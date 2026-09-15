Nhận định U23 Qatar vs U23 Hàn Quốc: Nhà vua ASIAD ra quân

(GLO)- U23 Qatar vs U23 Hàn Quốc diễn ra lúc 17h30 ngày 15/9 tại Nagoya. Nhà đương kim vô địch được đánh giá cao hơn nhưng Qatar có duyên đối đầu khá tốt.

U23 Hàn Quốc bước vào ASIAD 2026 với tham vọng đặc biệt: giành HCV lần thứ tư liên tiếp. Đội bóng xứ kim chi sở hữu hàng loạt cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu, trong khi Qatar có ưu thế về thể hình, khả năng phòng ngự và từng thắng đối thủ ở hai trong ba lần gặp gần nhất.

Hình minh họa AI.

Thời gian, địa điểm thi đấu U23 Qatar vs U23 Hàn Quốc

Nội dung Thông tin Trận đấu U23 Qatar vs U23 Hàn Quốc Giải đấu Bóng đá nam ASIAD 2026 Bảng đấu Bảng D Lượt đấu Lượt 1 Thời gian 17h30 ngày 15/9/2026, giờ Việt Nam Giờ địa phương 19h30 ngày 15/9/2026 Địa điểm Nagoya City Mizuho Park Rugby Field Thành phố Nagoya, Nhật Bản

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Tính đến sáng 15/9, lịch phát sóng trong nước tôi rà soát chưa cho thấy VTV, FPT Play hay TV360 công bố kênh trực tiếp riêng cho trận U23 Qatar - U23 Hàn Quốc. VTV6 hiện được xác nhận phát trận U23 Việt Nam - U23 Kuwait cùng ngày, nhưng chưa có xác nhận tương tự đối với trận bảng D.

Ở thị trường Indonesia, trận Qatar - Hàn Quốc nằm trong lịch trực tiếp ASIAD của Vidio. Nền tảng này có thể giới hạn theo khu vực địa lý.

Khán giả Việt Nam có thể kiểm tra thêm VTVgo sát giờ thi đấu trong trường hợp lịch phát sóng được bổ sung.

Nhận định U23 Qatar vs U23 Hàn Quốc

Hàn Quốc bước vào giải đấu với áp lực rất khác phần còn lại.

Ba kỳ ASIAD gần nhất, bóng đá nam Hàn Quốc đều giành HCV. Từ Incheon 2014, Jakarta-Palembang 2018 đến Hàng Châu 2022, họ chưa để chiếc HCV rời khỏi tay.

Mục tiêu tại Nhật Bản vì thế không gì khác ngoài chức vô địch thứ tư liên tiếp.

HLV Lee Min-sung cũng được trao trong tay một tập thể đủ mạnh để thực hiện mục tiêu ấy.

Danh sách 23 cầu thủ có tới 9 người đang chơi tại châu Âu. Bae Jun-ho thuộc biên chế Stoke City, Kim Ji-soo khoác áo Brentford, Yang Min-hyeok thuộc Tottenham, Park Seung-soo chơi cho Newcastle, còn Lee Young-jun đang thi đấu tại Thụy Sĩ.

Ba suất cầu thủ quá tuổi cũng đều được sử dụng.

Yang Hyun-jun của Celtic, Eom Ji-sung của Swansea City và Lee Ki-hyuk của Gangwon được lựa chọn để tăng kinh nghiệm cho đội hình.

Đó là lực lượng rất đáng gờm ở một giải đấu cấp U23.

Điểm mạnh lớn nhất của Hàn Quốc vẫn nằm ở tốc độ. Họ có nhiều cầu thủ đủ khả năng tạo đột biến ở hai biên, đồng thời sở hữu Lee Young-jun - mẫu trung phong có thể hình tốt, biết làm tường và di chuyển trong vòng cấm.

Bae Jun-ho có thể là cầu thủ quan trọng nhất trong cách triển khai bóng.

Tiền vệ này chơi khá linh hoạt, có thể nhận bóng giữa các tuyến rồi đột phá hoặc đưa bóng xuống hai biên. Khi Bae Jun-ho, Yang Min-hyeok và Yang Hyun-jun cùng có mặt, tốc độ luân chuyển của Hàn Quốc có thể tăng rất nhanh.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của đội bóng xứ kim chi không quá ổn định.

Trong 5 trận giao hữu gần nhất được ghi nhận, họ thắng Nhật Bản U21 và Thái Lan U23, hòa UAE U23 nhưng thua Mỹ U21 và Kyrgyzstan U23.

Thất bại 0-1 trước Kyrgyzstan trong trận gần nhất là lời cảnh báo rõ ràng.

Hàn Quốc có chất lượng cá nhân cao nhưng đôi khi gặp khó khi đối phương phòng ngự thấp, bịt kín trung lộ và buộc họ phải liên tục tấn công từ hai cánh.

Đó cũng có thể là cách Qatar lựa chọn.

Đội bóng Tây Á không có phong độ ấn tượng trước giải. Ba trận tại giải hạng Nhì Qatar trong tháng 8 và đầu tháng 9, U23 Qatar hòa Umm Salal 1-1, thua Al Bidda 0-2 rồi hòa Al Waab 1-1.

Trước đó, họ hòa U21 Ireland 0-0 và thua U21 Croatia 0-2.

Năm trận liên tiếp không thắng rõ ràng không phải hành trang lý tưởng.

Nhưng Qatar có một điểm đáng chú ý: họ khá có duyên mỗi khi gặp Hàn Quốc.

Lần gần nhất hai đội gặp nhau vào tháng 9/2023, Qatar thắng 2-0 ngay trên sân Hàn Quốc. Trước đó tại U23 châu Á 2018, Qatar tiếp tục thắng 1-0 trong trận tranh hạng ba.

Hàn Quốc chỉ thắng được Qatar ở bán kết U23 châu Á 2016 với tỷ số 3-1 trong ba cuộc đối đầu gần nhất.

Điều đó cho thấy đây chưa bao giờ là cặp đấu dễ dàng với đội bóng Đông Á.

Qatar nhiều khả năng không cố gắng kiểm soát bóng ngang ngửa đối phương.

HLV José Ángel Lacunza có thể bố trí khối phòng ngự tương đối thấp, giữ cự ly hẹp trước vòng cấm và buộc Hàn Quốc phải đưa bóng ra biên.

Khi giành lại bóng, Qatar sẽ cố gắng chuyển trạng thái thật nhanh.

Những cầu thủ như Muath Ibrahim, Nasser Adel hay Mohammed Khaled có thể trở thành điểm nhận bóng để đưa đội hình lên phía trước.

Một vấn đề khác Hàn Quốc phải chú ý là bóng bổng.

Qatar có lợi thế thể hình và thường chơi khá quyết liệt trong tranh chấp. Nếu trận đấu bị chia nhỏ bằng các tình huống cố định, ưu thế kỹ thuật và tốc độ của Hàn Quốc sẽ bị giảm đi phần nào.

Dù vậy, chiều sâu đội hình vẫn tạo ra khác biệt rất lớn.

Hàn Quốc có Bae Jun-ho, Yang Min-hyeok, Yang Hyun-jun, Eom Ji-sung, Lee Young-jun hay Kim Myung-jun để thay đổi cách tấn công. Qatar không sở hữu số lượng cầu thủ ở trình độ tương đương.

Nếu nhà đương kim vô địch duy trì được nhịp pressing và có bàn thắng trước, Qatar sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Bảng D chỉ có ba đội gồm Hàn Quốc, Saudi Arabia và Qatar. Hai đội đứng đầu vào tứ kết nên mỗi trận đều mang trọng lượng rất lớn.

Với Qatar, thất bại ở trận mở màn sẽ biến cuộc gặp Saudi Arabia thành trận đấu gần như phải thắng.

Với Hàn Quốc, 3 điểm sẽ giúp họ bước vào trận cuối gặp Saudi Arabia trong thế chủ động hơn rất nhiều.

Chính yếu tố đó có thể khiến hai đội nhập cuộc thận trọng hơn dự kiến.

Thông tin lực lượng U23 Qatar vs U23 Hàn Quốc

Qatar đã công bố danh sách chính thức 23 cầu thủ.

Ba thủ môn gồm Abubakar Mohammed, Jalal Amir và Mohammed Fawzi. Các vị trí còn lại có Mohammed Hani, Faisal Mohammed, Yaman Jarrar, Bassam Adel, Zaid Burhan, Ali Shihabi, Al Waleed Mohammed, Atef Majdi, Jassim Al Hamad, Mohammed Ali, Moath Ibrahim, Youssef Mohammed, Nawaf Al Yahri, Tamim Al Qadi, Ziad Fadi, Qais Al Rawi, Nasser Adel, Mohammed Khaled, Marwan Sharif và Ghanem Al Manhali.

Đội bóng Tây Á hiện không ghi nhận trường hợp vắng mặt lớn sát trận.

Hàn Quốc mang tới Nhật Bản đội hình rất mạnh.

Những cầu thủ nổi bật gồm Kim Ji-soo, Bae Jun-ho, Yang Min-hyeok, Park Seung-soo, Lee Hyun-ju, Kim Myung-jun và Lee Young-jun.

Ba cầu thủ quá tuổi là Yang Hyun-jun, Eom Ji-sung và Lee Ki-hyuk.

HLV Lee Min-sung vì thế có rất nhiều phương án xoay vòng, đặc biệt trên hàng công.

Kết quả 5 trận gần nhất của U23 Qatar

Ngày Trận đấu Tỷ số Tính chất 6/9/2026 Al Waab vs U23 Qatar 1-1 QSL 2 31/8/2026 Al Bidda vs U23 Qatar 2-0 QSL 2 25/8/2026 Umm Salal vs U23 Qatar 1-1 QSL 2 9/6/2026 U21 Ireland vs U23 Qatar 0-0 Giao hữu 3/6/2026 U21 Croatia vs U23 Qatar 2-0 Giao hữu

U23 Qatar không thắng trong 5 trận gần nhất, hòa 3 và thua 2.

Họ chỉ ghi 2 bàn trong chuỗi trận này. Khả năng tạo cơ hội và dứt điểm vì thế là vấn đề lớn nhất trước ngày ra quân ASIAD.

Kết quả 5 trận gần nhất của U23 Hàn Quốc

Ngày Trận đấu Tỷ số Tính chất 9/6/2026 U23 Hàn Quốc vs U23 Kyrgyzstan 0-1 Giao hữu 6/6/2026 U23 Thái Lan vs U23 Hàn Quốc 2-3 Giao hữu 3/6/2026 U23 Hàn Quốc vs U23 UAE 1-1 Giao hữu 31/3/2026 U23 Hàn Quốc vs U21 Mỹ 1-4 Giao hữu 29/3/2026 U23 Hàn Quốc vs U21 Nhật Bản 2-1 Giao hữu

Hàn Quốc thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong 5 trận gần nhất.

Kết quả chưa thật sự ổn định, nhưng những trận giao hữu được dùng để thử nghiệm đội hình trước khi HLV Lee Min-sung chốt danh sách mạnh nhất cho ASIAD.

Kết quả đối đầu U23 Qatar vs U23 Hàn Quốc gần nhất

Ngày Trận đấu Tỷ số 6/9/2023 U23 Hàn Quốc vs U23 Qatar 0-2 26/1/2018 U23 Qatar vs U23 Hàn Quốc 1-0 26/1/2016 U23 Qatar vs U23 Hàn Quốc 1-3 14/3/2012 U23 Hàn Quốc vs U23 Qatar 0-0 23/11/2011 U23 Qatar vs U23 Hàn Quốc 1-1

Trong 5 cuộc đối đầu gần nhất, Qatar thắng 2, Hàn Quốc thắng 1 và hai đội hòa 2.

Đáng chú ý, Qatar thắng cả hai cuộc gặp gần nhất và đều giữ sạch lưới.

Đây là thống kê đủ để nhà đương kim vô địch ASIAD phải thận trọng.

Đội hình xuất phát U23 Qatar vs U23 Hàn Quốc dự kiến

U23 Qatar:

Abubakar Mohammed; Mohammed Hani, Marwan Sharif, Bassam Adel, Ali Shihabi; Jassim Al Hamad, Moath Ibrahim, Youssef Mohammed; Nasser Adel, Mohammed Khaled, Ghanem Al Manhali.

U23 Hàn Quốc:

Kim Jun-hong; Kim Ji-soo, Shin Min-ha, Choi Seok-hyun, Choi Woo-jin; Lee Ki-hyuk, Kang Sang-yoon; Yang Min-hyeok, Bae Jun-ho, Yang Hyun-jun; Lee Young-jun.

Hàn Quốc vẫn còn Eom Ji-sung, Lee Hyun-ju, Park Seung-soo và Kim Myung-jun là những phương án chất lượng nếu cần tăng tốc trong hiệp hai.

Dự đoán tỷ số U23 Qatar vs U23 Hàn Quốc

Qatar có thành tích đối đầu tốt và nhiều khả năng sẽ gây khó bằng cách phòng ngự thấp, tranh chấp mạnh và tận dụng bóng chết.

Nhưng xét trên chất lượng đội hình hiện tại, Hàn Quốc vẫn nhỉnh hơn đáng kể.

Đội bóng xứ kim chi sở hữu nhiều cầu thủ đang chơi tại châu Âu, có tốc độ tốt ở hai biên và chiều sâu đủ để duy trì sức ép trong cả trận.

Nếu không bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, nhà đương kim vô địch có khả năng giành trọn 3 điểm.