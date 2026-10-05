CLB Quy Nhơn United bổ sung ngoại binh là cựu tuyển thủ Ai Cập

(GLO)- Câu lạc bộ (CLB) Quy Nhơn United vừa chiêu mộ thành công Alexander Amir Adeljakobsen, cựu tuyển thủ Ai Cập từng có nhiều năm thi đấu tại châu Âu. Đây được xem là sự bổ sung đáng chú ý của đội bóng đất võ cho Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027.

Theo thông tin được CLB Quy Nhơn United công bố, Alexander Amir Adel Jakobsen sẽ khoác áo Quy Nhơn United ở mùa giải 2026-2027. Cầu thủ này sinh ngày 18-3-1994, cao 1,8m, có sở trường thi đấu ở hành lang trái và có thể đảm nhiệm vai trò tiền vệ tấn công.

Chủ tịch CLB Quy Nhơn Đinh Hồng Vinh ký hợp đồng với Alexander Amir Adeljakobsen, hoàn tất việc bổ sung ngoại binh cho đội bóng mùa giải 2026-2027. Ảnh: Quy Nhơn United

Alexander Jakobsen mang 2 quốc tịch Đan Mạch và Ai Cập, trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của FC Copenhagen, Lyngby và PSV Eindhoven. Trong sự nghiệp, anh từng cùng đội tuyển U20 Ai Cập vô địch giải U20 châu Phi 2013; thi đấu tại Đan Mạch, Hà Lan, Thụy Điển, Na Uy, Georgia và Kazakhstan.

Việc chiêu mộ Jakobsen sẽ giải quyết phần nào bài toán ngoại binh mà Quy Nhơn United từng đối mặt trong mùa giải mới. Trước trận ra quân, HLV Hứa Hiền Vinh cho rằng việc thiếu ngoại binh là một bất lợi đối với đội bóng, đặc biệt trong tổ chức tấn công.

Quy Nhơn United bước vào mùa giải 2026-2027 với lực lượng có nhiều biến động. Đội bóng đã chia tay 18 cầu thủ sau mùa giải trước, đồng thời làm mới Ban huấn luyện và bổ sung nhiều gương mặt trẻ.

Ở trận ra quân Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027, Quy Nhơn United để thua chủ nhà Thái Nguyên FC với tỷ số 1-2. Sau đó, đội bóng đất võ tiếp tục gặp TP. Hồ Chí Minh tại vòng loại Cúp quốc gia và thất bại 3-4 trong loạt luân lưu sau khi hòa 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức.