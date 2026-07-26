Bế mạc Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng tỉnh Gia Lai năm 2026

(GLO)- Sau 5 ngày tranh tài sôi nổi, chiều 25-7, tại sân vận động Quy Nhơn (phường Quy Nhơn), Giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng tỉnh Gia Lai năm 2026 - tranh cúp Hoa Sen Home đã bế mạc.

Giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng tỉnh Gia Lai năm 2026 - tranh cúp Hoa Sen Home do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với Liên đoàn Bóng đá tỉnh tổ chức từ ngày 21 đến 25-7.

Các trận đấu diễn ra tại sân vận động Quy Nhơn, nhà thi đấu thể thao tỉnh (phường Quy Nhơn) và sân bóng đá Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (phường Quy Nhơn Nam).

Trận chung kết nội dung U10 giữa đội phường Bình Định (áo trắng) và đội Chư Sê diễn ra hấp dẫn tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh. Ảnh: H.V

Đội xã Ia Krái (áo trắng) và đội Chư Prông tranh tài trong trận chung kết nội dung U12 tại giải. Ảnh: H.V

Kết quả, ở nội dung U10, đội phường Bình Định giành chức vô địch; đội xã Chư Sê đoạt giải nhì. 2 đội HNC Soccer Hoài Nhơn và câu lạc bộ bóng đá phường Bồng Sơn đồng giải ba.

Ở nội dung U12, đội Ia Krái đoạt chức vô địch; đội Chư Prông đoạt giải nhì; đội Đông Gia Lai và HNSC Hoài Nhơn đồng giải ba.

Ban Tổ chức trao thưởng cho các đội giành thành tích cao tại giải. Ảnh: H.V

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn tặng quà lưu niệm cho các cầu thủ được chọn vào đội hình tiêu biểu; trao thưởng cho các giải cầu thủ xuất sắc, thủ môn xuất sắc, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở mỗi U.

Đại diện Ban Tổ chức trao giải phong cách cho hai đội U10 Chư Sê và U12 HNSC Hoài Nhơn. Ảnh: H.V

Ban Tổ chức trao thưởng cho các cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, cầu thủ xuất sắc và thủ môn xuất sắc ở hai lứa tuổi U10 và U12. Ảnh: H.V

Tặng quà cho các cầu thủ được chọn vào đội hình tiêu biểu U10 và U12. Ảnh: H.V

Giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng tỉnh Gia Lai năm 2026 thu hút sự tham gia của 58 đội bóng (31 đội ở lứa tuổi U10 và 27 đội U12) đến từ các địa phương, trung tâm, câu lạc bộ bóng đá cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Giải là sân chơi thường niên nhằm tạo điều kiện để các cầu thủ nhí giao lưu, cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn; qua đó góp phần thúc đẩy phong trào bóng đá học đường và bóng đá trẻ trên địa bàn tỉnh phát triển; đồng thời là điều kiện để phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố triển vọng cho bóng đá trẻ tỉnh.