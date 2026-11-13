Kết quả, lịch thi đấu bóng đá ngày 13-11: U23 Việt Nam thắng Singapore, Anh và Italy giành chiến thắng

Hôm nay, bóng đá quốc tế tiếp tục sôi động với các trận đấu thuộc Nations League và loạt giao hữu giữa các đội tuyển quốc gia.
U23 Việt Nam thắng Singapore
Tối 12-11, U23 Việt Nam đánh bại U23 Singapore với tỷ số 1-0 ở lượt trận thứ hai Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026. Nguyễn Bảo Long ghi bàn thắng duy nhất ở phút 70, giúp đội chủ nhà giành trọn 3 điểm.
>> HIGHLIGHTS: U23 Việt Nam - U23 Singapore
Sau 2 lượt trận, U23 Việt Nam có 6 điểm, tiếp tục nắm lợi thế trước trận đấu cuối cùng gặp U23 Qatar ngày 14-11. Trước đó, đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh đã thắng U23 Thái Lan 3-0 ở trận ra quân.
Anh, Italy và Tây Ban Nha thắng tại Nations League
Tại UEFA Nations League, Italy ngược dòng đánh bại Pháp 3-1 trên sân San Siro. Michael Olise đưa đội khách vượt lên, nhưng Francesco Pio Esposito lập cú đúp, xen giữa là bàn thắng của Davide Frattesi, giúp Italy giành chiến thắng.
Đội tuyển Anh thắng Croatia 2-1 tại Wembley. Morgan Rogers mở tỷ số, Petar Sucic gỡ hòa cho Croatia trước khi Harry Kane thực hiện thành công quả phạt đền, mang về chiến thắng cho đội chủ nhà. Kane cũng lập kỷ lục với lần thứ 126 khoác áo đội tuyển Anh.
Trong khi đó, Tây Ban Nha thắng CH Séc 2-0 nhờ các pha lập công của Álex Baena và Marc Pubill. Bỉ cũng giành chiến thắng 2-1 trước Thổ Nhĩ Kỳ.
|Giải đấu
| Trận đấu
|Tỷ số
|Gia Lai VTV Cup 2026
|U23 Việt Nam - U23 Singapore
|1-0
|UEFA Nations League
|Thổ Nhĩ Kỳ - Bỉ
|1-2
|UEFA Nations League
|Italy - Pháp
|3-1
|UEFA Nations League
|Anh - Croatia
|2-1
|UEFA Nations League
|CH Séc - Tây Ban Nha
|0-2
|UEFA Nations League
|Albania - Phần Lan
|2-0
|UEFA Nations League
|San Marino - Belarus
|0-2
|UEFA Nations League
|Armenia - Cyprus
|1-1
|UEFA Nations League
|Montenegro - Latvia
|0-0
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
Ngày 13-11, bóng đá quốc tế tiếp tục với các trận giao hữu đáng chú ý giữa Singapore và Paraguay, Saudi Arabia và Hàn Quốc, Qatar và Australia.
Tại UEFA Nations League, Moldova gặp Kazakhstan, trong khi các cặp đấu Hà Lan - Hy Lạp, Serbia - Đức, Scotland - Bắc Macedonia và Slovenia - Thụy Sĩ diễn ra rạng sáng 14-11 theo giờ Việt Nam.
Ở Tây Ban Nha, Celta Vigo sẽ làm khách của Salamanca tại vòng đầu Cúp Nhà vua.
|Giải đấu
|Trận đấu
|Giờ Việt Nam
|Giao hữu quốc tế
|Singapore - Paraguay
|11:00, 13-11
|Giao hữu quốc tế
|Kuwait - Syria
|18:00, 13-11
|Giao hữu quốc tế
|UAE - Honduras
|18:15, 13-11
|Giao hữu quốc tế
|Saudi Arabia - Hàn Quốc
|18:30, 13-11
|Giao hữu quốc tế
|Qatar - Australia
|18:45, 13-11
|UEFA Nations League
|Moldova - Kazakhstan
|00:00 14-11
|UEFA Nations League
|Hà Lan - Hy Lạp
|01:45, 14-11
|UEFA Nations League
|Serbia - Đức
|01:45, 14-11
|UEFA Nations League
|Scotland - Bắc Macedonia
|01:45, 14-11
|UEFA Nations League
|Slovenia - Thụy Sĩ
|01:45, 14-11
|UEFA Nations League
|Bulgaria - Iceland
|01:45, 14-11
|UEFA Nations League
|Luxembourg - Estonia
|01:45, 14-11
|UEFA Nations League
|Andorra - Gibraltar
|01:45, 14-11
|UEFA Nations League
|Liechtenstein - Azerbaijan
|01:45, 14-11
|UEFA Nations League
|Slovakia - Faroe Islands
|02:45, 14-11
|Cúp Nhà vua Tây Ban Nha
|Salamanca - Celta Vigo
|02:00, 14-11
|Giao hữu quốc tế
|Argentina - Uruguay
|09:00, 14-11
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