bàn sau hai lượt trận.

Không chỉ sở hữu khả năng không chiến, Baker còn biết chọn vị trí ở khu vực cấm địa. Khi tiền đạo cao lớn này thu hút các trung vệ, Indonesia có thể tạo khoảng trống cho Beckham Putra, Ragnar Oratmangoen hoặc các tiền vệ tuyến hai băng lên dứt điểm.

Thom Haye tiếp tục là trung tâm trong cách triển khai bóng của đội chủ nhà. Tiền vệ này có khả năng thực hiện những đường chuyền xuyên tuyến, đổi cánh và đá phạt. Bàn thắng từ cú sút phạt khoảng 25 m vào lưới Timor Leste là lời cảnh báo dành cho hàng phòng ngự Việt Nam.

Hai hành lang cánh cũng là vũ khí đáng chú ý của Indonesia. Shayne Pattynama thường xuyên dâng cao bên trái, trong khi Sandy Walsh hoặc Yakob Sayuri có thể tạo sức ép từ cánh đối diện. Khi đoạt lại bóng, đội chủ nhà chuyển trạng thái nhanh, đưa bóng trực diện tới vị trí của Baker thay vì thực hiện quá nhiều đường chuyền ngang.

Việt Nam cần cải thiện khâu dứt điểm

Việt Nam vẫn chưa để thủng lưới tại giải. Đội tuyển thắng Timor Leste 7-0 trong ngày ra quân và hòa Singapore 0-0 ở lượt trận thứ hai. Hàng phòng ngự giữ được sự tập trung, nhưng hiệu quả trong những tình huống quyết định lại là vấn đề khiến ban huấn luyện phải suy nghĩ.

Trước Singapore, Việt Nam kiểm soát phần lớn thời gian thi đấu, tạo ra nhiều cơ hội và hai lần đưa bóng trúng xà ngang. Hoàng Đức, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Đình Bắc và Xuân Son đều có thời cơ nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Trước một Indonesia pressing quyết liệt và chuyển trạng thái nhanh, Việt Nam khó có được nhiều khoảng trống như trận gặp Singapore. Quang Hải và Hoàng Đức cần xử lý bóng nhanh hơn ở trung tuyến, đồng thời hạn chế những đường chuyền ngang khi các hậu vệ biên đang dâng cao.

Xuân Son tiếp tục là điểm đến quan trọng trên hàng công. Khả năng tì đè, làm tường và di chuyển trong vòng cấm của tiền đạo này có thể giúp Việt Nam giảm áp lực, đồng thời tạo khoảng trống cho Hoàng Hên, Quang Hải hoặc Đình Bắc.

Tuy nhiên, việc liên tục đưa bóng bổng vào vòng cấm có thể không phải phương án tối ưu bởi Indonesia sở hữu những trung vệ có thể hình tốt. Việt Nam cần kết hợp các tình huống phối hợp ngắn, đánh vào khoảng trống giữa trung vệ và cầu thủ chạy cánh của đội chủ nhà.

Cuộc đấu ở hai hành lang

Indonesia có lợi thế sân nhà và nhiều khả năng sẽ nhập cuộc với cường độ cao. Đội bóng của HLV John Herdman có thể chủ động pressing ngay từ phần sân Việt Nam để buộc đối thủ chuyền dài hoặc mắc sai lầm.

Đây là thời điểm các cầu thủ chạy biên của Việt Nam phải lựa chọn vị trí hợp lý. Nếu Văn Thanh và Văn Vĩ cùng dâng quá cao, khoảng trống phía sau có thể bị Indonesia khai thác. Ngược lại, nếu lùi quá sâu, đội khách sẽ thiếu người hỗ trợ Xuân Son.

Việt Nam cũng cần tránh phạm lỗi gần vòng cấm. Indonesia đã cho thấy khả năng tạo đột biến từ những tình huống cố định, đặc biệt khi có Thom Haye thực hiện và Baker, Rizky Ridho cùng các cầu thủ cao lớn chờ sẵn phía trong.

HLV Kim Sang Sik xác định Indonesia sở hữu tiền đạo mạnh về thể hình, khả năng áp sát tốt và chuyển đổi trạng thái nhanh. Tuy nhiên, ông cũng tin tưởng vào hàng phòng ngự chưa nhận bàn thua nào của Việt Nam, đồng thời khẳng định mục tiêu của đội tuyển là giành trọn ba điểm chứ không phải tìm kiếm một kết quả hòa.

Bảng xếp hạng bảng A ASEAN Cup 2026

Cập nhật trước các trận đấu ngày 3/8/2026.

Xếp hạng Đội tuyển Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua Hiệu số Điểm 1 Singapore 3 2 1 0 4 1 +3 7 2 Indonesia 2 2 0 0 8 1 +7 6 3 Việt Nam 2 1 1 0 7 0 +7 4 4 Campuchia 2 0 0 2 2 7 -5 0 5 Timor Leste 3 0 0 3 0 12 -12 0

Singapore đang dẫn đầu với bảy điểm nhưng đã thi đấu ba trận. Indonesia đứng thứ hai với sáu điểm, còn Việt Nam xếp thứ ba với bốn điểm. Hai đội đứng đầu sau vòng bảng giành quyền vào bán kết.

Nếu thắng Việt Nam, Indonesia sẽ có chín điểm và chắc chắn nằm trong nhóm hai đội dẫn đầu. Trong khi đó, chiến thắng tại Bogor sẽ đưa Việt Nam lên bảy điểm, tạo lợi thế lớn trước lượt trận cuối gặp Campuchia.

Một trận hòa chưa khiến Việt Nam bị loại, nhưng sẽ buộc thầy trò HLV Kim Sang Sik phải thắng Campuchia và chờ kết quả trận Singapore gặp Indonesia ở lượt cuối.

Thông tin lực lượng Indonesia vs Việt Nam

Indonesia

Indonesia chưa công bố trường hợp trụ cột nào chắc chắn vắng mặt vì chấn thương hoặc án treo giò. HLV John Herdman từng xác nhận đội hình không gặp tổn thất đáng kể sau trận ra quân và tiếp tục có nhiều lựa chọn ở trận gặp Timor Leste.

Mitch Baker nhiều khả năng tiếp tục đá cao nhất trên hàng công sau khi ghi bốn bàn trong hai trận. Thom Haye, Ivar Jenner, Rizky Ridho, Sandy Walsh và Shayne Pattynama là những nhân tố quan trọng trong hệ thống của đội chủ nhà.

Indonesia có lợi thế được trở về nước sớm hơn. Đội bóng này đóng quân và phục hồi tại Jakarta, sau đó dự kiến di chuyển tới Bogor trong ngày thi đấu.

Việt Nam

Chưa có xác nhận chính thức về trường hợp nào của Việt Nam phải nghỉ thi đấu vì chấn thương hoặc án treo giò. Đình Bắc được thay ra trong trận gặp Singapore vì yêu cầu chiến thuật, không phải do gặp vấn đề nghiêm trọng về thể trạng.

Đội tuyển Việt Nam chỉ có khoảng hai ngày chuẩn bị, trong đó gần một ngày dành cho việc di chuyển từ Hà Nội tới Bogor. Ban huấn luyện ưu tiên phục hồi và chỉ tổ chức một buổi tập làm quen sân Pakansari trước trận.

Patrik Lê Giang nhiều khả năng tiếp tục được tin tưởng trong khung thành. Hoàng Đức và Quang Hải là những lựa chọn chủ chốt ở tuyến giữa, trong khi Xuân Son tiếp tục đảm nhiệm vị trí trung phong.

HLV Kim Sang Sik có thể cân nhắc sử dụng Nguyễn Tài Lộc từ đầu để tăng khả năng tranh chấp và hỗ trợ phòng ngự. Đình Bắc vẫn là phương án tạo đột biến nhờ tốc độ, khả năng di chuyển phía sau hàng thủ và thành tích ba bàn tại giải.

Kết quả 5 trận gần nhất của Indonesia

Ngày Trận đấu Kết quả 31/7/2026 Timor Leste – Indonesia 0-3 27/7/2026 Indonesia – Campuchia 5-1 9/6/2026 Indonesia – Mozambique 1-0 5/6/2026 Indonesia – Oman 3-0 30/3/2026 Indonesia – Bulgaria 0-1

Phong độ: Indonesia thắng bốn và thua một trong năm trận gần nhất, ghi 12 bàn và nhận hai bàn thua.

Đội bóng xứ vạn đảo đã thắng bốn trận liên tiếp và giữ sạch lưới ở ba trong bốn trận gần nhất. Hiệu quả tấn công của Indonesia cũng được cải thiện rõ rệt khi ghi tám bàn tại hai lượt trận đầu ASEAN Cup 2026.

Kết quả 5 trận gần nhất của Việt Nam

Ngày Trận đấu Kết quả 31/7/2026 Việt Nam – Singapore 0-0 24/7/2026 Timor Leste – Việt Nam 0-7 18/7/2026 Việt Nam – Myanmar 4-0 31/3/2026 Việt Nam – Malaysia 3-1 26/3/2026 Việt Nam – Bangladesh 3-0

Phong độ: Việt Nam thắng bốn và hòa một trong năm trận gần nhất, ghi 17 bàn và chỉ nhận một bàn thua.

Khả năng phòng ngự là điểm tựa của Việt Nam với bốn trận giữ sạch lưới trong chuỗi này. Dù vậy, trận hòa Singapore cho thấy đội tuyển vẫn cần cải thiện sự chính xác và bình tĩnh trong khâu dứt điểm.

Kết quả đối đầu Indonesia vs Việt Nam gần nhất

Ngày Trận đấu Giải đấu Kết quả 15/12/2024 Việt Nam – Indonesia ASEAN Cup 1-0 26/3/2024 Việt Nam – Indonesia Vòng loại World Cup 0-3 21/3/2024 Indonesia – Việt Nam Vòng loại World Cup 1-0 19/1/2024 Việt Nam – Indonesia Asian Cup 0-1 9/1/2023 Việt Nam – Indonesia ASEAN Cup 2-0

Trong năm lần gặp nhau gần nhất, Indonesia thắng ba trận, còn Việt Nam thắng hai trận. Đáng chú ý, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 1-0 ở lần đối đầu gần nhất nhờ bàn thắng của Quang Hải tại ASEAN Cup 2024.

Bốn trong năm cuộc đối đầu trên chỉ có một đội ghi bàn. Điều đó cho thấy các trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia thường diễn ra chặt chẽ, quyết liệt và được định đoạt bởi những khoảnh khắc nhỏ.

Đội hình xuất phát Indonesia vs Việt Nam dự kiến

Indonesia, sơ đồ 3-4-2-1

Emil Audero; Sandy Walsh, Rizky Ridho, Dony Tri Pamungkas; Yakob Sayuri, Ivar Jenner, Thom Haye, Shayne Pattynama; Beckham Putra, Ragnar Oratmangoen; Mitch Baker.

Indonesia có thể duy trì hệ thống ba trung vệ để tận dụng khả năng dâng cao của các cầu thủ chạy cánh. Thom Haye giữ vai trò điều phối, còn Beckham Putra và Ragnar Oratmangoen hoạt động phía sau Baker.

Rayhan Hannan, Marc Klok và Eliano Reijnders là những phương án có thể được sử dụng nếu đội chủ nhà cần tăng tốc hoặc bổ sung khả năng kiểm soát bóng.

Việt Nam, sơ đồ 3-4-2-1

Patrik Lê Giang; Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh; Vũ Văn Thanh, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Vĩ; Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc; Nguyễn Xuân Son.

Việc sử dụng Tài Lộc có thể giúp Việt Nam tăng khả năng tranh chấp và hạn chế những pha chuyển trạng thái của Indonesia. Đình Bắc, Hai Long hoặc Tiến Anh có thể được tung vào sân trong hiệp hai để tạo tốc độ.

Ở hàng phòng ngự, Thành Chung nhiều khả năng trực tiếp theo kèm Baker. Bùi Tiến Dũng và Việt Anh phải hỗ trợ tốt trong các tình huống bóng bổng, đồng thời chủ động bọc lót khi hai cầu thủ chạy cánh dâng cao.

Đội hình chính thức được công bố gần thời điểm trận đấu bắt đầu.

Dự đoán tỷ số Indonesia vs Việt Nam

Indonesia có lợi thế sân nhà, tâm lý tốt và đang đạt hiệu quả cao trong tấn công. Đội chủ nhà có thể tạo ra nhiều sức ép bằng khả năng pressing, bóng bổng và những pha chuyển trạng thái nhanh.

Việt Nam lại có kinh nghiệm ở các trận đấu lớn, hàng phòng ngự chắc chắn và nhiều cầu thủ có khả năng tạo đột biến. Nếu cải thiện được khâu dứt điểm, đội khách hoàn toàn có thể giành kết quả tích cực tại Bogor.

Trận đấu nhiều khả năng diễn ra chặt chẽ trong hiệp một. Indonesia không muốn mạo hiểm khi một trận hòa vẫn giúp họ giữ lợi thế, trong khi Việt Nam phải cân bằng giữa yêu cầu tấn công và nhiệm vụ bảo vệ khoảng trống phía sau.