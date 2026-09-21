(GLO)- Chiều 21-9, Lễ chuyển giao đội bóng đá nữ Đak Đoa sang CLB Hoàng Anh Gia Lai và tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho vận động viên bóng đá có thành tích xuất sắc đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai).

Dự lễ có đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; Nguyễn Thị Thanh Lịch - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; bà Đỗ Thị Diệu Hạnh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai; cùng đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá tỉnh, lãnh đạo xã Đak Đoa, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, các huấn luyện viên, vận động viên.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu chúc mừng thành tích xuất sắc của đội bóng đá nữ Đak Đoa tại lễ chuyển giao đội bóng sang CLB Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: T.L

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Thắng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, cho biết lãnh đạo tập đoàn ấn tượng với tinh thần thi đấu nhiệt huyết, đoàn kết và kỷ luật của các cầu thủ Đak Đoa tại Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - Cúp VTV5 lần thứ I-2026. Việc đội bóng giành quyền vào chung kết giải đấu toàn quốc là dấu ấn đáng ghi nhận, qua đó cho thấy tiềm năng phát triển bóng đá nữ tại địa phương.

Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai sẽ từng bước chuyển đội bóng từ mô hình phong trào sang tập luyện, thi đấu có tổ chức và định hướng chuyên môn bài bản theo hướng chuyên nghiệp. Đồng thời tạo điều kiện để các cầu thủ ổn định cuộc sống, tiếp tục học tập, gần gũi gia đình trong giai đoạn đầu; tăng cường thi đấu giao hữu, tham gia các giải phù hợp để tích lũy kinh nghiệm.

Mục tiêu trước mắt là xây dựng lực lượng đủ nền tảng chuyên môn để tham dự Giải Bóng đá Nữ Vô địch Quốc gia năm 2027. Về lâu dài, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai hướng đến phát hiện, đào tạo thêm các cầu thủ nữ có năng khiếu, góp phần tạo nguồn cho bóng đá nữ Gia Lai và khu vực Tây Nguyên.

Thực hiện ký kết chuyển giao đội bóng đá nữ xã Đak Đoa sang CLB Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: T.L

Phát biểu chỉ đạo tại lễ chuyển giao đội bóng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đánh giá cao nỗ lực của các cầu thủ, ban huấn luyện và địa phương trong việc xây dựng đội bóng, đồng thời kỳ vọng mô hình này sẽ tạo động lực phát triển phong trào bóng đá nữ, nhất là tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn cũng cho rằng, tại Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam VTV Cup lần thứ I-2026, đội bóng đá nữ Đak Đoa để lại dấu ấn đẹp bằng lối chơi giàu nhiệt huyết, tinh thần fair-play và sự nỗ lực vượt lên chính mình. Thành tích của đội không chỉ mang lại niềm tự hào cho địa phương, còn góp phần quảng bá hình ảnh, màu cờ sắc áo và thương hiệu Gia Lai.

Lãnh đạo Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (thứ 6 bên phải) và Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn (thứ 7 bên trái) trao áo thi đấu mới cho các cầu thủ tại lễ chuyển giao. Ảnh: T.L

Đáng chú ý, việc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tiếp nhận, quản lý và đào tạo đội bóng nữ Đak Đoa được kỳ vọng mở ra bước chuyển mới, đưa đội bóng từ mô hình phong trào từng bước tiến tới chuyên nghiệp. Người đứng đầu chính quyền tỉnh Gia Lai, đề nghị câu lạc bộ xây dựng chương trình huấn luyện bài bản, phù hợp với đặc thù của các vận động viên, vừa bảo đảm việc học tập, vừa nâng cao kỹ thuật, chiến thuật và thể lực.

Từ nền tảng sân 7 người, các cầu thủ sẽ được làm quen với bóng đá 11 người, sân thi đấu lớn hơn và thời gian thi đấu dài hơn. Đây là bước chuyển đòi hỏi quá trình tập luyện chuyên sâu, khoa học và kiên trì. Tỉnh kỳ vọng sự đồng hành của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai sẽ giúp các cầu thủ có thêm điều kiện cọ xát, tiếp cận môi trường huấn luyện hiện đại và từng bước nâng cao trình độ chuyên môn.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn (hàng đầu bên trái) tặng bằng khen cho tập thể đội bóng đá nữ Đak Đoa, đội giành ngôi á quân Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam VTV Cup lần thứ I-2026. Ảnh: T.L

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng đề nghị ngành văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai nghiên cứu các cơ chế hỗ trợ phù hợp, tạo điều kiện để các vận động viên yên tâm tập luyện, thi đấu và có định hướng phát triển lâu dài sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu.

Cùng với việc xây dựng đội bóng, tỉnh Gia Lai định hướng mở rộng phát triển phong trào bóng đá nữ tại các xã, nhất là khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ phong trào thể thao quần chúng, địa phương sẽ từng bước phát hiện, tuyển chọn những nhân tố có năng khiếu để bổ sung nguồn lực cho bóng đá nữ tỉnh nhà.

10 huấn luyện viên, vận động viên của đội bóng nữ Đak Đoa nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vì có thành tích nổi bật tại Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam VTV Cup lần thứ I-2026. Ảnh: T.L

Đối với các cầu thủ nữ Đak Đoa, đồng chí Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, việc được Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tiếp nhận là cơ hội để các em tiếp tục theo đuổi đam mê trong môi trường chuyên nghiệp hơn. Các vận động viên được kỳ vọng duy trì việc học tập, tập luyện nghiêm túc, từng bước giảm tính phong trào, nâng cao ý thức kỷ luật và tinh thần chuyên nghiệp.

Mục tiêu được đặt ra khi chuyển giao đội bóng nữ Đak Đoa sang CLB Hoàng Anh Gia Lai là từng bước tham gia các giải đấu chính thức của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam từ giai đoạn 2026-2027, tạo nền tảng để tiến tới các sân chơi có trình độ cao hơn.

“Các cháu luôn nhớ mình là người Gia Lai, thi đấu phải giữ màu cờ sắc áo, giữ gìn và lan tỏa thương hiệu Gia Lai”, đồng chí Phạm Anh Tuấn nhắn gửi. Theo ông, mỗi trận đấu không chỉ là dịp để các cầu thủ thể hiện tài năng, tinh thần thể thao mà còn là cơ hội quảng bá hình ảnh con người, văn hóa và vùng đất Gia Lai đến với đông đảo khán giả trong và ngoài nước.

Thủ môn Trần Trung Kiên của CLB Hoàng Anh Gia Lai nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, vì có đóng góp trong thành tích xuất sắc của đội tuyển Việt Nam tại Hyundai ASEAN Cup 2026. Ảnh: T.L

Đồng chí đề nghị Liên đoàn Bóng đá tỉnh phát huy vai trò kết nối, phối hợp với các địa phương phát triển bóng đá quần chúng, đặc biệt tại các xã miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ nền tảng này, tỉnh hướng đến xây dựng hệ thống phát hiện, đào tạo và phát triển cầu thủ trẻ, tạo nguồn lâu dài cho bóng đá nam và nữ.

Với sự đồng hành của địa phương, ngành chuyên môn và Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, đội bóng đá nữ Đak Đoa sau chuyển giao được kỳ vọng tiếp tục phát triển, từ một đội bóng phong trào trở thành mô hình thể thao nữ tiêu biểu của tỉnh Gia Lai, góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao trong cộng đồng.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng bằng khen cho tập thể đội bóng đá nữ Đak Đoa vì thành tích giành ngôi á quân Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam VTV Cup lần thứ I-2026.

Cùng với tập thể, 10 huấn luyện viên, vận động viên của đội bóng được tặng bằng khen vì có thành tích nổi bật tại giải. Hai cầu thủ của CLB Hoàng Anh Gia Lai là thủ môn Trần Trung Kiên và trung vệ Đinh Quang Kiệt cũng được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong màu áo đội tuyển Việt Nam tại Hyundai ASEAN Cup 2026.