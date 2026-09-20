U23 Iran vs U23 Trung Quốc 12h ngày 20/9: Vé tứ kết rộng mở cho đội thắng

(GLO)- U23 Iran đối đầu U23 Trung Quốc lúc 12h00 ngày 20/9 trong trận cầu có thể quyết định ngôi đầu bảng B và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vào tứ kết ASIAD 2026.

Cùng giành trọn 3 điểm ở trận ra quân nhưng Iran và Trung Quốc thể hiện hai cách chiến thắng rất khác nhau. Iran cho thấy sức mạnh tấn công khi hạ UAE 3-1, còn Trung Quốc dựa nhiều vào kinh nghiệm của nhóm cầu thủ quá tuổi để ngược dòng thắng Triều Tiên. Cuộc đối đầu trực tiếp vì thế hứa hẹn là bài kiểm tra thực sự cho tham vọng của cả hai.

Hình minh họa.

Thời gian, địa điểm U23 Iran vs U23 Trung Quốc

Thông tin Chi tiết Trận đấu U23 Iran vs U23 Trung Quốc Giải đấu Bóng đá nam ASIAD 2026 Vòng đấu Lượt trận thứ hai bảng B Thời gian 12h00 ngày 20/9/2026, giờ Việt Nam Địa điểm Wave Stadium Kariya, Kariya, Nhật Bản HLV U23 Iran Hossein Abdi HLV U23 Trung Quốc Antonio Puche Trực tiếp Chưa xác nhận kênh riêng tại Việt Nam

Link xem trực tiếp U23 Iran vs U23 Trung Quốc

Tại thời điểm cập nhật sáng 20/9, lịch phát sóng bóng đá ASIAD tại Việt Nam chưa gắn một kênh VTV cụ thể cho riêng trận U23 Iran - U23 Trung Quốc.

VTV6 và VTV7 đang là hai kênh phát các nội dung ASIAD 2026 trong ngày. Khán giả có thể kiểm tra luồng chính thức trên VTV Go sát giờ bóng lăn:

VTV6 trên VTV Go: https://vtvgo.vn/channel/13

VTV7 trên VTV Go: https://vtvgo.vn/channel/27

Ở một số thị trường quốc tế, trận đấu được xếp phát trên các nền tảng bản quyền như IRIB Varzesh tại Iran, Vidio tại Indonesia, meWATCH tại Singapore và AIS PLAY tại Thái Lan. Việc truy cập phụ thuộc khu vực địa lý.

Nhận định U23 Iran vs U23 Trung Quốc

Đây có thể xem là trận đấu quan trọng nhất của bảng B sau lượt mở màn.

Iran và Trung Quốc cùng giành 3 điểm nhưng Iran đang đứng đầu nhờ hiệu số tốt hơn. Một chiến thắng trong cuộc đối đầu trực tiếp sẽ giúp đội thắng tiến rất gần tấm vé tứ kết, đồng thời tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành vị trí nhất bảng.

Iran bước vào trận đấu với sự tự tin sau khi đánh bại UAE 3-1.

Hiệp một trận ra quân diễn ra khá chặt chẽ, nhưng Iran tăng tốc mạnh sau giờ nghỉ. Pourya Shahrabadi mở tỷ số ở phút 49, trước khi đội bóng Tây Á tạo thêm khoảng cách và kết thúc trận đấu bằng bàn thắng muộn của Yousef Mazrae.

Điểm đáng chú ý nhất là khả năng thay đổi tốc độ của Iran.

Họ không nhất thiết phải đẩy cao đội hình từ đầu mà có thể kiên nhẫn kiểm soát khu vực giữa sân, sau đó tăng cường sức ép khi đối thủ bắt đầu để lộ khoảng trống.

Trung Quốc lại tạo ra một chiến thắng theo cách hoàn toàn khác.

Đội bóng của Antonio Puche bị Triều Tiên dẫn trước từ phút 27, kiểm soát bóng ít hơn nhưng vẫn thể hiện sự hiệu quả trong những thời điểm quyết định.

Zhang Yuning gỡ hòa trước giờ nghỉ, còn Wu Xi ghi bàn quyết định trong hiệp hai.

Ba cầu thủ quá tuổi gồm Wu Xi, Zhang Yuning và Zhu Chenjie mang đến cho Trung Quốc lượng kinh nghiệm rất lớn. Đây chính là khác biệt so với đội hình từng dự U23 châu Á hồi đầu năm.

Iran có lợi thế về khả năng tấn công

Iran đã ghi ba bàn vào lưới UAE dù không sở hữu lực lượng đầy đủ nhất.

Đội bóng của HLV Hossein Abdi có những cầu thủ giàu tốc độ và khả năng đột phá như Reza Ghandipour, Esmaeil Gholizadeh hay Kasra Taheri. Tuyến giữa cũng có nhiều phương án chơi trực diện thay vì chuyền bóng quá nhiều.

Điểm mạnh của Iran nằm ở khả năng đưa bóng nhanh từ tuyến hai lên phía trước.

Trước UAE, những tình huống tăng tốc ở đầu hiệp hai lập tức làm thay đổi thế trận. Đó sẽ là phương án Iran có thể tiếp tục sử dụng khi gặp Trung Quốc.

Hàng thủ Trung Quốc phải đặc biệt cảnh giác với khoảng trống sau lưng hai biên.

Ở trận gặp Triều Tiên, đội bóng của Puche chỉ kiểm soát khoảng một phần ba thời lượng bóng và phải nhận khá nhiều pha dứt điểm. Nếu Iran duy trì được áp lực tương tự nhưng có chất lượng xử lý cuối cùng tốt hơn, thủ môn Li Hao có thể trải qua một trận đấu bận rộn.

Trung Quốc nguy hiểm nhờ kinh nghiệm

Nếu Iran mạnh về tốc độ và khả năng áp đặt, Trung Quốc lại sở hữu lợi thế đáng kể ở kinh nghiệm.

Wu Xi đã quá quen với những trận đấu quốc tế cấp đội tuyển quốc gia. Zhang Yuning cũng là tiền đạo dày dạn trận mạc, trong khi Zhu Chenjie giúp hàng phòng ngự có thêm sự chắc chắn.

Hai trong số ba cầu thủ quá tuổi đã ghi bàn ở trận thắng Triều Tiên.

Điều đó cho thấy quyết định bổ sung lực lượng của Trung Quốc lập tức phát huy tác dụng.

Zhang Yuning không chỉ là người dứt điểm. Khả năng làm tường, tranh chấp và kéo trung vệ giúp Wang Yudong cùng các cầu thủ tuyến hai có thêm khoảng trống.

Wu Xi lại mang đến sự bình tĩnh ở khu trung tuyến.

Trước một Iran có xu hướng chơi nhanh, kinh nghiệm kiểm soát nhịp trận đấu của Wu Xi có thể trở thành yếu tố rất quan trọng.

Trung Quốc không cần giữ bóng nhiều để gây nguy hiểm

Trận thắng Triều Tiên cho thấy một điểm khá rõ trong cách chơi của Trung Quốc: họ không nhất thiết phải kiểm soát bóng vượt trội.

Dù thời lượng kiểm soát bóng thấp hơn đối thủ đáng kể, Trung Quốc vẫn tung ra 10 cú sút và có 5 lần đưa bóng trúng mục tiêu.

Điều quan trọng là họ tận dụng tốt những thời điểm chuyển trạng thái.

Nếu Iran đẩy đội hình lên quá cao, những đường chuyền trực diện cho Zhang Yuning hoặc Wang Yudong có thể tạo ra nguy hiểm.

Vì thế, Iran cần duy trì sự cân bằng thay vì lao lên tìm bàn thắng từ những phút đầu.

Thông tin lực lượng U23 Iran vs U23 Trung Quốc

Iran bước vào ASIAD với lực lượng không thực sự đầy đủ. Trước trận mở màn, HLV Hossein Abdi cho biết một số cầu thủ không thể hội quân do giải đấu diễn ra ngoài FIFA Days.

Điều này khiến chiều sâu đội hình của Iran hạn chế hơn so với kế hoạch ban đầu.

Tuy nhiên, những cầu thủ được sử dụng trước UAE đều không ghi nhận vấn đề nghiêm trọng sau trận. Reza Ghandipour, Esmaeil Gholizadeh, Kasra Taheri và Sahand Saharkhizan vẫn là những lựa chọn quan trọng trên hàng công.

Trung Quốc không ghi nhận trường hợp treo giò sau trận mở màn.

Ba cầu thủ quá tuổi Wu Xi, Zhang Yuning và Zhu Chenjie đều có thể tiếp tục ra sân. Wang Yudong, Xu Bin, Hu Hetao và thủ môn Li Hao cũng được kỳ vọng giữ vị trí trong bộ khung chính.

Kết quả 5 trận gần nhất của U23 Iran

Ngày Trận đấu Kết quả 16/9/2026 U23 UAE - U23 Iran 1-3 13/1/2026 U23 Iran - U23 Lebanon 0-1 10/1/2026 U23 Iran - U23 Uzbekistan 0-0 7/1/2026 U23 Hàn Quốc - U23 Iran 0-0 1/1/2026 U23 Iran - U23 Trung Quốc 1-0

Iran thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận gần nhất.

Đáng chú ý, họ không có nhiều trận đấu quốc tế chính thức trong khoảng thời gian từ U23 châu Á hồi tháng 1 đến ASIAD. Vì vậy, chiến thắng 3-1 trước UAE phản ánh trạng thái hiện tại tốt hơn những kết quả từ đầu năm.

Kết quả 5 trận gần nhất của U23 Trung Quốc

Ngày Trận đấu Kết quả 16/9/2026 U23 Trung Quốc - U23 Triều Tiên 2-1 10/9/2026 U23 Trung Quốc - U23 Uzbekistan 2-0 9/6/2026 U23 Trung Quốc - U23 Tajikistan 3-0 6/6/2026 U23 Trung Quốc - U23 Tajikistan 1-0 31/3/2026 U23 Trung Quốc - U23 Việt Nam 1-0

Trung Quốc toàn thắng 5 trận gần nhất, ghi 9 bàn và chỉ để thủng lưới một lần.

Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng của Antonio Puche đang có phong độ rất ổn định, đặc biệt ở khả năng bảo vệ lợi thế.

Trước ASIAD, Trung Quốc còn đánh bại Uzbekistan 2-0 trong trận giao hữu ngày 10/9, kết quả giúp họ có thêm sự tự tin trước giải.

Kết quả đối đầu U23 Iran vs U23 Trung Quốc gần nhất

Ngày Trận đấu Kết quả 1/1/2026 U23 Iran - U23 Trung Quốc 1-0 15/1/2020 U23 Trung Quốc - U23 Iran 0-1 9/8/2018 U23 Trung Quốc - U23 Iran 3-2 18/1/2016 U23 Iran - U23 Trung Quốc 3-2 8/9/2014 U23 Trung Quốc - U23 Iran 0-0

Iran chiếm ưu thế trong các cuộc đối đầu gần đây với 3 chiến thắng, một trận hòa và một thất bại.

Đáng chú ý nhất là trận giao hữu ngày 1/1/2026, khi Iran thắng Trung Quốc 1-0 ngay trước thời điểm hai đội tham dự U23 châu Á.

Tuy nhiên, đội hình Trung Quốc hiện tại mạnh hơn đáng kể nhờ sự xuất hiện của ba cầu thủ quá tuổi, nên kết quả đầu năm chỉ mang tính tham khảo.

Đội hình dự kiến U23 Iran vs U23 Trung Quốc

U23 Iran: Khalifeh; Koohi, Mohebi, Hazbavi, Latififar; Moamelehgari, Dehghan, Jafari, Kahrizi; Mazrae, Shahrabadi.

U23 Trung Quốc: Li Hao; He Yiran, Liu Haofan, Zhu Chenjie, Yang Xi; Hu Hetao, Xu Bin, Wu Xi, Mao Weijie; Wang Yudong, Zhang Yuning.

Iran có thể điều chỉnh hàng công khi Ghandipour, Taheri, Gholizadeh và Saharkhizan đều là những phương án có khả năng được sử dụng nếu HLV Hossein Abdi muốn tăng tốc.

Trung Quốc nhiều khả năng giữ phần lớn đội hình đã thắng Triều Tiên. Bộ ba quá tuổi Wu Xi - Zhang Yuning - Zhu Chenjie tiếp tục là trục kinh nghiệm quan trọng.

Điểm nóng có thể quyết định trận đấu

Khu trung tuyến sẽ là nơi đáng chú ý nhất.

Iran cần ngăn Wu Xi có quá nhiều thời gian xử lý bóng, bởi tiền vệ kỳ cựu này có khả năng điều chỉnh tốc độ trận đấu và đưa bóng lên phía trước rất nhanh.

Ở chiều ngược lại, Trung Quốc phải hạn chế những tình huống tăng tốc của Iran ngay sau giờ nghỉ hoặc sau các pha đoạt bóng giữa sân.

Một điểm đáng xem khác là cuộc đấu giữa Zhang Yuning và các trung vệ Iran.

Tiền đạo Trung Quốc có thể không cần nhiều cơ hội để tạo khác biệt. Khả năng không chiến và làm tường của anh cũng mở ra không gian cho Wang Yudong.

Iran vì vậy không thể chỉ tập trung vào người cầm bóng.

Dự đoán tỷ số U23 Iran vs U23 Trung Quốc

Đây là cuộc đấu cân bằng hơn nhiều so với những gì lịch sử đối đầu thể hiện.

Iran có lợi thế về khả năng tấn công và vừa ghi ba bàn vào lưới UAE. Trung Quốc lại đang có chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp và được bổ sung ba cầu thủ quá tuổi giàu kinh nghiệm.

Khả năng cao Iran sẽ kiểm soát bóng nhiều hơn, trong khi Trung Quốc kiên nhẫn chờ những tình huống chuyển trạng thái.

Sự khác biệt có thể đến từ chất lượng hàng công. Iran đang có nhiều cầu thủ trẻ giàu tốc độ, trong khi Trung Quốc phụ thuộc khá nhiều vào Zhang Yuning và khả năng tổ chức của Wu Xi.

Nếu tận dụng tốt giai đoạn đầu hiệp hai giống trận gặp UAE, Iran có cơ hội tạo ra lợi thế.