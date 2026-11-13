Kết quả, lịch thi đấu bóng đá ngày 13-11: U23 Việt Nam thắng Singapore, Anh và Italy giành chiến thắng

(GLO)- Tối 12-11, U23 Việt Nam giành chiến thắng trước Singapore tại giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026. Trong khi đó, tại UEFA Nations League, các đội tuyển Anh, Italy, Tây Ban Nha và Bỉ đều giành chiến thắng ở lượt trận diễn ra rạng sáng 13-11 (giờ Việt Nam).

Hôm nay, bóng đá quốc tế tiếp tục sôi động với các trận đấu thuộc Nations League và loạt giao hữu giữa các đội tuyển quốc gia.

U23 Việt Nam thắng Singapore

Tối 12-11, U23 Việt Nam đánh bại U23 Singapore với tỷ số 1-0 ở lượt trận thứ hai Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026. Nguyễn Bảo Long ghi bàn thắng duy nhất ở phút 70, giúp đội chủ nhà giành trọn 3 điểm.

>> HIGHLIGHTS: U23 Việt Nam - U23 Singapore

Sau 2 lượt trận, U23 Việt Nam có 6 điểm, tiếp tục nắm lợi thế trước trận đấu cuối cùng gặp U23 Qatar ngày 14-11. Trước đó, đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh đã thắng U23 Thái Lan 3-0 ở trận ra quân.

U23 Việt Nam giành trọn vẹn 6 điểm sau 2 trận. Ảnh: Văn Ngọc

Anh, Italy và Tây Ban Nha thắng tại Nations League

Tại UEFA Nations League, Italy ngược dòng đánh bại Pháp 3-1 trên sân San Siro. Michael Olise đưa đội khách vượt lên, nhưng Francesco Pio Esposito lập cú đúp, xen giữa là bàn thắng của Davide Frattesi, giúp Italy giành chiến thắng.

Đội tuyển Anh thắng Croatia 2-1 tại Wembley. Morgan Rogers mở tỷ số, Petar Sucic gỡ hòa cho Croatia trước khi Harry Kane thực hiện thành công quả phạt đền, mang về chiến thắng cho đội chủ nhà. Kane cũng lập kỷ lục với lần thứ 126 khoác áo đội tuyển Anh.

Trong khi đó, Tây Ban Nha thắng CH Séc 2-0 nhờ các pha lập công của Álex Baena và Marc Pubill. Bỉ cũng giành chiến thắng 2-1 trước Thổ Nhĩ Kỳ.

Giải đấu

Trận đấu

Tỷ số

Gia Lai VTV Cup 2026

U23 Việt Nam - U23 Singapore

1-0

UEFA Nations League

Thổ Nhĩ Kỳ - Bỉ

1-2

UEFA Nations League

Italy - Pháp

3-1

UEFA Nations League

Anh - Croatia

2-1

UEFA Nations League

CH Séc - Tây Ban Nha

0-2

UEFA Nations League

Albania - Phần Lan

2-0

UEFA Nations League

San Marino - Belarus

0-2

UEFA Nations League

Armenia - Cyprus

1-1

UEFA Nations League

Montenegro - Latvia

0-0



Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

Ngày 13-11, bóng đá quốc tế tiếp tục với các trận giao hữu đáng chú ý giữa Singapore và Paraguay, Saudi Arabia và Hàn Quốc, Qatar và Australia.

Tại UEFA Nations League, Moldova gặp Kazakhstan, trong khi các cặp đấu Hà Lan - Hy Lạp, Serbia - Đức, Scotland - Bắc Macedonia và Slovenia - Thụy Sĩ diễn ra rạng sáng 14-11 theo giờ Việt Nam.

Ở Tây Ban Nha, Celta Vigo sẽ làm khách của Salamanca tại vòng đầu Cúp Nhà vua.

Giải đấu

Trận đấu

Giờ Việt Nam

Giao hữu quốc tế

Singapore - Paraguay

11:00, 13-11

Giao hữu quốc tế

Kuwait - Syria

18:00, 13-11

Giao hữu quốc tế

UAE - Honduras

18:15, 13-11

Giao hữu quốc tế

Saudi Arabia - Hàn Quốc

18:30, 13-11

Giao hữu quốc tế

Qatar - Australia

18:45, 13-11

UEFA Nations League

Moldova - Kazakhstan

00:00 14-11

UEFA Nations League

Hà Lan - Hy Lạp

01:45, 14-11

UEFA Nations League

Serbia - Đức

01:45, 14-11

UEFA Nations League

Scotland - Bắc Macedonia

01:45, 14-11

UEFA Nations League

Slovenia - Thụy Sĩ

01:45, 14-11

UEFA Nations League

Bulgaria - Iceland

01:45, 14-11

UEFA Nations League

Luxembourg - Estonia

01:45, 14-11

UEFA Nations League

Andorra - Gibraltar

01:45, 14-11

UEFA Nations League

Liechtenstein - Azerbaijan

01:45, 14-11

UEFA Nations League

Slovakia - Faroe Islands

02:45, 14-11

Cúp Nhà vua Tây Ban Nha

Salamanca - Celta Vigo

02:00, 14-11

Giao hữu quốc tế

Argentina - Uruguay

09:00, 14-11



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