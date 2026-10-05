Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thể thao

Bóng đá

Bóng đá Marathon Tin tức Võ cổ truyền Thể thao cộng đồng

CLB Quy Nhơn United bổ sung ngoại binh là cựu tuyển thủ Ai Cập

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HUỲNH VỸ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Câu lạc bộ (CLB) Quy Nhơn United vừa chiêu mộ thành công Alexander Amir Adeljakobsen, cựu tuyển thủ Ai Cập từng có nhiều năm thi đấu tại châu Âu. Đây được xem là sự bổ sung đáng chú ý của đội bóng đất võ cho Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027.

Theo thông tin được CLB Quy Nhơn United công bố, Alexander Amir Adel Jakobsen sẽ khoác áo Quy Nhơn United ở mùa giải 2026-2027. Cầu thủ này sinh ngày 18-3-1994, cao 1,8m, có sở trường thi đấu ở hành lang trái và có thể đảm nhiệm vai trò tiền vệ tấn công.

clb-quy-nhon-united-bo-sung-ngoai-binh-cuu-tuyen-thu-ai-cap-1.jpg
Chủ tịch CLB Quy Nhơn Đinh Hồng Vinh ký hợp đồng với Alexander Amir Adeljakobsen, hoàn tất việc bổ sung ngoại binh cho đội bóng mùa giải 2026-2027. Ảnh: Quy Nhơn United

Alexander Jakobsen mang 2 quốc tịch Đan Mạch và Ai Cập, trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của FC Copenhagen, Lyngby và PSV Eindhoven. Trong sự nghiệp, anh từng cùng đội tuyển U20 Ai Cập vô địch giải U20 châu Phi 2013; thi đấu tại Đan Mạch, Hà Lan, Thụy Điển, Na Uy, Georgia và Kazakhstan.

Việc chiêu mộ Jakobsen sẽ giải quyết phần nào bài toán ngoại binh mà Quy Nhơn United từng đối mặt trong mùa giải mới. Trước trận ra quân, HLV Hứa Hiền Vinh cho rằng việc thiếu ngoại binh là một bất lợi đối với đội bóng, đặc biệt trong tổ chức tấn công.

Quy Nhơn United bước vào mùa giải 2026-2027 với lực lượng có nhiều biến động. Đội bóng đã chia tay 18 cầu thủ sau mùa giải trước, đồng thời làm mới Ban huấn luyện và bổ sung nhiều gương mặt trẻ.

Ở trận ra quân Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027, Quy Nhơn United để thua chủ nhà Thái Nguyên FC với tỷ số 1-2. Sau đó, đội bóng đất võ tiếp tục gặp TP. Hồ Chí Minh tại vòng loại Cúp quốc gia và thất bại 3-4 trong loạt luân lưu sau khi hòa 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức.

Chiều 11-10, trên sân vận động Quy Nhơn, Quy Nhơn United sẽ tiếp đón CLB Huế trong khuôn khổ Vòng 2 Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027. Đây là trận đấu sân nhà đầu tiên của Quy Nhơn United tại mùa giải mới.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Quy Nhơn United dừng bước tại Cúp Quốc gia 2026/27 sau loạt luân lưu

Quy Nhơn United dừng bước tại Cúp Quốc gia 2026/27 sau loạt luân lưu

(GLO)- Tối 18-9, trận đấu mở màn Vòng loại Cúp Quốc gia - Sacombank 2026/27 trên sân vận động Quy Nhơn khép lại với thất bại của Câu lạc bộ (CLB) Quy Nhơn United. Đội chủ nhà đã vượt lên dẫn trước nhưng không thể bảo toàn lợi thế, sớm dừng bước tại mùa giải này.

Có thể bạn quan tâm

Xuân Son chia sẻ sau chấn thương và chia tay ASEAN Cup

Xuân Son nói "lời gan ruột" sau chấn thương, chia tay ASEAN Cup

Bóng đá

Phải nghỉ thi đấu khoảng 6 tuần vì rách cơ đùi sau và sớm chia tay FIFA ASEAN Cup 2026, Nguyễn Xuân Son không giấu được nỗi buồn. Tiền đạo đội tuyển Việt Nam cảm ơn người hâm mộ, khẳng định sẽ tiếp tục cổ vũ đồng đội và nỗ lực trở lại mạnh mẽ nhất có thể.

null