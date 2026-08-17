Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 17/8: Arsenal hạ Man City

(GLO)- Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 17/8/2026 nổi bật với Việt Nam thắng Malaysia 2-0 ở bán kết ASEAN Cup, Arsenal hạ Man City 3-0 và loạt đội lớn châu Âu ra sân.

Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 17/8/2026 nổi bật với chiến thắng 2-0 của Việt Nam trước Malaysia ở bán kết ASEAN Cup. Arsenal giành Community Shield sau khi thắng Man City 3-0, trong khi Barcelona, Real Madrid và Liverpool đều có màn chạy đà tích cực.

Hình minh họa (AI)

Thông tin cập nhật sáng 17/8/2026, các mốc giờ thi đấu được quy đổi theo giờ Việt Nam.

Kết quả bóng đá đáng chú ý tối 16 và rạng sáng 17/8

Giải đấu Trận đấu Kết quả ASEAN Cup 2026 Malaysia - Việt Nam 0-2 Community Shield Arsenal - Man City 3-0 Giao hữu Basel - Barcelona 2-5 Giao hữu Schalke 04 - Real Madrid 0-3 Giao hữu Liverpool - Como 2-0 Giao hữu Newcastle - Strasbourg 1-1, Strasbourg thắng luân lưu 3-2 Siêu cúp Pháp Lens - PSG 1-0

Việt Nam tạo lợi thế lớn ở bán kết ASEAN Cup khi đánh bại Malaysia 2-0 ngay tại Kuala Lumpur. Nguyễn Xuân Son mở tỷ số bằng một pha đánh đầu đẹp mắt, trước khi Faris Danish phản lưới nhà ở cuối trận, giúp nhà đương kim vô địch mang cách biệt hai bàn về trận lượt về.

Ở châu Âu, Arsenal giành Community Shield bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Manchester City. Barcelona thắng Basel 5-2, Real Madrid vượt Schalke 3-0, Liverpool đánh bại Como 2-0. Bất ngờ lớn nhất đến từ Pháp khi Lens thắng PSG 1-0 để giành Trophée des Champions.

Việt Nam thắng Malaysia 2-0, rộng cửa vào chung kết ASEAN Cup

Kết quả đáng chú ý nhất với người hâm mộ trong nước chắc chắn là chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trên sân Malaysia.

Trang chính thức ASEAN Cup xác nhận Nguyễn Xuân Son ghi bàn bằng một cú đánh đầu lao người, trước khi bàn phản lưới của Faris Danish ấn định chiến thắng 2-0 cho Việt Nam.

Đây là lợi thế rất đáng kể trong một cặp bán kết diễn ra theo thể thức lượt đi - lượt về.

Việt Nam không chỉ thắng mà còn giữ sạch lưới trên sân khách. Điều đó cho phép thầy trò HLV Kim Sang-sik bước vào trận lượt về với nhiều phương án hơn: không bắt buộc phải đẩy cao đội hình ngay từ đầu và có thể chờ Malaysia buộc phải mạo hiểm.

Tuy nhiên, lợi thế 2-0 chưa đồng nghĩa tấm vé chung kết đã được bảo đảm. Malaysia buộc phải chơi tấn công tại lượt về, vì vậy Việt Nam cần tránh tâm lý giữ tỷ số quá sớm.

Nếu tổ chức phòng ngự chắc chắn và khai thác khoảng trống khi đối thủ dâng cao, đội tuyển Việt Nam có cơ hội rất thuận lợi để khép lại cặp bán kết.

Cục diện bán kết ASEAN Cup 2026

Ở cặp bán kết còn lại, Thái Lan cũng tạo lợi thế lớn sau khi thắng Singapore 3-1 ngay tại Jalan Besar Stadium. Teerasak Poeiphimai ghi hai bàn cho đội bóng xứ chùa vàng.

Như vậy, sau lượt đi:

Cặp bán kết Kết quả lượt đi Singapore - Thái Lan 1-3 Malaysia - Việt Nam 0-2

Cả Việt Nam và Thái Lan đều đang nắm ưu thế rõ rệt. Nếu bảo vệ được cách biệt ở lượt về, hai đội sẽ tái ngộ ở chung kết - kịch bản chắc chắn tạo ra sức hút rất lớn với bóng đá Đông Nam Á.

Theo lịch chính thức, các trận lượt về diễn ra ngày 18 và 19/8, còn hai lượt chung kết được tổ chức ngày 22 và 26/8.

Lịch bán kết ASEAN Cup tiếp theo

Ngày Trận đấu Ghi chú 18/8 Thái Lan - Singapore Thái Lan đang dẫn 3-1 19/8 Việt Nam - Malaysia Việt Nam đang dẫn 2-0

ASEAN United FC hiện hiển thị Việt Nam bước vào lượt về với tổng tỷ số 2-0.

Với người hâm mộ Việt Nam, ngày 17/8 vì vậy là quãng nghỉ quan trọng giữa hai trận bán kết. Thầy trò HLV Kim Sang-sik có thời gian hồi phục trước khi trở về sân nhà hoàn tất nhiệm vụ.

Arsenal thắng Man City 3-0, giành Community Shield

Trận đấu đáng chú ý nhất của bóng đá Anh tối 16/8 kết thúc với màn trình diễn áp đảo của Arsenal.

Riccardo Calafiori mở tỷ số chỉ sau chưa đầy một phút. Kai Havertz nhân đôi cách biệt trước giờ nghỉ, còn Martin Odegaard ghi bàn thứ ba ngay đầu hiệp hai để Arsenal thắng Man City 3-0.

Không chỉ tỷ số, cách Arsenal nhập cuộc cũng là điều đáng chú ý.

Đội bóng của Mikel Arteta pressing mạnh, chuyển trạng thái nhanh và không cho Man City nhiều thời gian kiểm soát nhịp độ. Một trận tranh Community Shield không thể quyết định cả mùa giải, nhưng chiến thắng ba bàn cho thấy Arsenal bước vào mùa mới với trạng thái thi đấu khá tốt.

Ngược lại, Man City có nhiều việc phải làm trong giai đoạn đầu dưới thời Enzo Maresca. Chính HLV này sau trận cũng chuyển sự tập trung sang trận mở màn Premier League với Bournemouth.

Barcelona thắng 5-2, Lamine Yamal ghi bàn

Barcelona cũng có màn chạy đà giàu bàn thắng khi đánh bại FC Basel 5-2 tại St. Jakob-Park.

Adeyemi, Selim, Lamine Yamal và Bisiwu là những người ghi bàn cho đội bóng xứ Catalonia, trong đó Bisiwu lập cú đúp cuối trận. Lamine Yamal thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 81.

Trận đấu còn đánh dấu màn ra mắt của Anthony Gordon trong màu áo Barcelona. Cầu thủ người Anh chơi 45 phút ở trận thắng tại Thụy Sĩ.

Barcelona vẫn còn Joan Gamper Trophy gặp Al Ahly vào ngày 19/8 trước khi bước vào La Liga.

Real Madrid thắng Schalke 3-0

Real Madrid kết thúc chương trình giao hữu bằng chiến thắng 3-0 trước Schalke 04 tại Veltins-Arena.

Kylian Mbappé và Dean Huijsen đưa đội bóng Tây Ban Nha dẫn 2-0 trong hiệp một, trước khi Carlos Espí ghi bàn thứ ba sau giờ nghỉ. Real Madrid khép lại giai đoạn tiền mùa giải với ba chiến thắng và một trận hòa.

Đây là kết quả tích cực trước khi đội bóng của Jose Mourinho bước vào La Liga.

Huijsen tiếp tục để lại dấu ấn khi không chỉ góp phần giữ sạch lưới mà còn trực tiếp ghi bàn. Trong khi đó, Marc Cucurella cũng có những phút đầu tiên trong màu áo Real Madrid khi được tung vào sân ở hiệp hai.

Liverpool thắng Como 2-0 trước mùa giải mới

Liverpool khép lại lịch giao hữu bằng chiến thắng 2-0 trước Como tại Anfield.

Cody Gakpo mở tỷ số trước khi tân binh Jeremy Jacquet ghi bàn thứ hai. Đội bóng vùng Merseyside kiểm soát được lợi thế trong hiệp hai và hoàn tất giai đoạn chuẩn bị bằng một kết quả tích cực.

Trước trận đấu tại Anfield, Liverpool còn đá một trận kín với Como tại AXA Training Centre và hòa 0-0.

Điều đáng chú ý hơn tỷ số là Liverpool bắt đầu tạo được sự ổn định trong bộ khung mới. Jacquet ghi bàn ngay trong trận ra mắt, còn Ronald Araujo cũng có những phút thi đấu đầu tiên cho đội bóng.

Lens gây sốc, đánh bại PSG để giành Siêu cúp Pháp

Nếu Arsenal thắng Man City là kết quả lớn nhưng không quá bất ngờ, thất bại của PSG trước Lens lại gây chú ý hơn.

Florian Thauvin ghi bàn duy nhất ở phút 32, giúp Lens thắng 1-0 và giành Trophée des Champions.

PSG bước vào trận đấu chỉ ít ngày sau khi đoạt Siêu cúp châu Âu, nhưng không thể tiếp tục chuỗi danh hiệu.

Lens phòng ngự rất quyết liệt và bảo vệ thành công lợi thế tối thiểu. Kết quả này cũng giúp đội bóng lần đầu tiên giành Trophée des Champions.

Với PSG, đây là lời nhắc rằng ưu thế về kiểm soát bóng hay chất lượng nhân sự không phải lúc nào cũng đủ nếu khả năng chuyển hóa cơ hội thiếu hiệu quả.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 17/8/2026

Sau một ngày 16/8 có hàng loạt trận lớn, lịch ngày 17/8 tương đối nhẹ. Premier League chưa khởi tranh, trong khi Barcelona, Real Madrid và Liverpool đều vừa hoàn thành các trận giao hữu.

Hai trận đấu chính thức đáng chú ý nhất đối với độc giả Việt Nam diễn ra vào rạng sáng 18/8.

Giờ Việt Nam Trận đấu Giải 2h00, 18/8 Deportivo La Coruña - Elche La Liga 2h00, 18/8 Cardiff City - Wrexham Championship

La Liga xác nhận Deportivo tiếp Elche lúc 21h00 giờ Tây Ban Nha ngày 17/8 tại sân ABANCA-Riazor.

Cardiff City cũng xác nhận trận gặp Wrexham bắt đầu lúc 20h00 giờ Anh ngày 17/8 tại Cardiff City Stadium.

Deportivo - Elche: La Liga tiếp tục vòng mở màn

Deportivo La Coruña gặp Elche là trận đấu đáng chú ý nhất của La Liga trong ngày 17/8.

Đây là trận chính thức ở vòng mở màn mùa giải 2026/27, được tổ chức tại ABANCA-Riazor.

Cả Deportivo và Elche không sở hữu dàn ngôi sao có sức hút như Real Madrid hay Barcelona, nhưng tính chất của trận khai màn khiến cuộc đối đầu vẫn đáng theo dõi.

Hai đội có lý do để ưu tiên sự chắc chắn. Một thất bại ngay ngày ra quân có thể tạo áp lực không cần thiết, vì vậy thế trận nhiều khả năng chỉ thực sự mở sau bàn thắng đầu tiên.

Với lợi thế sân nhà, Deportivo có cơ sở để chủ động hơn. Elche lại có thể chọn cách chơi chặt chẽ và khai thác những thời điểm đội chủ nhà dâng cao.

Cardiff - Wrexham: Derby xứ Wales mở màn Championship

Cardiff City - Wrexham lúc 2h00 rạng sáng 18/8 là một trong những trận được quan tâm nhất tại Championship.

Đây là trận mở màn mùa Championship 2026/27 của Cardiff và cũng là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng xứ Wales. Cardiff dự kiến đón hơn 28.000 khán giả tới sân cho trận đấu này.

Yếu tố derby khiến trận đấu có sức hút vượt ra ngoài vị trí của hai đội.

Cardiff có lợi thế sân nhà nhưng Wrexham những năm gần đây đã quen với việc bước vào các trận đấu giàu áp lực. Khả năng tranh chấp ở giữa sân và tận dụng tình huống cố định có thể đóng vai trò quan trọng.

Với một trận khai màn mùa giải, sự thận trọng trong khoảng đầu trận là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, nếu một đội tìm được bàn sớm, thế trận có thể thay đổi rất nhanh.

Bóng đá Việt Nam ngày 17/8: Hướng về trận lượt về

ASEAN Cup không có trận đấu trong ngày 17/8. Theo lịch giải, hai trận bán kết lượt về diễn ra ngày 18 và 19/8.

Đội tuyển Việt Nam đang sở hữu vị trí thuận lợi nhất có thể sau chiến thắng 2-0 trên sân Malaysia.

Nếu tiếp tục giữ được sự tập trung, Việt Nam có cơ hội rất lớn giành quyền vào chung kết ASEAN Cup lần nữa.

Trong khi đó, Thái Lan cũng đang dẫn Singapore 3-1. Điều đó khiến kịch bản Việt Nam - Thái Lan ở chung kết trở nên rõ ràng hơn sau lượt đi, dù cả hai đội vẫn còn 90 phút lượt về phải hoàn thành.

Tâm điểm bóng đá hôm nay 17/8

Ngày 17/8 không có lịch thi đấu dày như cuối tuần, nhưng người hâm mộ vẫn có nhiều câu chuyện đáng chú ý để theo dõi.

Ở Việt Nam, dư âm lớn nhất là chiến thắng 2-0 của đội tuyển trước Malaysia, mở rộng cánh cửa vào chung kết ASEAN Cup.

Tại châu Âu, Arsenal vừa giành Community Shield sau màn thắng Man City 3-0, Barcelona thắng Basel 5-2, Real Madrid hạ Schalke 3-0 và Liverpool vượt Como 2-0. Ngược lại, PSG bất ngờ mất Siêu cúp Pháp vào tay Lens.

Đến rạng sáng 18/8, hai lựa chọn đáng xem nhất là Deportivo - Elche tại La Liga và Cardiff - Wrexham tại Championship, trước khi ASEAN Cup trở lại vào tối 18/8 với bán kết lượt về Thái Lan - Singapore.